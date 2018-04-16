Phối đồ với gam màu hồng pastel: 'Bánh bèo' nhưng sang chảnh, điệu đà hết nấc

Thời trang 16/04/2018 11:15

Mùa hè là thời điểm lên ngôi của những gam màu sặc sỡ, tươi sáng. Trong năm 2018 này, hồng pastel chính là "hot-trend" nổi bật nhất. Để không bị sến và lòe loẹt khi diện đồ với màu sắc ngọt ngào này, bạn hãy học các gợi ý dưới đây.

Hồng pastel là tông màu vô cùng ngọt ngào, nữ tính, chính vì thế khi diện trang phục có gam màu này, bạn gái trông sẽ điệu đà, duyên dáng vô cùng. Để set đồ màu hồng không trở nên sến sẩm, hãy tham khảo các cách phối dưới đây.

Chọn màu hồng pastel tông đất

Hồng pastel tông đất vô cùng sang trọng, đặc biệt gam màu này còn giúp tôn lên làn da mịn màng, trắng hồng của bạn gái. 

Phối đồ với gam màu hồng pastel: 'Bánh bèo' nhưng sang chảnh, điệu đà hết nấc - Ảnh 1
Áo sơ mi sọc màu hồng pastel đất cực kỳ nữ tính, điệu đà khi phối với chân váy jean ôm - Ảnh: Internet
Phối đồ với gam màu hồng pastel: 'Bánh bèo' nhưng sang chảnh, điệu đà hết nấc - Ảnh 2
Set đồ cực kỳ cổ điển khi phối áo sơ mi cổ lọ màu hồng pastel tông đất với quần jean cạp cao, ống loe - Ảnh: Internet
Phối đồ với gam màu hồng pastel: 'Bánh bèo' nhưng sang chảnh, điệu đà hết nấc - Ảnh 3
Thiết kế áo sơ mi hồng pastel tông đất ngắn tay cực kỳ phù hợp với tiết trời mùa hè oi bức, nắng nóng - Ảnh: Internet
Phối đồ với gam màu hồng pastel: 'Bánh bèo' nhưng sang chảnh, điệu đà hết nấc - Ảnh 4
Áo thun màu hồng pastel đất phối cùng quần jean bụi bặm cực kỳ phù hợp để diện vào mùa hè - Ảnh: Internet
Phối đồ với gam màu hồng pastel: 'Bánh bèo' nhưng sang chảnh, điệu đà hết nấc - Ảnh 5
Áo sơ mi voan hồng pastel tông đất thiết kế bèo nhún ở tay vô cùng điệu đà nhưng vẫn không kém phần sang trọng, quý phái - Ảnh: Internet

Chân váy màu hồng pastel

Với những cô nàng điệu đà, chân váy màu hồng pastel là món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo. Để phối đồ cùng item cực ngọt ngào này một cách hoàn hảo nhất, dưới đây là một số gợi ý. 

Phối đồ với gam màu hồng pastel: 'Bánh bèo' nhưng sang chảnh, điệu đà hết nấc - Ảnh 6
Chân váy chữ A màu hồng pastel ánh tím sẻ tà trước vừa nữ tính vừa năng động khi phối với áo thun sọc, đi giày thể thao trắng - Ảnh: Internet
Phối đồ với gam màu hồng pastel: 'Bánh bèo' nhưng sang chảnh, điệu đà hết nấc - Ảnh 7
Ngọt ngào hết nấc với chân váy xòe chữ A thắt nơ giữa eo. Set đồ sẽ cực kỳ hòa hảo khi phối cùng áo ôm body kẻ caro và đi giày cao gót đen - Ảnh: Internet
Phối đồ với gam màu hồng pastel: 'Bánh bèo' nhưng sang chảnh, điệu đà hết nấc - Ảnh 8
Đáng yêu, điệu đà và có phần tinh nghịch với set đồ phối yếm suôn màu hồng pastel cùng áo thun sọc - Ảnh: Internet
Phối đồ với gam màu hồng pastel: 'Bánh bèo' nhưng sang chảnh, điệu đà hết nấc - Ảnh 9
Chân váy chữ A ngắn sẻ tà màu hồng pastel phối áo sơ mi hoa trắng tạo nên set đồ cực kỳ ngọt ngào, quyến rũ - Ảnh: Internet

Váy liền màu hồng pastel

Chắc chắn, những cô nàng "bánh bèo" yêu thích vẻ đẹp nữ tính sẽ cực kỳ phù hợp với những thiết kế váy liền màu hồng pastel.

