Xu hướng thời trang mùa hè trẻ trung, năng động, phụ nữ U40 không nên bỏ qua

Những kiểu dáng quần áo hợp xu hướng thời trang mùa hè 2018 sau đây sẽ giúp phái đẹp sở hữu vẻ ngoài năng động, trẻ trung và nổi bật.

Dưới đây là 3 kiểu dáng trang phục nằm trong top xu hướng thời trang mùa hè 2018 mà phái đẹp nhất định phải diện. 1. Họa tiết hoa Đây là kiểu dáng trang phục được may từ chất liệu vải nhẹ nhàng có họa tiết hoa nổi bật. Với những thiết kế này, bạn sẽ trông cực kỳ nữ tính, cổ điển trong dịp mùa hè này.

Mùa hè 2018 này, bạn có thể chọn chiếc áo voan họa tiết hay kiểu dáng váy, sơ mi tùy thích. Váy liền hoa cánh lớn trên nền vải voan đen là kiểu trang phục mùa hè 2018 bạn nhất định phải diện - Ảnh: Internet Váy xòe họa tiết hoa hai dây phối với áo dài tay ôm body - Ảnh: Internet Với cách phối đồ mùa hè này, bạn sẽ sở hữu phong cách thời trang nữ tính, đằm thắm - Ảnh: Internet Áo voan họa tiết hoa, thiết kế tay lồng đèn cực kỳ lạ mắt chắc chắn sẽ là xu hướng thời trang hot nhất mùa hè này - Ảnh: Internet Váy liền hoa nhẹ nhàng, phối cùng đôi giày cao gót mũi nhọn nữ tính - Ảnh: Internet Jumsuit sáng màu họa tiết hoa đi cùng sandal trắng cũng là xu hướng thời trang mùa hè cực hot - Ảnh: Internet 2. Quần ống rộng Vào mùa hè, thời tiết khá nắng nóng và hanh khô, do đó, các thiết kế quần ống rộng rất được chị em phụ nữ ưa chuộng. Do đó, kiểu quần này là một xu hướng thời trang cực kỳ hot mà bạn không nên bỏ qua.

Quần ống rộng là xu hướng thời trang mùa hè được phụ nữ ưa chuộng nhất - Ảnh: Internet Phong cách thời trang khỏe khoắn, năng động khi phối quần jean ống rộng với áo sơ mi kẻ sọc - Ảnh: Internet Hay phong cách thời trang nhã nhặn phối quần tây ống rộng, áo trễ vai cực kỳ phù hợp với cô nàng công sở - Ảnh: Internet Khỏe khoắn, năng động nhưng không kém phần quyến rũ với quần jean ống rộng, áo ôm body trễ vai, đi giày thể thao - Ảnh: Internet Ngoài ra, quần ống rộng giả váy cũng là một xu hướng thời trang phá cách, độc đáo dịp mùa hè năm nay - Ảnh: Internet 3. Áo hai dây Kiểu dáng áo này không quá gợi cảm nhưng lại đủ để bạn gái trông quyến rũ hơn rất nhiều. Hơn nữa, khi diện thiết kế này, bạn sẽ thoải mái, thoáng mát hơn rất nhiều khi đi du lịch hay tham gia hoạt động cần di chuyển nhiều. Áo hai dây quyến rũ phối quần jean baggy, đi giày thể thao tạo nên phong cách thời trang đầy phá cách - Ảnh: Internet Quần jean ngắn rách bụi bặm phối cùng áo hai dây cực kỳ đẹp và phù hợp với mùa hè nắng nóng - Ảnh: Internet Phối áo hai dây với áo phông, quần jean cực kỳ lạ mắt - Ảnh: Internet Với những cách phối đồ đa dạng trên, phái đẹp sẽ sở hữu vẻ ngoài cực kỳ cá tính, tinh nghịch và tỏa sáng. Ngoài những gợi ý sẵn có, bạn gái có thể tự sáng tạo cho mình một phong cách thời trang mang đậm nét đẹp cực kỳ riêng biệt.

Phụ nữ U40 muốn trẻ trung hơn tuổi, học ngay cách phối đồ đi chơi với quần jean này Quần jean là thiết kế cổ điển, năng động và tươi tắn. Trong dịp lễ sắp đến, phụ nữ U40 hãy học cách phối đồ với mẫu quần này để sở hữu vẻ đẹp trẻ trung, khỏe khoắn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xu-huong-thoi-trang-mua-he-tre-trung-nang-dong-phu-nu-u40-khong-nen-bo-qua-281745.html