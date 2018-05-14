Mẹ một con U40 chia sẻ 'bí kíp' sở hữu vòng eo 60 cùng làn da trắng không tì vết

Tuy đã U40 nhưng nhan sắc và vóc dáng của chị Đỗ Thị Ngọc Diễm (1980) vẫn nuột nà, tươi trẻ như cô gái đôi mươi.
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Nhằm phục vụ nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ, Phụ nữ và Gia đình đã trao đổi cùng chị Đỗ Thị Ngọc Diễm về bí quyết tập luyện cũng như chăm sóc da, chế độ dinh dưỡng hàng ngày để duy trì vóc dáng và nhan sắc của phụ nữ U40.
Sinh sống và làm việc tại TP.HCM, hiện tại chị Diễm đã có một con trai 15 tuổi. Tuy nhiên, nhìn vào làn da, vóc dáng, hiếm ai đoán được chị là phụ nữ U40.
Đối với vóc dáng, chị Diễm vừa áp dụng chế độ dinh dưỡng khoa học vừa tập luyện điều độ hàng ngày. Bên cạnh đó, bí quyết chăm sóc da của chị cũng không quá cầu kỳ, không chú trọng vào mỹ phẩm đắt tiền mà là sự cải thiện từ sâu bên trong.
Dưỡng da từ sâu bên trong
Uống thật nhiều nước
Chị Ngọc Diễm chia sẻ: "Tôi không sử dụng mỹ phẩm thường xuyên mà chú trọng vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày nhằm cải thiện tình trạng da từ sâu bên trong. Mỗi ngày, phụ nữ nên uống thật nhiều nước. Ngoài ra, bổ sung sữa tươi không đường vào hai buổi sáng và tối".
Không rửa mặt ngay sau khi đi nắng
"Không nên rửa mặt ngay sau khi đi nắng về, điều này sẽ khiến da bị sốc nhiệt và mất đi độ ẩm, có thể trở nên khô ráp và xuất hiện nếp nhăn. Vào trong mát khoảng 20 phút thì hãy dùng nước lạnh để vệ sinh da mặt" - Chị Ngọc Diễm cho biết.
Tẩy trang, làm sạch da
Theo chị Diễm, những khi ở nhà, tốt nhất là nên để da thông thoáng và đừng để lớp trang điểm khi nghỉ ngơi: "Lúc nào có thể thì cứ để da thoải mái, không nên lạm dụng trang điểm, kem dưỡng thường xuyên".
Bí quyết để sở hữu vóc dáng thon gọn
Tập luyện 4 buổi mỗi tuần
Để sở hữu vóc dáng thon gọn, cùng vòng eo 60cm đáng mơ ước như hiện nay, chị Ngọc Diễm đã trải qua quá trình kiên trì tập luyện zumba điều độ.
"Mỗi tuần, tôi dành ra 4 buổi để tập nhảy zumba, aerobic hoặc sexy dance. Nếu không có thời gian, sẽ đi bộ tại nhà" - chị Diễm cho biết.
Tuyệt đối không ăn vặt
Nhắc đến chế độ dinh dưỡng, chị Ngọc Diễm chia sẻ, đừng vì mong muốn giảm cân nhanh hay ám ảnh tăng cân mà ép cơ thể nhịn đói, ăn kiêng một cách phản khoa học. Hãy ăn theo chế độ dinh dưỡng hợp lý, ăn đủ bữa để vóc dáng vẫn đẹp mà dạ dày, sức khỏe không bị ảnh hưởng.
Đặc biệt, chị cho biết: "Không nên ăn vặt, ăn sai bữa chính, thói quen này cực kỳ có hại đối với vóc dáng phụ nữ".
Ngoài ra, một trong những "bí kíp" duy trì nhan sắc tươi trẻ mà chị Ngọc Diễm chia sẻ đến chị em phụ nữ đó là hãy lạc quan, sống vui vẻ, đừng mãi ưu phiền và lo âu.
Hy vọng những chia sẻ bổ ích từ chị Đỗ Thị Ngọc Diễm sẽ giúp các quý cô U40 có được kế hoạch làm đẹp, tập luyện phù hợp nhằm sở hữu nhan sắc tươi trẻ, vóc dáng săn chắc.