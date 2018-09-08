Muốn sở hữu vòng eo và cơ thể thon gọn, hãy thực hiện 5 bài tập đốt cháy mỡ thừa này mỗi ngày

Làm đẹp cùng chuyên gia 08/09/2018 09:58

Theo Stylecraze, dưới đây là 5 bài tập đốt cháy chất béo, mỡ thừa hiệu quả nhất mà những người thừa cân không nên bỏ qua.

Để loại bỏ chất béo, mỡ thừa và sở hữu cơ thể săn chắc, bạn phải ăn uống lành mạnh và tập luyện mỗi ngày.

Dưới đây là 5 bài tập loại bỏ chất béo, mỡ thích tích tụ ở đùi, hông, bụng, bắp tay cực kỳ hiệu quả, đơn giản mà ai cũng có thể thực hiện tại nhà. 

1. Benz

Mỗi tay giữ một quả tạ đơn, đứng thẳng khép hai bàn chân lại với nhau. Tiếp đó, hơi khụy đầu gối, mở ngực và nhìn thẳng về phía trước. Đây là vị trí bắt đầu.

Giữ yên tư thế, kéo cánh tay lên trên đến khi khuỷu tay thẳng hàng với vai thì trở về. Lặp lại khoảng 20 nhịp.

Muốn sở hữu vòng eo và cơ thể thon gọn, hãy thực hiện 5 bài tập đốt cháy mỡ thừa này mỗi ngày - Ảnh 1
Bài tập đốt cháy mỡ thừa kết hợp giữa squat và nâng tạ - Ảnh: Internet

2. Nằm ngửa nâng nạ

Muốn sở hữu vòng eo và cơ thể thon gọn, hãy thực hiện 5 bài tập đốt cháy mỡ thừa này mỗi ngày - Ảnh 2
Bài tập tạ này giúp săn chắc bắp tay, đồng thời giảm mỡ bụng dưới hiệu quả - Ảnh: Internet

Nằm ngửa trên thảm tập, đầu gối uốn cong, bàn chân đặt sát mặt đất. Mỗi tay nắm chặt một tạ đơn, đưa chúng lên trên khỏi đầu sau đó đưa về bụng. Trong lúc thực hiện nhớ hít thở đều đặn và nhịp nhàng.

3. Dang tay

Đứng thẳng trên thảm tập với hai chân dang rộng hơn vai. Sau đó, gập người xuống tạo thành góc vuông tại bụng, hai tây cầm tạ dang ngang. Từ vị trí này, hạ hai tay xuống dưới đến khi chạm nhau rồi nâng lên. Lặp lại khoảng 20 nhịp.

Muốn sở hữu vòng eo và cơ thể thon gọn, hãy thực hiện 5 bài tập đốt cháy mỡ thừa này mỗi ngày - Ảnh 3
Bài tập này vừa săn chắc bầu ngực vừa đốt cháy mỡ thừa hai bên bắp tay - Ảnh: Internet

4. Đường cong

Muốn sở hữu vòng eo và cơ thể thon gọn, hãy thực hiện 5 bài tập đốt cháy mỡ thừa này mỗi ngày - Ảnh 4
Bài tập này vừa cải thiện đốt sống vừa đốt cháy mỡ thừa quanh bụng, hông hiệu quả - Ảnh: Internet

Nằm sấp trên tấm thảm, giữ bàn chân và cánh tay thật thẳng. Nhấc hai tay lên, tiếp theo là hai chân. Đồng thời, nhấc đầu lên khỏi mặt đất khoảng 20cm. Cố gắng tạo thành đường cong, kéo căng cột sống và cơ bụng. Giữ điều này trong 5 giây. Lặp lại khoảng 10 lần mỗi buổi tập.

5. Đạp xe

Nằm ngửa trên tấm thảm tập, đưa hai tay vòng ra sau gáy. Vừa nâng phần trên cơ thể lên cách sàn khoảng 20cm vừa nâng hai chân lên, gập đầu gối. Thực hiện động tác đạp xe đạp đến khi có thể thì dừng lại, nghỉ ngơi. Lặp lại khoảng 5 nhịp.

Muốn sở hữu vòng eo và cơ thể thon gọn, hãy thực hiện 5 bài tập đốt cháy mỡ thừa này mỗi ngày - Ảnh 5
Động tác này tác động lên cơ bụng, hông và bắp chân, đốt cháy triệt để chất béo tại những vùng này - Ảnh: Internet

Lưu ý rằng trước khi tập luyện 5 bài tập này, bạn cần làm ấm cơ thể bằng vài động tác vận động nhẹ. Đặc biệt, kéo giãn các khớp tay, chân để tránh chấn thương nhỏ trong lúc tập. 

Ngoài ra, nếu không có tạ đơn, bạn có thể tận dụng các vật dụng nặng trong nhà như chai nước để tập luyện.

Chăm chỉ tập luyện 5 bài tập này tại nhà, đồng thời áp dụng chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt khoa học, chất béo và mỡ thừa sẽ bị đốt cháy hoàn toàn giúp vóc dáng thon gọn, săn chắc trong thời gian ngắn.

3 bài tập tại nhà giúp săn chắc cơ thể

3 bài tập tại nhà giúp săn chắc cơ thể

3 bài tập tại nhà này đơn giản nhưng có hiệu quả đốt cháy mỡ, làm săn chắc cơ thể nhanh chóng.

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