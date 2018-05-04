1 chiếc quần jean ống loe - 1001 cách phối đồ ngày hè cực thời thượng, trẻ trung

Quần jean ống loe là item cực kỳ hot ở thập niên 80, 90. Những năm gần đây, thiết kế này bắt đầu quay trở lại và trở thành lựa chọn hoàn hảo cho bạn gái yêu thích phong cách thời trang bụi bặm, cổ điểm, năng động.
Nhờ thiết kế ống loe đặc biệt, mẫu quần jean này mang vẻ đẹp cổ điển, nổi bật nhưng không kém phần nữ tính, quyến rũ vì tạo ra những đường cong cực kỳ gợi cảm.
Ngày hè, nếu muốn sở hữu phong thái năng động, tươi tắn và thời thượng, những cách phối đồ cùng quần jean ống loe là lựa chọn hoàn hảo nhất đối với bạn.
Phối quần jean ống loe với áo thun
Quần jean và áo thun luôn là bộ đôi hoàn hảo, cả về vẻ đẹp mang đến lẫn sự tiện lợi, dễ mặc, không kén dáng người.
Quần jean ống loe và áo trễ vai
Mùa hè, không gì tuyệt vời hơn khi diện một chiếc áo trễ vai khoe nét gợi cảm, nữ tính. Do đó, để trở nên hoàn hảo hơn, hãy phối chiếc áo này với quần jean ống loe thời thượng.
Quần jean ống loe và áo hai dây
Vào mùa hè, đảm bảo sự thoải mái, thoáng mát là quan trọng nhất, chính vì vậy, set đồ phối áo hai dây và quần jean ống loe là gợi ý tuyệt vời.
Với những mẹo phối đồ cùng quần jean ống loe trên, bạn gái sẽ sở hữu vẻ ngoài tươi tắn, khỏe khoắn, tràn đầy sức sống trong dịp hè này.