Phối đồ với gam màu hồng pastel: 'Bánh bèo' nhưng sang chảnh, điệu đà hết nấc - Ảnh 10
Váy hoa nhí màu hồng pastel ánh tím nữ tính, ngọt ngào hết nấc - Ảnh: Internet
Phối đồ với gam màu hồng pastel: 'Bánh bèo' nhưng sang chảnh, điệu đà hết nấc - Ảnh 11
Cổ điển, ngọt ngào, điệu đà với váy liền hoa hồng pastel dài qua gối có chi tiết bèo nhún - Ảnh: Internet
Phối đồ với gam màu hồng pastel: 'Bánh bèo' nhưng sang chảnh, điệu đà hết nấc - Ảnh 12
Thiếu kế đầm liền xòe, tay phồng màu hồng pastel đất cực kỳ sang trọng, nữ tính - Ảnh: Internet
Phối đồ với gam màu hồng pastel: 'Bánh bèo' nhưng sang chảnh, điệu đà hết nấc - Ảnh 13
Vintage cực kỳ với mẫu đầm liền xòe màu hồng pastel đất - Ảnh: Internet

Phối đồ "cây" hồng pastel

Để trông nổi bật và tỏa sáng nhất dịp hè này, hãy học cách phối đồ nguyên set hồng pastel.

Phối đồ với gam màu hồng pastel: 'Bánh bèo' nhưng sang chảnh, điệu đà hết nấc - Ảnh 14
Chân váy sếp ly màu hồng pastel phối cùng áo croptop ngắn tay cùng tông mang lại set đồ ngọt ngào nhưng không lòe loẹt - Ảnh: Internet
Phối đồ với gam màu hồng pastel: 'Bánh bèo' nhưng sang chảnh, điệu đà hết nấc - Ảnh 15
Sang trọng, quý phái nhưng không kém phần điệu đà với set đồ phối quần tây và áo blazer cùng tông hồng pastel. Khéo léo diện bên trong là chiếc áo thun trắng và đi cùng giày cao gót sáng màu sẽ giúp vẻ ngoài thêm phần nữ tính - Ảnh: Internet
Phối đồ với gam màu hồng pastel: 'Bánh bèo' nhưng sang chảnh, điệu đà hết nấc - Ảnh 16
Set đồ màu hồng pastel của Diễm My 9x cực kỳ phù hợp với các quý cô văn phòng - Ảnh: Internet
Phối đồ với gam màu hồng pastel: 'Bánh bèo' nhưng sang chảnh, điệu đà hết nấc - Ảnh 17
Vừa năng động vừa cá tính nhưng vẫn vô cùng điệu đà với set đồ phối chân váy hồng pastel và áo thun sọc cùng màu - Ảnh: Internet

Với những gợi ý về cách phối đồ có gam màu hồng pastel trên, bộ trang phục bạn diện sẽ không trở nên "bánh bèo" hay lòe loẹt mà cực kỳ điệu đà, ngọt ngào và nữ tính.

'Ti tỉ' cách phối đồ với quần short jean, phụ nữ mập hay gầy, lùn hay cao diện đều đẹp

'Ti tỉ' cách phối đồ với quần short jean, phụ nữ mập hay gầy, lùn hay cao diện đều đẹp

Học ngay các cách phối đồ với quần short jean dưới đây, mùa hè của bạn sẽ thêm tươi tắn, năng động nhưng vẫn không kém phần nữ tính.

Xem thêm
Từ khóa:   phối đồ màu hồng pastel phối đồ với màu hồng chân váy màu hồng pastel

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 56 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 4 giờ 2 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt