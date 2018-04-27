Phụ nữ U40 muốn trẻ trung hơn tuổi, học ngay cách phối đồ đi chơi với quần jean này

Quần jean là thiết kế cổ điển, năng động và tươi tắn. Trong dịp lễ sắp đến, phụ nữ U40 hãy học cách phối đồ với mẫu quần này để sở hữu vẻ đẹp trẻ trung, khỏe khoắn.
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Từ khi ra đời đến nay, quần jean luôn là thiết kế được ưa chuộng và chưa bao giờ hạ nhiệt hay lỗi mốt. Suốt hơn mấy trăm năm tồn tại, quần jean trải qua rất nhiều lần biến tấu, tuy nhiên, vẫn giữ được những vẻ đẹp vốn có.
Không chỉ sở hữu vẻ đẹp trường tồn theo năm tháng, quần jean là thiết kế thông dụng vì bạn có thể diện chúng vào bất kì mùa nào trong năm và phối với kiểu áo nào mà bản thân yêu thích. Đặc biệt, mẫu quần này rất thích hợp cho các cuộc đi chơi, giải trí.
Người trẻ tuổi diện quần jean sẽ thêm phần năng động, khỏe khoắn. Ngược lại, phụ nữ U40 mặc thiết kế này sẽ trông trẻ trung, nhí nhảnh hơn rất nhiều. Vậy phối đồ với quần jean như thế nào là đẹp nhất?
Cách phối đồ đi chơi với quần jean thêu hoa
Quần jean thêu hoa mang nét nữ tính, cổ điển. Để trung hòa với thiết kế nổi bật này, bạn nên phối chúng với áo đơn sắc, thiết kế đơn giản.
Cách phối đồ đi chơi với quần jean xẻ gấu
Đây là thiết kế quần jean cực kỳ thời thượng, cá tính. Do đó, nếu muốn nổi bật và sở hữu gu thời trang cực chất trong dịp đi chơi sắp đến, hãy diện quần jean xẻ gấu theo một số gợi ý dưới đây.
Cách phối đồ đi chơi với quần jean ống loe
Nổi lên từ những thập niên 80, 90, đến nay, quần jean ống loe vẫn chưa giảm bớt sự thời thượng, cá tính, nổi bật vốn có. Diện mẫu quần này theo cách phối đồ dưới đây để đi chơi, chắc chắn, bạn sẽ trở thành tâm điểm chú ý.
Với "bí kíp" về cách phối đồ cùng quần jean cực đơn giản và phù hợp với mọi dáng người trên, phụ nữ U40 sẽ có diện mạo trẻ trung, năng động nhưng không kem phần thời thượng trong dịp đi chơi sắp đến.