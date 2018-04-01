Thêm thứ này vào nước uống hàng ngày, giảm béo bụng cấp tốc cho chị em văn phòng

Chanh là nguyên liệu được nhiều người áp dụng nhất trong việc giảm cân, đốt cháy mỡ thừa. Vì loại quả này rất giàu Vitamin C có khả năng tăng cường tốc độ của quá trình trao đổi, chuyển hóa, đào thải độc tố và chất béo, cũng như calo thừa trong cơ thể.

Thêm những thành phần tự nhiên quen thuộc như nước cốt chanh, gừng, sả, dưa leo, quế, mật ong... vào nước uống hàng ngày đúng cách sẽ mang đến công dụng giảm béo bụng cấp tốc cho phụ nữ, đặc biệt là chị em giới văn phòng.

Việc thực hiện nước uống giảm béo bụng rất đơn giản, đầu tiên, bạn cần vắt lấy nước cốt của 1 quả chanh cho vào lọ. Sau đó, đổ nước lọc và thêm 1 ít muối vào, khuấy đều là sử dụng được. Bạn nên pha với lượng nước lọc đủ để uống trong 1 ngày. Ngoài ra, thay vì lấy nước cốt, có thể dùng chanh tươi thái lát.

Bên cạnh đó, chất pectin trong chanh mang đến công dụng xua tan cơn đói, giảm cảm giác thèm ăn, từ đó giúp lượng calo nạp vào cơ thể ít hơn.

Nước uống giảm béo bụng từ dưa leo

Nguồn dưỡng chất trong dưa leo có khả năng hỗ trợ quá trình đốt cháy chất béo, giảm cân, đồng thời cải thiện hệ tiêu hóa vượt trội. Loại quả này lại chứa lượng calo cực thấp, do đó, ăn hoặc uống nước ép từ chúng không hề gây tăng cân mà ngược lại còn hỗ trợ giảm cân cấp tốc.

Nước uống giảm béo bụng, đốt cháy mỡ thừa cực hiệu nghiệm từ dưa leo và bạc hà - Ảnh: Internet

Theo lời khuyên của chuyên gia, nên kết hợp dưa leo với bạc hà để làm nước uống giảm béo bụng cấp tốc. Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị 1 quả dưa leo thái lát mỏng cùng vài lá bạc hà. Sau đó, cho chúng vào bình thủy tinh, đổ 2 lít nước vào, giữ trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 - 4 giờ đồng hồ là có thể thưởng thức.

Nước uống giảm béo bụng từ quế

Quế là loại thảo dược khá quen thuộc với các tác dụng như hỗ trợ tiêu hóa, giảm mỡ máu cực kỳ hiệu nghiệm. Ngoài ra, khả năng tăng cường trao đổi chất, điều hòa sản xuất insulin vượt trội giúp loại nguyên liệu này mang đến công dụng đốt cháy mờ thừa, giảm béo bụng cấp tốc.

Đặc biệt, khi kết hợp quế với mật ong, hiệu quả đốt cháy mỡ bụng, giảm cân, săn chắc cơ thể sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Vì loại mật tự nhiên này chứa lượng lớn axit amin, khoáng chất, Vitamin có khả năng thúc đẩy, tăng tốc quá trình trao đổi, đào thải độc tố, calo thừa trong cơ thể.

Nước quế mật ong giúp giảm béo bụng cấp tốc, đồng thời cải thiện hệ miễn dịch vượt trội - Ảnh: Internet

Đầu tiên, đổ 2 lít nước lọc vào bình thủy tinh, cho nhánh quế và thêm 3 muỗng canh mật ong vào, khuấy đều tay. Đặt lọ nước này vào tủ lạnh trong vòng 3 giờ đồng hồ rồi mang ra sử dụng. Ngoài ra, bạn có thể đun sôi để nguội loại nước này rồi mới làm lạnh để uống.

Chỉ với một số nguyên liệu quen thuộc, cách thực hiện nhanh gọn, việc giảm béo bụng cấp tốc để sở hữu vòng 2 săn chắc đối với phụ nữ văn phòng sẽ đơn giản hơn rất nhiều.