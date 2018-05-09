12 gợi ý phối đồ mùa hè cực trẻ trung, thời thượng cho phụ nữ U40 diện đi du lịch

Thời trang 09/05/2018 10:38

Nếu là quý cô U40 ưa chuộng vẻ ngoài thời thượng, trẻ trung và sở hữu gu ăn mặc cực chất, những gợi ý phối đồ mùa hè này chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng.

Phối đồ tuy là việc đơn giản nhưng làm thế nào để trang phục diện trên người trông hợp mốt, thời thượng, có phong cách riêng và nổi bật là điều không phải ai cũng có thể làm được.

Nếu đang loay hoay trong mớ quần áo hỗn độn và không biết nên chọn lựa thế nào cho chuyến du lịch mùa hè sắp tới, bạn hãy xem qua các gợi ý phối đồ dưới đây. Những set đồ này tạo cảm giác trẻ trung, điệu đà và có chút năng động cho quý cô U40.

12 gợi ý phối đồ mùa hè cực trẻ trung, thời thượng cho phụ nữ U40 diện đi du lịch - Ảnh 1
Cách phối đồ đậm chất cổ điển với quần tây ống suông, áo croptop form rộng, mũ nồi và giày đế vuông. Khéo léo diện cùng chiếc túi xách dạng hộp sẽ tạo nên phong cách cực kỳ thời thượng - Ảnh: Internet
12 gợi ý phối đồ mùa hè cực trẻ trung, thời thượng cho phụ nữ U40 diện đi du lịch - Ảnh 2
Áo sơ mi vải lụa thiết kế cách điệu ống tay, cổ chữ V đắp chéo phối cùng quần tây suông đơn giản, đi sandal đế bệt tạo nên sự hài hòa, thời thượng vừa đủ - Ảnh: Internet
12 gợi ý phối đồ mùa hè cực trẻ trung, thời thượng cho phụ nữ U40 diện đi du lịch - Ảnh 3
Cũng với thiết kế áo cổ chữ V, tay lồng đèn nhưng khi phối cùng quần short lại mang đến vẻ đẹp hoàn toàn khác. Những quý cô U40 tự tin về vóc dáng thon gọn hoàn toàn có thể thử set đồ này vào mùa hè oi ả - Ảnh: Internet
12 gợi ý phối đồ mùa hè cực trẻ trung, thời thượng cho phụ nữ U40 diện đi du lịch - Ảnh 4
Áo croptop form rộng, tay bèo nhún diện cùng quần short với màu sắc tương phản là set đồ giúp quý cô ăn gian chiều cao hiệu nghiệm - Ảnh: Internet
12 gợi ý phối đồ mùa hè cực trẻ trung, thời thượng cho phụ nữ U40 diện đi du lịch - Ảnh 5
Quần vải ống suông, thắt lưng nơ điệu đà là một gợi ý không thể bỏ qua vào mùa hè năm nay. Thiết kế quần nữ tính này có thể phối với mọi kiểu áo mà không sợ lệch tông - Ảnh: Internet
12 gợi ý phối đồ mùa hè cực trẻ trung, thời thượng cho phụ nữ U40 diện đi du lịch - Ảnh 6
Nếu là quý cô U40 có chiều cao khiêm tốn, hãy học cách phối quần short tây ống suông, cạp cao sáng màu. Thiết kế quần này khi diện cùng áo thun, sơ mi form rộng sẽ tạo nên vẻ ngoài cực kỳ trẻ trung - Ảnh: Internet
12 gợi ý phối đồ mùa hè cực trẻ trung, thời thượng cho phụ nữ U40 diện đi du lịch - Ảnh 7
Vàng chính là màu sắc hot nhất mùa hè năm 2018, do đó, một chiếc quần tây ống suông màu vàng là item mà phụ nữ U40 nhất định phải sở hữu. Nên phối mẫu quần này với áo có màu sắc tương phản, đơn giản, ít họa tiết - Ảnh: Internet
12 gợi ý phối đồ mùa hè cực trẻ trung, thời thượng cho phụ nữ U40 diện đi du lịch - Ảnh 8
Quần tây sọc caro, thắt lưng nơ sẽ phù hợp với cô nàng thích sự cá tính, nổi bật - Ảnh: Internet
12 gợi ý phối đồ mùa hè cực trẻ trung, thời thượng cho phụ nữ U40 diện đi du lịch - Ảnh 9
Set đồ nhẹ nhàng, nhã nhặn nhưng cực kỳ sang trọng khi phối quần tây ống suông với áo thun dài tay màu trắng bơ - Ảnh: Internet
12 gợi ý phối đồ mùa hè cực trẻ trung, thời thượng cho phụ nữ U40 diện đi du lịch - Ảnh 10
Một gợi ý tuyệt vời để quý cô U40 diện đi biển, phối quần vải suông sọc đứng với áo cổ chữ V, tay loe cực kỳ thoải mái, thời thượng - Ảnh: Internet
12 gợi ý phối đồ mùa hè cực trẻ trung, thời thượng cho phụ nữ U40 diện đi du lịch - Ảnh 11
Váy sơ mi sọc trắng trên nền xanh cực kỳ bắt mắt, diện cùng chiếc mũ cói tạo nên sự hài hòa cực kỳ hợp cho mùa hè nắng nóng - Ảnh: Internet
Một chiếc áo sơ mi họa tiết không thể thiếu trong tủ quần áo mùa hè của quý cô U40 yêu thích sự trẻ trung - Ảnh: Internet

Những gợi ý phối đồ cực kỳ trẻ trung, năng động nhưng không kém phần nữ tính, điệu đà trên sẽ giúp bạn sở hữu phong các thời trang mùa hè cực đa dạng, thời thượng và nổi bật hết nấc.

Phụ nữ U40 muốn trẻ trung hơn tuổi, học ngay cách phối đồ đi chơi với quần jean này

Phụ nữ U40 muốn trẻ trung hơn tuổi, học ngay cách phối đồ đi chơi với quần jean này

Quần jean là thiết kế cổ điển, năng động và tươi tắn. Trong dịp lễ sắp đến, phụ nữ U40 hãy học cách phối đồ với mẫu quần này để sở hữu vẻ đẹp trẻ trung, khỏe khoắn.

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