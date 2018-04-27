Phụ nữ U40 muốn trẻ trung hơn tuổi, học ngay cách phối đồ đi chơi với quần jean này

Quần jean là thiết kế cổ điển, năng động và tươi tắn. Trong dịp lễ sắp đến, phụ nữ U40 hãy học cách phối đồ với mẫu quần này để sở hữu vẻ đẹp trẻ trung, khỏe khoắn.

Từ khi ra đời đến nay, quần jean luôn là thiết kế được ưa chuộng và chưa bao giờ hạ nhiệt hay lỗi mốt. Suốt hơn mấy trăm năm tồn tại, quần jean trải qua rất nhiều lần biến tấu, tuy nhiên, vẫn giữ được những vẻ đẹp vốn có. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp trường tồn theo năm tháng, quần jean là thiết kế thông dụng vì bạn có thể diện chúng vào bất kì mùa nào trong năm và phối với kiểu áo nào mà bản thân yêu thích. Đặc biệt, mẫu quần này rất thích hợp cho các cuộc đi chơi, giải trí.

Người trẻ tuổi diện quần jean sẽ thêm phần năng động, khỏe khoắn. Ngược lại, phụ nữ U40 mặc thiết kế này sẽ trông trẻ trung, nhí nhảnh hơn rất nhiều. Vậy phối đồ với quần jean như thế nào là đẹp nhất? Cách phối đồ đi chơi với quần jean thêu hoa Quần jean thêu hoa mang nét nữ tính, cổ điển. Để trung hòa với thiết kế nổi bật này, bạn nên phối chúng với áo đơn sắc, thiết kế đơn giản.

Cách phối quần jean thêu hoa với áo sơ mi trắng cực kỳ phù hợp để phụ nữ U40 diện đi chơi, dạo mát - Ảnh: Internet Chi tiết thêu hoa đồng nhất giữa quần jean và áo thun cũng là lựa chọn hay. Với cách phối đồ này, cuộc đi chơi của bạn sẽ thêm phần năng động, tươi trẻ - Ảnh: Internet Phối quần jean với áo sơ mi thêu hoa, đi sandal đế vuông cũng là cách hay bạn nên lưu lại để áp dụng trong dịp đi chơi sắp tới - Ảnh: Internet Phối quần jean thêu hoa nổi với áo sơ mi ngắn cũng là cách mix đồ hay ho mà phụ nữ U40 không nên bỏ qua - Ảnh: Internet Cách phối đồ đi chơi với quần jean xẻ gấu Đây là thiết kế quần jean cực kỳ thời thượng, cá tính. Do đó, nếu muốn nổi bật và sở hữu gu thời trang cực chất trong dịp đi chơi sắp đến, hãy diện quần jean xẻ gấu theo một số gợi ý dưới đây. Cách phối quần jean xẻ gấu với áo thun khá đơn giản nhưng lại cực kỳ cá tính, năng động - Ảnh: Internet Quần jean xẻ gấu, áo thun, giày thể thao là cách phối đồ cực kỳ phù hợp để phụ nữ U40 ăn gian tuổi - Ảnh: Internet Quần jean ống lửng, xẻ gấu phối cùng áo sơ mi kẻ sọc, đi giày cao gót vừa cá tính, năng động vừa điệu đà, nữ tính - Ảnh: Internet Sơ-vin áo là cách phối đồ với quần jean xẻ gấu ăn gian chiều cao khá hiệu quả - Ảnh: Internet Cách phối đồ đi chơi với quần jean ống loe Nổi lên từ những thập niên 80, 90, đến nay, quần jean ống loe vẫn chưa giảm bớt sự thời thượng, cá tính, nổi bật vốn có. Diện mẫu quần này theo cách phối đồ dưới đây để đi chơi, chắc chắn, bạn sẽ trở thành tâm điểm chú ý. Cách phối đồ với quần jean ống loe, áo thun ngắn tay, dép lê cực kỳ phù hợp để đi chơi trên bãi biển - Ảnh: Internet Một cách phối đồ trẻ trung không nên bỏ qua trong dịp đi chơi 30/4 này là diện quần ống loe với áo thun dài tay kẻ sọc - Ảnh: Internet Nếu sở hữu vòng eo gợi cảm, hãy phối quần jean ống loe cạp cao với áo ôm body, đi giày đế thấp - Ảnh: Internet Với "bí kíp" về cách phối đồ cùng quần jean cực đơn giản và phù hợp với mọi dáng người trên, phụ nữ U40 sẽ có diện mạo trẻ trung, năng động nhưng không kem phần thời thượng trong dịp đi chơi sắp đến.

Các kiểu chân váy tiện lợi phối đồ cho nàng công sở Chân váy xoè, chân váy midi, váy dập ly dễ dàng kết hợp cùng nhiều kiểu áo thoáng mát mùa hè.

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