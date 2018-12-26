Chăm chỉ bổ sung 5 loại thực phẩm này, bạn sẽ sở hữu làn da căng mướt và trông trẻ hơn đến 10 tuổi

Trong bài viết này, Brightside sẽ tiết lộ 5 loại thực phẩm chống lão hóa cực kỳ hiệu quả giúp làn da luôn ở trạng thái tốt nhất, tươi trẻ và rạng ngời.

Tất cả chúng ta đều muốn trông trẻ hơn tuổi thật và sống càng lâu càng tốt. Mặc dù lão hóa là quá trình không thể dừng lại, nhưng bạn có thể làm chậm chúng ở mức độ nào đó. Trong các phương pháp ngăn ngừa lão hóa, thay đổi chế độ ăn uống là cách đơn giản nhất để tăng tuổi thọ, duy trì làn da trẻ trung, khỏe đẹp lâu hơn. Dưới đây là 5 loại thực phẩm có khả năng trì hoãn quá trình lão hóa, đồng thời cung cấp dưỡng chất nuôi dưỡng làn da.

1. Bơ Bơ là loại quả rất giàu chất béo lành mạnh, chất chống oxy hóa Bơ giàu chất béo, nhưng đây là chất béo lành mạnh có khả năng nuôi dưỡng làn da, chống lão hóa hiệu quả cao. Bạn chỉ cần ăn một quả bơ mỗi ngày, lượng cholesterol xấu sẽ giảm đi đáng kể, đồng thời hỗ trợ quá trình tái tạo da. Bơ cung cấp cho cơ thể vitamin C, kali, chất chống oxy hóa và axit folic. 2. Quả mọng Các loại quả mọng cực kỳ giàu vitamin, chất chống oxy hóa cực kỳ tốt cho sức khỏe và làn da - Ảnh: Internet Dâu tây, quả mâm xôi, quả việt quất, nho... là những loại quả chứa các đặc tính chống oxy hóa giúp ngăn ngừa, trì hoãn một số loại tổn thương tế bào, làm giảm sưng và đau khớp cực kỳ tối ưu.

Các chuyên gia đặc biệt khuyên bạn nên tiêu thụ quả việt quất vì chúng cải thiện khả năng nhận thức, giúp ngăn ngừa các bệnh tiết niệu, Alzheimer và chứng mất trí hiệu quả. 3. Cà rốt Cà rốt giàu vitamin A, một trong những chất chống oxy hóa mạnh mẽ nhất - Ảnh: Internet Loại củ này được biết đến với khả năng bảo vệ thị lực nhờ beta-carotene, một chất mà cơ thể chuyển đổi thành vitamin A. Loại vitamin này giúp võng mạc và các bộ phận khác của mắt hoạt động trơn tru. Đồng thời, bảo vệ da khỏi nếp nhăn sớm của da do tiếp xúc với tia UV. 4. Trái cây có múi Trái cây có múi là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C, một chất chống oxy hóa và tăng cường sức đề kháng tổng thể - Ảnh: Internet Trái cây có múi là nguồn cung cấp vitamin C, axit folic giúp giảm mức cholesterol, axit uric trong máu. Nếu tiêu thụ nhóm trái cây này thường xuyên, chúng sẽ giúp bạn ngăn ngừa các vấn đề về tuần hoàn, bệnh tim và bệnh gút. Uống nước chanh khi bụng đói sẽ làm sạch ruột, giải độc cơ thể. Ngoài ra, cơ thể sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng trước hết và bạn sẽ cảm thấy khỏe mạnh, rạng rỡ hơn. 5. Cá có dầu Dầu cá cực kỳ lành mạnh và có tác dụng ngăn ngừa lão hóa vượt trội - Ảnh: Internet Cá có dầu, chẳng hạn như cá hồi, cá ngừ, cá cơm, á bơn... là một nguồn axit béo Omega-3 tuyệt vời giúp tái tạo tế bào và giữ lượng cholesterol luôn thấp. Chúng cũng rất tốt cho việc chăm sóc da vì khả năng đảo ngược, ngăn ngừa các tổn thương do quá trình lão hóa. Thường xuyên bổ sung 5 loại thực phẩm lành mạnh, bổ dưỡng và giàu chất chống oxy hóa trên, quá trình lão hóa sẽ diễn ra chậm hơn, nhờ đó, làn da sẽ luôn tươi trẻ, căng mịn và săn chắc.

Hiểu đúng về calorie và sự thật thực phẩm "càng ăn càng gầy" để kiểm soát dễ dàng cân nặng của mình Chắc hẳn bạn đã từng nghe nói về những thực phẩm mà càng ăn thì cân nặng càng giảm do chúng có lượng calo âm. Tuy nhiên sự thật có kì diệu như vậy?

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