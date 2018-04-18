Không may mắn sở hữu hình thể chuẩn cùng chiều cao lý tưởng, nhiều cô gái chọn cách sống tự ti và e dè khi diện những kiểu dáng trang phục sành điệu, thời thượng. Đừng dại dột sống nép mình, hãy thử áp dụng các cách phối đồ cho người vừa mập vừa lùn dưới đây, chắc chắn diện mạo của bạn sẽ thay đổi một cách "ngoạn mục".

Có những quy tắc phối đồ mà cô nàng mũm mĩm với chiều cao khiêm tốn nên "bỏ túi" để giúp giấu đi tất cả những khuyết điểm về ngoại hình. Đầu tiên, ưu tiên trang phục có kiểu dáng đơn giản, ít chi tiết và có phần thắt eo nhẹ nhàng. Ngoài ra, giày đơn sắc hoặc cao gót là điều không thể thiếu. Đặc biệt, cô nàng "nấm lùn" mũm mĩm nên mua thật nhiều các item như: chân váy ngắn trên gối, chân váy midi tối màu, quần cạp cao, áo croptop, áo blazer, áo trễ vai....