'Ti tỉ' cách phối đồ với quần short jean, phụ nữ mập hay gầy, lùn hay cao diện đều đẹp

Thời trang 13/04/2018 17:12

Học ngay các cách phối đồ với quần short jean dưới đây, mùa hè của bạn sẽ thêm tươi tắn, năng động nhưng vẫn không kém phần nữ tính.

Quần short jean luôn là item được phụ nữ ở mọi lứa tuổi ưa chuộng. Đặc biệt, giữa tiết trời oi bức như hiện nây, thiết kế quần này càng trở nên hot hơn bao giờ hết.

Nếu vẫn chưa biết mặc quần short jeans nữ sao cho đẹp và mới mẻ, bạn nên tham khảo ngay các gợi ý dưới đây.

Quần short jean nữ lưng cao

Đây là thiết kế giúp tôn lên đôi chân dài, thon gọn của phụ nữ. Hơn nữa, quần short jean nữ lưng cao còn là "trợ thủ" giúp ăn gian chiều cao cho các cô gái "nấm lùn".

'Ti tỉ' cách phối đồ với quần short jean, phụ nữ mập hay gầy, lùn hay cao diện đều đẹp - Ảnh 1
Lợi thế ngoại hình của phụ nữ sẽ được tôn lên tối đa khi diện quần short jean với áo croptop - Ảnh: Internet
'Ti tỉ' cách phối đồ với quần short jean, phụ nữ mập hay gầy, lùn hay cao diện đều đẹp - Ảnh 2
Quần short jean lưng cao phối áo thun vừa cá tính vừa nữ tính - Ảnh: Internet
'Ti tỉ' cách phối đồ với quần short jean, phụ nữ mập hay gầy, lùn hay cao diện đều đẹp - Ảnh 3
Vẻ ngoài sẽ thêm phần tươi trẻ, năng động khi phối quần short jean với áo thun và đi cùng giày thể thao - Ảnh: Internet
'Ti tỉ' cách phối đồ với quần short jean, phụ nữ mập hay gầy, lùn hay cao diện đều đẹp - Ảnh 4
Mùa hè, set đồ gồm quần short jean và áo thun sẽ giúp bạn thoải mái hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

Quần short jean nữ ống rộng

Kiểu quần short jean này khá bụi bặm hơi có phần hơi sexy, do đó, cực kỳ phù hợp với bạn gái ưa chuộng phong cách quyến rũ. 

'Ti tỉ' cách phối đồ với quần short jean, phụ nữ mập hay gầy, lùn hay cao diện đều đẹp - Ảnh 5
Quần jean short ống rộng bụi bặm, cá tính khi phối với áo thun free size - Ảnh: Internet
'Ti tỉ' cách phối đồ với quần short jean, phụ nữ mập hay gầy, lùn hay cao diện đều đẹp - Ảnh 6
Cổ điển, vintage hơn khi phối quần short jean ống rộng với áo len - Ảnh: Internet
'Ti tỉ' cách phối đồ với quần short jean, phụ nữ mập hay gầy, lùn hay cao diện đều đẹp - Ảnh 7
Quần jean short ngắn ống rộng phối với áo sơ mi sọc caro vừa điệu đà, nữ tính vừa năng động, thoải mái - Ảnh: Internet
'Ti tỉ' cách phối đồ với quần short jean, phụ nữ mập hay gầy, lùn hay cao diện đều đẹp - Ảnh 8
Quần jean short ống rộng cực kỳ phù hợp với cô nàng quyến rũ - Ảnh: Internet

Quần short jean ôm

Đây là thiết kế ôm trọn đôi chân, vòng mông nên tạo nên vẻ đẹp cực kỳ quyến rũ và gợi cảm. Ngoài ra, đây là kiểu quần short phù hợp để phái đẹp diện đi biển, đi bơi hoặc đi dạo mát ban đêm.

'Ti tỉ' cách phối đồ với quần short jean, phụ nữ mập hay gầy, lùn hay cao diện đều đẹp - Ảnh 9
Quần jean ôm phối cùng áo thun tạo cảm giác khỏe khoắn, năng động và tươi mới cực kỳ phù hợp với tiết trời mùa hè - Ảnh: Internet
'Ti tỉ' cách phối đồ với quần short jean, phụ nữ mập hay gầy, lùn hay cao diện đều đẹp - Ảnh 10
Quần short jean khoe tối đa lợi thế cơ thể quyến rũ, gợi cảm - Ảnh: Internet
'Ti tỉ' cách phối đồ với quần short jean, phụ nữ mập hay gầy, lùn hay cao diện đều đẹp - Ảnh 11
Đối với những cô nàng có chiều cao khuyên tốn, quần jean short ôm cực kỳ phù hợp và giúp ăn gian chiều cao hiệu quả - Ảnh: Internet

Khéo léo trong việc mix-match trang phục là cách để bạn tự tạo cho mình vẻ bề ngoài đa dạng các phong cách tự năng động, cá tính đến nữ tính, quyến rũ hay nhã nhặn, quý phái. 

Vào mùa hè nắng nóng và oi ả như hiện nay, quần short jean chính là item không thể thiếu trong tủ đồ của phái đẹp. Để diện kiểu dáng quần năng động, bụi bặm này một cách mới mẻ và đầy biến hóa, những gợi ý phối đồ trên sẽ giúp ích cho bạn.

'Bỏ túi' 7 mẹo về quần áo, thời trang giúp con gái ĐẸP XUẤT SẮC dù chỉ mặc toàn đồ cũ

'Bỏ túi' 7 mẹo về quần áo, thời trang giúp con gái ĐẸP XUẤT SẮC dù chỉ mặc toàn đồ cũ

Đây là những mẹo vặt cực hữu ích về thời trang mà cô gái nào cũng nên biết để còn xử lí trong những tình huống khẩn cấp.

Xem thêm
Từ khóa:   quần short jean nữ cách phối quần short jean lưng cao quần jean ngắn

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 56 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 4 giờ 2 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt