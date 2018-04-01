Cứ ăn 5 cặp thực phẩm này mỗi ngày, cân nặng dư thừa sẽ giảm hết sau 1 tháng

Làm đẹp cùng chuyên gia 01/04/2018 10:30

Chọn thực phẩm có khả năng giảm cân hiệu quả để ăn mỗi ngày là phương pháp đơn giản, không tốn kém giúp bạn nhanh chóng sở hữu vóc dáng cân đối, săn chắc.

Dưới đây là những cặp thực phẩm có khả năng giảm cân cấp tốc mà bạn có thể áp dụng ngay từ bây giờ để sở hữu thân hình cân đối, không mỡ thừa trong thời gian ngắn.

Trứng và ớt

Nghe có vẻ lạ nhưng trên thực tế, kết hợp trứng với ớt sẽ mang đến món ăn giúp giảm cân vô cùng nhanh chóng. 

Trứng là loại thực phẩm giàu đạm, protein có khả năng tăng cường quá trình trao đổi chất, thậm chí chỉ trong vài giờ. 

Trong khi đó, ớt chứa hàm lượng Vitamin C, khoáng chất dồi dào có công dụng loại bỏ hết chất béo, mỡ thừa trong cơ thể. Đồng thời, tăng cường, cải thiện hệ miễn dịch hiệu quả cho người đang giảm cân. 

Cứ ăn 5 cặp thực phẩm này mỗi ngày, cân nặng dư thừa sẽ giảm hết sau 1 tháng - Ảnh 1
Trứng và ớt là hai thực phẩm giúp giảm cân vượt trội - Ảnh: Internet

Bắp và đậu

Bắp và đậu là một trong những cặp thực phẩm mang đến hiệu quả giảm cân cấp tốc, lành mạnh nhất đối với sức khỏe

Trong bắp có lượng carbohydrate phong phú có khả năng làm chậm quá trình tiêu hóa, cải thiện sự hấp thụ dưỡng chất, tăng hiệu quả quá trình đào thải độc tố, calo thừa. 

Bên cạnh đó, đậu là nguồn cung cấp dồi dào chất xơ làm dạ dày nhanh no và no lâu hơn, từ đó lượng calo nạp vào sẽ ít đi, hiệu quả giảm cân sẽ tăng lên.

Bởi những lý do đó, khi kết hợp ăn hai thực phẩm này, việc giảm cân sẽ dễ dàng và an toàn hơn rất nhiều.

Cứ ăn 5 cặp thực phẩm này mỗi ngày, cân nặng dư thừa sẽ giảm hết sau 1 tháng - Ảnh 2
Bắp và đậu là hai thực phẩm chứa tinh bột nhưng không gây tăng cân - Ảnh: Internet

Dưa hấu và táo

Nếu muốn đánh bay mỡ thừa nhanh chóng, hãy ăn táo và dưa hấu thường xuyên. Dưa hấu là loại quả giàu chất xơ, nước khoáng và không chứa chất béo, do đó, cực kỳ tốt cho người đang muốn giảm cân và thanh lọc cơ thể. 

Trong khi đó, hàm lượng dồi dào axit malic trong quả táo xanh có khả năng làm nóng cơ thể, kích thích đốt cháy tế bào mỡ, chất béo làm tiêu hao năng lượng, calo thừa, từ đó giúp giảm cân nhanh chóng. 

Cứ ăn 5 cặp thực phẩm này mỗi ngày, cân nặng dư thừa sẽ giảm hết sau 1 tháng - Ảnh 3
Táo và dưa hấu là hai thực phẩm vừa hỗ trợ giảm cân vừa cung cấp nước khoáng cho cơ thể - Ảnh: Internet

Chuối và rau chân vịt

Chuối là loại quả giàu năng lượng giúp cơ thể hoạt động tốt và tinh thần sảng khoái, tập trung hơn. Trong rau chân vịt (bina) có lượng dưỡng chất, chất xơ, Vitamin dồi dào hỗ trợ giảm cân, tái tạo cơ, đốt cháy mỡ thừa hiệu quả. Nhờ đó, ăn loại rau này thường xuyên giúp bạn nhanh chóng sở hữu thân hình cân đối, săn chắc. 

Do đó, rau chân vịt và chuối được xem là sự kết hợp mang đến hiệu quả giảm cân tuyệt vời nhất.

Cứ ăn 5 cặp thực phẩm này mỗi ngày, cân nặng dư thừa sẽ giảm hết sau 1 tháng - Ảnh 4
Rau chân vịt và chuối là hai thực phẩm giúp giảm cân, tạo dựng cơ thể săn chắc hiệu quả - Ảnh: Internet

Sữa chua và quế

Do trải qua quá trình lên men tự nhiên, sữa chua chứa lượng lớn vi lợi khuẩn cùng men vi sinh cực kỳ tốt cho sức khỏe, đồng thời có khả năng ngăn ngừa hấp thụ calo, chất béo hiệu nghiệm. 

Trong khi đó, quế là loại dược liệu giàu chất chống oxy hóa giúp làm chậm quá trình lão hóa, giảm lượng cholesterol trong máu, đốt cháy chất béo tích trữ trong cơ thể nhanh chóng.

Cứ ăn 5 cặp thực phẩm này mỗi ngày, cân nặng dư thừa sẽ giảm hết sau 1 tháng - Ảnh 5
Quế và sữa chua là hai thực phẩm hỗ trợ giảm cân nhanh chóng - Ảnh: Internet

Khéo léo, khoa học trong việc chọn lựa thực phẩm bổ sung vào khẩu phần ăn mỗi ngày sẽ giúp bạn giảm cân nhanh chóng và an toàn cho sức khỏe.

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