Lấy nước ép hành tây ủ tóc trong 30 phút, điều kỳ diệu xảy ra khiến mọi phụ nữ đều muốn làm theo

Dùng nước ép hành tây theo cách này sẽ giúp tóc mọc nhanh, mềm mượt và óng ả bất ngờ, là phụ nữ nhất định phải thử.

Ngoài những lợi ích mang lại đối với sức khỏe, hành tây còn có tác dụng nuôi dưỡng và phục hồi tóc hư tổn vô cùng hiệu quả. Nó chứa các dưỡng chất giúp phục hồi màu sắc tự nhiên của tóc, từ đó loại bỏ các sợi tóc bạc. Bên cạnh đó, vitamin cùng khoáng chất chứa trong hành tây có tác dụng điều trị các bệnh về da đầu như nấm, gàu. Hàm lượng cao chất lưu huỳnh giúp cải thiện tuần hoàn máu, giảm viêm và tái sinh nang lông một cách nhanh chóng. Đặc biệt, nước ép hành tây có tác dụng kháng khuẩn giúp điều trị và ngăn ngừa các bệnh như nhiễm trùng da đầu, viêm da. Đồng thời, loại nước ép này còn có khả năng đẩy mạnh quá trình tăng trưởng tóc. Sau đây là phương pháp chăm sóc tóc với nước ép hành tây: Nguyên liệu cần có: 3 – 4 củ hành tây Cách thực hiện: Bước 1: Hành tây sau khi rửa sạch thái thành 4 phần bằng nhau. Bước 2: Cho hành tây vừa sơ chế xong vào máy xay sinh tố tiến hành xay nhuyễn. Bước 3: Khi hành tây đã được xay mịn, tiến hành lọc lấy phần nước ép để sử dụng. Bước 4: Đầu tiên, gội thật sạch da đầu với gầu gội chuyên dụng. Bước 5: Đợi tóc gần khô, dùng một miếng bông tẩy trang thấm vào nước ép hành tây và thoa đều lên khắp da đầu. Bước 6: Đợi khoảng 3 – 4 phút thoa đều nước ép hành tây lên tóc. Bước 7: Ủ tóc với túi nilong trong vòng 30 phút thì gội sạch lại với nước ấm. Nên áp dụng phương pháp chăm sóc tóc với nước ép hành tây này mỗi tuần 1 lần để đạt được hiểu quả một cách nhanh chóng. Lưu ý: Vì hành tây có mùi hăng và nồng nên chỉ thực hiện phương pháp này vào buổi tối trước khi đi ngủ, tốt nhất là vào cuối tuần.

Có thể sử dụng dầu dưỡng có hương hoặc nước hoa thoa nhẹ lên tóc để làm giảm mùi của hành tây. (Healthysolutions24) https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lay-nuoc-ep-hanh-tay-u-toc-trong-30-phut-dieu-ky-dieu-xay-ra-khien-moi-phu-nu-deu-muon-lam-theo-200935.html Theo dieuy | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lay-nuoc-ep-hanh-tay-u-toc-trong-30-phut-dieu-ky-dieu-xay-ra-khien-moi-phu-nu-deu-muon-lam-theo-200935.html