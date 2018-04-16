Phối đồ với gam màu hồng pastel: 'Bánh bèo' nhưng sang chảnh, điệu đà hết nấc

Mùa hè là thời điểm lên ngôi của những gam màu sặc sỡ, tươi sáng. Trong năm 2018 này, hồng pastel chính là "hot-trend" nổi bật nhất. Để không bị sến và lòe loẹt khi diện đồ với màu sắc ngọt ngào này, bạn hãy học các gợi ý dưới đây.
- Mùa hè nóng bức, phụ nữ công sở học ngay cách phối đồ vừa thanh lịch vừa thoải mái này
- Những cách phối đồ đẹp cho nữ, giấu bụng ngấn mỡ, thân hình tròn trịa vì lên cân sau Tết
Hồng pastel là tông màu vô cùng ngọt ngào, nữ tính, chính vì thế khi diện trang phục có gam màu này, bạn gái trông sẽ điệu đà, duyên dáng vô cùng. Để set đồ màu hồng không trở nên sến sẩm, hãy tham khảo các cách phối dưới đây.
Chọn màu hồng pastel tông đất
Hồng pastel tông đất vô cùng sang trọng, đặc biệt gam màu này còn giúp tôn lên làn da mịn màng, trắng hồng của bạn gái.
Chân váy màu hồng pastel
Với những cô nàng điệu đà, chân váy màu hồng pastel là món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo. Để phối đồ cùng item cực ngọt ngào này một cách hoàn hảo nhất, dưới đây là một số gợi ý.
Váy liền màu hồng pastel
Chắc chắn, những cô nàng "bánh bèo" yêu thích vẻ đẹp nữ tính sẽ cực kỳ phù hợp với những thiết kế váy liền màu hồng pastel.
Phối đồ "cây" hồng pastel
Để trông nổi bật và tỏa sáng nhất dịp hè này, hãy học cách phối đồ nguyên set hồng pastel.
Với những gợi ý về cách phối đồ có gam màu hồng pastel trên, bộ trang phục bạn diện sẽ không trở nên "bánh bèo" hay lòe loẹt mà cực kỳ điệu đà, ngọt ngào và nữ tính.