Xu hướng thời trang mùa hè trẻ trung, năng động, phụ nữ U40 không nên bỏ qua

Dưới đây là 3 kiểu dáng trang phục nằm trong top xu hướng thời trang mùa hè 2018 mà phái đẹp nhất định phải diện.
1. Họa tiết hoa
Đây là kiểu dáng trang phục được may từ chất liệu vải nhẹ nhàng có họa tiết hoa nổi bật. Với những thiết kế này, bạn sẽ trông cực kỳ nữ tính, cổ điển trong dịp mùa hè này.
Mùa hè 2018 này, bạn có thể chọn chiếc áo voan họa tiết hay kiểu dáng váy, sơ mi tùy thích.
2. Quần ống rộng
Vào mùa hè, thời tiết khá nắng nóng và hanh khô, do đó, các thiết kế quần ống rộng rất được chị em phụ nữ ưa chuộng. Do đó, kiểu quần này là một xu hướng thời trang cực kỳ hot mà bạn không nên bỏ qua.
3. Áo hai dây
Kiểu dáng áo này không quá gợi cảm nhưng lại đủ để bạn gái trông quyến rũ hơn rất nhiều. Hơn nữa, khi diện thiết kế này, bạn sẽ thoải mái, thoáng mát hơn rất nhiều khi đi du lịch hay tham gia hoạt động cần di chuyển nhiều.
Với những cách phối đồ đa dạng trên, phái đẹp sẽ sở hữu vẻ ngoài cực kỳ cá tính, tinh nghịch và tỏa sáng. Ngoài những gợi ý sẵn có, bạn gái có thể tự sáng tạo cho mình một phong cách thời trang mang đậm nét đẹp cực kỳ riêng biệt.