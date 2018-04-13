'Ti tỉ' cách phối đồ với quần short jean, phụ nữ mập hay gầy, lùn hay cao diện đều đẹp

Học ngay các cách phối đồ với quần short jean dưới đây, mùa hè của bạn sẽ thêm tươi tắn, năng động nhưng vẫn không kém phần nữ tính.
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Quần short jean luôn là item được phụ nữ ở mọi lứa tuổi ưa chuộng. Đặc biệt, giữa tiết trời oi bức như hiện nây, thiết kế quần này càng trở nên hot hơn bao giờ hết.
Nếu vẫn chưa biết mặc quần short jeans nữ sao cho đẹp và mới mẻ, bạn nên tham khảo ngay các gợi ý dưới đây.
Quần short jean nữ lưng cao
Đây là thiết kế giúp tôn lên đôi chân dài, thon gọn của phụ nữ. Hơn nữa, quần short jean nữ lưng cao còn là "trợ thủ" giúp ăn gian chiều cao cho các cô gái "nấm lùn".
Quần short jean nữ ống rộng
Kiểu quần short jean này khá bụi bặm hơi có phần hơi sexy, do đó, cực kỳ phù hợp với bạn gái ưa chuộng phong cách quyến rũ.
Quần short jean ôm
Đây là thiết kế ôm trọn đôi chân, vòng mông nên tạo nên vẻ đẹp cực kỳ quyến rũ và gợi cảm. Ngoài ra, đây là kiểu quần short phù hợp để phái đẹp diện đi biển, đi bơi hoặc đi dạo mát ban đêm.
Khéo léo trong việc mix-match trang phục là cách để bạn tự tạo cho mình vẻ bề ngoài đa dạng các phong cách tự năng động, cá tính đến nữ tính, quyến rũ hay nhã nhặn, quý phái.
Vào mùa hè nắng nóng và oi ả như hiện nay, quần short jean chính là item không thể thiếu trong tủ đồ của phái đẹp. Để diện kiểu dáng quần năng động, bụi bặm này một cách mới mẻ và đầy biến hóa, những gợi ý phối đồ trên sẽ giúp ích cho bạn.