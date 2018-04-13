'Ti tỉ' cách phối đồ với quần short jean, phụ nữ mập hay gầy, lùn hay cao diện đều đẹp

Học ngay các cách phối đồ với quần short jean dưới đây, mùa hè của bạn sẽ thêm tươi tắn, năng động nhưng vẫn không kém phần nữ tính.

Quần short jean luôn là item được phụ nữ ở mọi lứa tuổi ưa chuộng. Đặc biệt, giữa tiết trời oi bức như hiện nây, thiết kế quần này càng trở nên hot hơn bao giờ hết. Nếu vẫn chưa biết mặc quần short jeans nữ sao cho đẹp và mới mẻ, bạn nên tham khảo ngay các gợi ý dưới đây.

Quần short jean nữ lưng cao Đây là thiết kế giúp tôn lên đôi chân dài, thon gọn của phụ nữ. Hơn nữa, quần short jean nữ lưng cao còn là "trợ thủ" giúp ăn gian chiều cao cho các cô gái "nấm lùn". Lợi thế ngoại hình của phụ nữ sẽ được tôn lên tối đa khi diện quần short jean với áo croptop - Ảnh: Internet Quần short jean lưng cao phối áo thun vừa cá tính vừa nữ tính - Ảnh: Internet Vẻ ngoài sẽ thêm phần tươi trẻ, năng động khi phối quần short jean với áo thun và đi cùng giày thể thao - Ảnh: Internet Mùa hè, set đồ gồm quần short jean và áo thun sẽ giúp bạn thoải mái hơn rất nhiều - Ảnh: Internet Quần short jean nữ ống rộng Kiểu quần short jean này khá bụi bặm hơi có phần hơi sexy, do đó, cực kỳ phù hợp với bạn gái ưa chuộng phong cách quyến rũ.

Quần jean short ống rộng bụi bặm, cá tính khi phối với áo thun free size - Ảnh: Internet Cổ điển, vintage hơn khi phối quần short jean ống rộng với áo len - Ảnh: Internet Quần jean short ngắn ống rộng phối với áo sơ mi sọc caro vừa điệu đà, nữ tính vừa năng động, thoải mái - Ảnh: Internet Quần jean short ống rộng cực kỳ phù hợp với cô nàng quyến rũ - Ảnh: Internet Quần short jean ôm Đây là thiết kế ôm trọn đôi chân, vòng mông nên tạo nên vẻ đẹp cực kỳ quyến rũ và gợi cảm. Ngoài ra, đây là kiểu quần short phù hợp để phái đẹp diện đi biển, đi bơi hoặc đi dạo mát ban đêm. Quần jean ôm phối cùng áo thun tạo cảm giác khỏe khoắn, năng động và tươi mới cực kỳ phù hợp với tiết trời mùa hè - Ảnh: Internet Quần short jean khoe tối đa lợi thế cơ thể quyến rũ, gợi cảm - Ảnh: Internet Đối với những cô nàng có chiều cao khuyên tốn, quần jean short ôm cực kỳ phù hợp và giúp ăn gian chiều cao hiệu quả - Ảnh: Internet Khéo léo trong việc mix-match trang phục là cách để bạn tự tạo cho mình vẻ bề ngoài đa dạng các phong cách tự năng động, cá tính đến nữ tính, quyến rũ hay nhã nhặn, quý phái. Vào mùa hè nắng nóng và oi ả như hiện nay, quần short jean chính là item không thể thiếu trong tủ đồ của phái đẹp. Để diện kiểu dáng quần năng động, bụi bặm này một cách mới mẻ và đầy biến hóa, những gợi ý phối đồ trên sẽ giúp ích cho bạn.

'Bỏ túi' 7 mẹo về quần áo, thời trang giúp con gái ĐẸP XUẤT SẮC dù chỉ mặc toàn đồ cũ Đây là những mẹo vặt cực hữu ích về thời trang mà cô gái nào cũng nên biết để còn xử lí trong những tình huống khẩn cấp.

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