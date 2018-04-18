Gợi ý 9 cách phối đồ cho cô nàng vừa mập vừa lùn: Mặc là thay đổi hoàn toàn

Thời trang 18/04/2018 16:23

Những cô nàng sở hữu hình thể vừa mập vừa lùn đừng tự ti nữa vì đã có 9 gợi ý phối đồ giúp che giấu mọi khuyết điểm này.

Không may mắn sở hữu hình thể chuẩn cùng chiều cao lý tưởng, nhiều cô gái chọn cách sống tự ti và e dè khi diện những kiểu dáng trang phục sành điệu, thời thượng. Đừng dại dột sống nép mình, hãy thử áp dụng các cách phối đồ cho người vừa mập vừa lùn dưới đây, chắc chắn diện mạo của bạn sẽ thay đổi một cách "ngoạn mục".

Có những quy tắc phối đồ mà cô nàng mũm mĩm với chiều cao khiêm tốn nên "bỏ túi" để giúp giấu đi tất cả những khuyết điểm về ngoại hình. Đầu tiên, ưu tiên trang phục có kiểu dáng đơn giản, ít chi tiết và có phần thắt eo nhẹ nhàng. Ngoài ra, giày đơn sắc hoặc cao gót là điều không thể thiếu. Đặc biệt, cô nàng "nấm lùn" mũm mĩm nên mua thật nhiều các item như: chân váy ngắn trên gối, chân váy midi tối màu, quần cạp cao, áo croptop, áo blazer, áo trễ vai....

Dưới đây là một số gợi ý về cách phối đồ cực kỳ thời thượng, hiện đại giúp giấu đi mọi khuyết điểm ngoại hình.

Gợi ý 9 cách phối đồ cho cô nàng vừa mập vừa lùn: Mặc là thay đổi hoàn toàn - Ảnh 1
Set đồ phối chân váy midi tối màu cùng áo thun kẻ sọc ngang, sơ-vin vạt áo sẽ giúp cô nàng mập lùn ăn gian vài centimet chiều cao cực kỳ hiệu quả - Ảnh: Internet
Gợi ý 9 cách phối đồ cho cô nàng vừa mập vừa lùn: Mặc là thay đổi hoàn toàn - Ảnh 2
Quần jean form đứng sáng màu mặc cùng áo thun đơn giản màu xanh cùng tông là cách phối đồ cực kỳ phù hợp cho cô nàng mập lùn - Ảnh: Internet
Gợi ý 9 cách phối đồ cho cô nàng vừa mập vừa lùn: Mặc là thay đổi hoàn toàn - Ảnh 3
Chiếc áo blouser nhẹ nhàng, vạt dài ngang đùi phối cùng quần jean bụi bặm là cách phối đồ mang đến sự năng động nhưng vẫn không kém phần nữ tính. Đặc biệt, đây là set đồ cực kỳ phù hợp với bạn gái sở hữu hình thể mập mạp, hơi lùn - Ảnh: Internet
Gợi ý 9 cách phối đồ cho cô nàng vừa mập vừa lùn: Mặc là thay đổi hoàn toàn - Ảnh 4
Mặc suit nữ tính có tông màu nhẹ nhàng, nữ tính cũng là cách phối đồ giúp che giấu khuyết điểm về thân hình mập mạp và chiều cao khiêm tốn hiệu quả - Ảnh: Internet
Gợi ý 9 cách phối đồ cho cô nàng vừa mập vừa lùn: Mặc là thay đổi hoàn toàn - Ảnh 5
Đối với cô nàng nấm lùn, áo trễ vai, hở vai hay có điểm nhấn ở vai là lựa chọn tuyệt vời nhất. Thiết kế này đánh lừa chú ý của ánh nhìn lên phần trên của cơ thể, nhờ đó giấu đi khuyết điểm về đôi chân ngắn, mập mạp - Ảnh: Internet
Gợi ý 9 cách phối đồ cho cô nàng vừa mập vừa lùn: Mặc là thay đổi hoàn toàn - Ảnh 6
Váy liền phối thắt lưng hơi cao hơn eo là cách kéo dài chân hữu hiệu cho cô nàng nấm lùn. Cách chọn lựa quần áo này cũng giúp hình thể trông thon gọn hơn - Ảnh: Internet
Gợi ý 9 cách phối đồ cho cô nàng vừa mập vừa lùn: Mặc là thay đổi hoàn toàn - Ảnh 7
Áo blazer chính là trợ thủ đắc lực đối với các cô nàng nấm lùn sở hữu hình thể mập mạp. Cách phối đồ cùng thiết kế áo khoác này cũng đơn giản và dễ áp dụng - Ảnh: Internet
Gợi ý 9 cách phối đồ cho cô nàng vừa mập vừa lùn: Mặc là thay đổi hoàn toàn - Ảnh 8
Một lựa chọn khác dành cho cô nàng mập lùn đáng yêu là cách phối chân váy ngắn trên gối. Phối mẫu váy này với áo sơ mi ngắn tay hoặc áo thun đơn giản đều vô cùng tuyệt vời - Ảnh: Internet
Gợi ý 9 cách phối đồ cho cô nàng vừa mập vừa lùn: Mặc là thay đổi hoàn toàn - Ảnh 9
Áo croptop phối cùng quần jean cạp cao cũng là một trong những cách phối đồ dành cho cô nàng mập lùn - Ảnh: Internet

Học ngay những cách phối đồ đơn giản nhưng thời thượng và hiện đại trên, vấn đề mập hay lùn đối với bạn sẽ chẳng còn là trở ngại nữa.

'Ti tỉ' cách phối đồ với quần short jean, phụ nữ mập hay gầy, lùn hay cao diện đều đẹp

'Ti tỉ' cách phối đồ với quần short jean, phụ nữ mập hay gầy, lùn hay cao diện đều đẹp

Học ngay các cách phối đồ với quần short jean dưới đây, mùa hè của bạn sẽ thêm tươi tắn, năng động nhưng vẫn không kém phần nữ tính.

Xem thêm
Từ khóa:   cách phối đồ cho người lùn mập cách phối đồ cho người lùn cách phối đồ cho người mập

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 39 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 3 giờ 45 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt