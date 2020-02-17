Học Hà Tăng cách sở hữu eo thon với bữa sáng làm từ đu đủ, cực đơn giản lại vô cùng dễ ăn

Không mấy ai biết rằng đu đủ có thể hỗ trợ loại bỏ mỡ thừa và giữ dáng vô cùng hiệu quả. Hãy thử áp dụng bữa sáng giảm cân với loại quả này để nhanh chóng sở hữu eo thon như Hà Tăng nhé!

Dù đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng Tăng Thanh Hà vẫn giữ được vóc dáng thon gọn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bên cạnh chế độ luyện tập thể thao, nữ diễn viên còn rất chú trọng trong khẩu phần ăn hàng ngày. Hà Tăng khiến nhiều người ngưỡng mộ với vóc dáng thon gọn - Ảnh: Internet Trên trang Instagram cá nhân, Hà Tăng thường xuyên chia sẻ những món ăn giữ dáng đến người hâm mộ. Một trong số đó phải kể đến bữa sáng giảm cân với đu đủ của nàng “ngọc nữ”.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đu đủ chứa hàm lượng dưỡng chất cao nhưng lượng calo lại thấp. Chính vì vậy, nó là loại thực phẩm có tác dụng hỗ trợ giảm cân vô cùng hiệu quả. Bên cạnh đó, đu đủ còn giàu các loại vitamin và chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức khỏe, cải thiện chức năng tim mạch, đào thải độc tố… Đu đủ giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet Thường xuyên sử dụng đu đủ trong khẩu phần ăn hàng ngày sẽ là giải pháp an toàn và hữu hiệu để đốt cháy mỡ thừa nhanh chóng. Đặc biệt, hàm lượng chất xơ và các hoạt chất có trong đu đủ còn tạo cảm giác no lâu, giúp bạn kiểm soát tốt lượng calo nạp vào cơ thể.

Sử dụng đu đủ để giảm cân như thế nào? Thời điểm tốt nhất để loại quả này phát huy tác dụng của mình là buổi sáng. Bạn có thể chuẩn bị bữa sáng với đu đủ để nạp đủ năng lượng cho cơ thể sau một đêm dài nhưng chẳng lo mất dáng. Theo cách của Hà Tăng, cô thường cắt nhỏ đu đủ thành những miếng nhỏ vừa ăn. Ngoài ra, bạn có thể dùng đu đu để xay thành thức uống kết hợp với sữa chua. Một ly nước ép hay sinh tố đu đủ vừa giúp cung cấp năng lượng tức thì, vừa hỗ trợ giảm cân – Ảnh minh họa: Internet Trong trường hợp bạn không thích sử dụng đu đủ cho bữa sáng, bạn có thể dùng nó làm món tráng miệng cho bữa trưa. Sử dụng đu đủ sau bữa trưa sẽ giúp bạn càm thấy no lâu, hạn chế tình trạng ăn vặt vào cuối buổi chiều. Hy vọng cách giảm cân từ đu đủ trên sẽ giúp bạn sở hữu vóc dáng thon gọn và vòng eo “con kiến” hằng mơ ước!

Mỡ thừa bị 'đánh bay', vòng bụng giảm vài centimet nhờ học phụ nữ Nhật trộn dầu ô liu vào món ăn này Cách giảm cân cực đơn giản này của phụ nữ Nhật vừa tiết kiệm chi phí vừa không tốn quá nhiều thời gian nhưng vẫn giúp mọi người sở hữu eo thon, dáng đẹp.

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