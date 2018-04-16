Phối đồ với gam màu hồng pastel: 'Bánh bèo' nhưng sang chảnh, điệu đà hết nấc

Hồng pastel là tông màu vô cùng ngọt ngào, nữ tính, chính vì thế khi diện trang phục có gam màu này, bạn gái trông sẽ điệu đà, duyên dáng vô cùng. Để set đồ màu hồng không trở nên sến sẩm, hãy tham khảo các cách phối dưới đây.

Chọn màu hồng pastel tông đất

Hồng pastel tông đất vô cùng sang trọng, đặc biệt gam màu này còn giúp tôn lên làn da mịn màng, trắng hồng của bạn gái.