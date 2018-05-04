1 chiếc quần jean ống loe - 1001 cách phối đồ ngày hè cực thời thượng, trẻ trung

Thời trang 04/05/2018 11:04

Học ngay các cách phối đồ cùng quần jean ống loe này, chắc chắn rằng ngày hè của bạn sẽ thêm tươi tắn, tỏa sáng.

Quần jean ống loe là item cực kỳ hot ở thập niên 80, 90. Những năm gần đây, thiết kế này bắt đầu quay trở lại và trở thành lựa chọn hoàn hảo cho bạn gái yêu thích phong cách thời trang bụi bặm, cổ điểm, năng động.

Nhờ thiết kế ống loe đặc biệt, mẫu quần jean này mang vẻ đẹp cổ điển, nổi bật nhưng không kém phần nữ tính, quyến rũ vì tạo ra những đường cong cực kỳ gợi cảm. 

Ngày hè, nếu muốn sở hữu phong thái năng động, tươi tắn và thời thượng, những cách phối đồ cùng quần jean ống loe là lựa chọn hoàn hảo nhất đối với bạn. 

Phối quần jean ống loe với áo thun

Quần jean và áo thun luôn là bộ đôi hoàn hảo, cả về vẻ đẹp mang đến lẫn sự tiện lợi, dễ mặc, không kén dáng người. 

1 chiếc quần jean ống loe - 1001 cách phối đồ ngày hè cực thời thượng, trẻ trung - Ảnh 1
Phối quần jean ống loe với áo thun sọc, đi cùng giày thể thao là cách hay dành để diện đi dạo phố - Ảnh: Internet
1 chiếc quần jean ống loe - 1001 cách phối đồ ngày hè cực thời thượng, trẻ trung - Ảnh 2
Diện quần jean ống loe với áo thun không tay cùng là cách phối đồ mùa hè tuyệt vời - Ảnh: Internet
1 chiếc quần jean ống loe - 1001 cách phối đồ ngày hè cực thời thượng, trẻ trung - Ảnh 3
Quần jean sẻ gối, ống loe phối cùng áo thun màu vàng tươi tạo cảm giác khỏe khoắn, tràn đầy sức sống cho ngày hè - Ảnh: Internet
1 chiếc quần jean ống loe - 1001 cách phối đồ ngày hè cực thời thượng, trẻ trung - Ảnh 4
Nếu muốn phong cách hơn, hãy phối quần jean ống loe với áo thun ôm body, thắt thêm chiếc khăn ở cổ - Ảnh: Internet

Quần jean ống loe và áo trễ vai

Mùa hè, không gì tuyệt vời hơn khi diện một chiếc áo trễ vai khoe nét gợi cảm, nữ tính. Do đó, để trở nên hoàn hảo hơn, hãy phối chiếc áo này với quần jean ống loe thời thượng.

1 chiếc quần jean ống loe - 1001 cách phối đồ ngày hè cực thời thượng, trẻ trung - Ảnh 5
Phối quần jean ống loe và áo trễ vai xếp tầng màu vàng cực kỳ đẹp, phù hợp để diện đi du lịch biển - Ảnh: Internet
1 chiếc quần jean ống loe - 1001 cách phối đồ ngày hè cực thời thượng, trẻ trung - Ảnh 6
Áo trễ vai thiết kế tay phồng màu cam đỏ cũng cực kỳ hợp để phối cùng quần jean ống loe - Ảnh: Internet
1 chiếc quần jean ống loe - 1001 cách phối đồ ngày hè cực thời thượng, trẻ trung - Ảnh 7
Áo trễ vai croptop phối cùng quần jean ống loe khoe trọn vòng eo gợi cảm, quyến rũ - Ảnh: Internet

Quần jean ống loe và áo hai dây

Vào mùa hè, đảm bảo sự thoải mái, thoáng mát là quan trọng nhất, chính vì vậy, set đồ phối áo hai dây và quần jean ống loe là gợi ý tuyệt vời.

1 chiếc quần jean ống loe - 1001 cách phối đồ ngày hè cực thời thượng, trẻ trung - Ảnh 8
Bạn thật sự sẽ trở thành một tín đồ thời trang hoàn hảo khi diện quần jean ống loe với áo hai dây bèo nhún - Ảnh: Internet
1 chiếc quần jean ống loe - 1001 cách phối đồ ngày hè cực thời thượng, trẻ trung - Ảnh 9
Phối quần jean ống loe cạp thấp với áo hai dây croptop sẽ giúp bạn sở hữu diện mạo của cô gái đến từ thập niên 80 - Ảnh: Internet
1 chiếc quần jean ống loe - 1001 cách phối đồ ngày hè cực thời thượng, trẻ trung - Ảnh 10
Quần jean ống loe phối cùng áo thun ôm body, thắt lưng bảng to cực kỳ thời thượng, cổ điển - Ảnh: Internet

Với những mẹo phối đồ cùng quần jean ống loe trên, bạn gái sẽ sở hữu vẻ ngoài tươi tắn, khỏe khoắn, tràn đầy sức sống trong dịp hè này.

Phụ nữ U40 muốn trẻ trung hơn tuổi, học ngay cách phối đồ đi chơi với quần jean này

Phụ nữ U40 muốn trẻ trung hơn tuổi, học ngay cách phối đồ đi chơi với quần jean này

Quần jean là thiết kế cổ điển, năng động và tươi tắn. Trong dịp lễ sắp đến, phụ nữ U40 hãy học cách phối đồ với mẫu quần này để sở hữu vẻ đẹp trẻ trung, khỏe khoắn.

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