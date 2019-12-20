Nằm dài trên giường thực hiện theo 4 động tác này khoảng 15 phút, mỡ thừa quanh đùi và bụng bị đốt cháy hoàn toàn sau 1 tuần

Chẳng cần tốn thời gian đến phòng gym để tập các bài tập cực nhọc, chỉ cần nằm trên giường để thực hiện 4 động tác giảm mỡ đùi và bụng đơn giản dưới đây, bạn vẫn có thể lấy lại vóc dáng thon gọn, săn chắc.

Giữ nguyên tư thế này với lưng thẳng, hít thở đều đặn trong 60 giây thì quay về vị trí chuẩn bị. Thực hiện lại khoảng 2 lần.

Ngồi thẳng lưng trên giường, hai chân gập lại tương tự như đang quỳ thấp, mu bàn chân áp xuống dưới và hai tay chống lên lòng bàn chân. Từ tư thế chuẩn bị này, hít vào thật sâu rồi hạ người xuống sát giường, tay nắm chặt cổ chân để giữ yên phần dưới cơ thể.

Động tác 2

Động tác này có tác dụng thu nhỏ vòng eo và đùi hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Nằm ngửa, duỗi thẳng hai chân trên giường. Từ từ nâng hai chân lên trên, cách giường khoảng 15cm, vẫn duỗi thẳng. Hít vào rồi kéo đầu gối trái về phía ngực, vòng 2 bàn tay ôm chặt đầu gối khoảng 10 giây thì thả ra, lặp lại tương tự cho chân phải.

Thực hiện động tác này khoảng 10 nhịp cho mỗi lần tập.

Động tác 3

Động tác này sẽ đốt cháy mỡ thừa quanh bụng dưới giúp vòng eo phẳng lỳ - Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Ngồi thẳng lưng trên giường, lúc này, một chân gập lại phía trước, chân sau duỗi thẳng. Từ từ cúi người về phía dưới hết mức có thể, dùng hai bàn tay để nâng đỡ trán tương tự hình minh họa trên.

Giữ nguyên tư thế này khoảng 45 giây, thực hiện tương tự và đổi chân. Lặp lại động tác này khoảng 4 lần.

Động tác 4

Nhìn có vẻ đơn giản nhưng đây là động tác rất khó thực hiện, bù lại nó mang đến hiệu quả giảm mỡ thừa tuyệt vời - Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Động tác này có tên gọi là plank trong môn thể hình. Bài tập này rất khó thực hiện đối với những người mới bắt đầu.

Bắt đầu với tư thế chống đẩy trên giường, từ từ hạ người xuống và giữ thăng bằng cho cơ thể bằng ống khuỷu tay và mũi chân. Cố gắng giữ thẳng cơ thể, đốt sống cổ, lưng và mông nằm trên một đường thẳng.

Giữ yên tư thế này trong 60 giây thì thả lỏng, thư giãn, lặp lại 2 lần.

Kiên trì thực hiện 4 động tác giảm mỡ thừa đùi và bụng đơn giản trên mỗi ngày, chắc chắc vóc dáng của bạn sẽ trở nên thon gọn, săn chắc chỉ sau thời gian ngắn.