Thêm thứ này vào nước uống hàng ngày, giảm béo bụng cấp tốc cho chị em văn phòng

Làm đẹp cùng chuyên gia 01/04/2018 09:29

Chỉ cần thêm vài thành phần tự nhiên quen thuộc này vào lọ nước uống hàng ngày, mỡ thừa quanh bụng sẽ bị đốt cháy cấp tốc, tình trạng béo bụng của phụ nữ văn phòng sẽ "không cánh mà bay".

Thêm những thành phần tự nhiên quen thuộc như nước cốt chanh, gừng, sả, dưa leo, quế, mật ong... vào nước uống hàng ngày đúng cách sẽ mang đến công dụng giảm béo bụng cấp tốc cho phụ nữ, đặc biệt là chị em giới văn phòng.

Nước uống giảm béo bụng từ chanh

Chanh là nguyên liệu được nhiều người áp dụng nhất trong việc giảm cân, đốt cháy mỡ thừa. Vì loại quả này rất giàu Vitamin C có khả năng tăng cường tốc độ của quá trình trao đổi, chuyển hóa, đào thải độc tố và chất béo, cũng như calo thừa trong cơ thể. 

Bên cạnh đó, chất pectin trong chanh mang đến công dụng xua tan cơn đói, giảm cảm giác thèm ăn, từ đó giúp lượng calo nạp vào cơ thể ít hơn. 

Thêm thứ này vào nước uống hàng ngày, giảm béo bụng cấp tốc cho chị em văn phòng - Ảnh 1
Ngoài khả năng giảm béo bụng cấp tốc, nước uống từ chanh còn hỗ trợ thanh lọc, giải độc cơ thể hiệu quả - Ảnh: Internet

Việc thực hiện nước uống giảm béo bụng rất đơn giản, đầu tiên, bạn cần vắt lấy nước cốt của 1 quả chanh cho vào lọ. Sau đó, đổ nước lọc và thêm 1 ít muối vào, khuấy đều là sử dụng được. Bạn nên pha với lượng nước lọc đủ để uống trong 1 ngày. Ngoài ra, thay vì lấy nước cốt, có thể dùng chanh tươi thái lát.

Nước uống giảm béo bụng từ dưa leo

Nguồn dưỡng chất trong dưa leo có khả năng hỗ trợ quá trình đốt cháy chất béo, giảm cân, đồng thời cải thiện hệ tiêu hóa vượt trội. Loại quả này lại chứa lượng calo cực thấp, do đó, ăn hoặc uống nước ép từ chúng không hề gây tăng cân mà ngược lại còn hỗ trợ giảm cân cấp tốc. 

Thêm thứ này vào nước uống hàng ngày, giảm béo bụng cấp tốc cho chị em văn phòng - Ảnh 2
Nước uống giảm béo bụng, đốt cháy mỡ thừa cực hiệu nghiệm từ dưa leo và bạc hà - Ảnh: Internet

Theo lời khuyên của chuyên gia, nên kết hợp dưa leo với bạc hà để làm nước uống giảm béo bụng cấp tốc. Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị 1 quả dưa leo thái lát mỏng cùng vài lá bạc hà. Sau đó, cho chúng vào bình thủy tinh, đổ 2 lít nước vào, giữ trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 - 4 giờ đồng hồ là có thể thưởng thức. 

Nước uống giảm béo bụng từ quế

Quế là loại thảo dược khá quen thuộc với các tác dụng như hỗ trợ tiêu hóa, giảm mỡ máu cực kỳ hiệu nghiệm. Ngoài ra, khả năng tăng cường trao đổi chất, điều hòa sản xuất insulin vượt trội giúp loại nguyên liệu này mang đến công dụng đốt cháy mờ thừa, giảm béo bụng cấp tốc. 

Đặc biệt, khi kết hợp quế với mật ong, hiệu quả đốt cháy mỡ bụng, giảm cân, săn chắc cơ thể sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Vì loại mật tự nhiên này chứa lượng lớn axit amin, khoáng chất, Vitamin có khả năng thúc đẩy, tăng tốc quá trình trao đổi, đào thải độc tố, calo thừa trong cơ thể. 

Thêm thứ này vào nước uống hàng ngày, giảm béo bụng cấp tốc cho chị em văn phòng - Ảnh 3
Nước quế mật ong giúp giảm béo bụng cấp tốc, đồng thời cải thiện hệ miễn dịch vượt trội - Ảnh: Internet

Đầu tiên, đổ 2 lít nước lọc vào bình thủy tinh, cho nhánh quế và thêm 3 muỗng canh mật ong vào, khuấy đều tay. Đặt lọ nước này vào tủ lạnh trong vòng 3 giờ đồng hồ rồi mang ra sử dụng. Ngoài ra, bạn có thể đun sôi để nguội loại nước này rồi mới làm lạnh để uống.

Chỉ với một số nguyên liệu quen thuộc, cách thực hiện nhanh gọn, việc giảm béo bụng cấp tốc để sở hữu vòng 2 săn chắc đối với phụ nữ văn phòng sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

16 mẹo nhỏ giúp giảm mỡ bụng cấp tốc

16 mẹo nhỏ giúp giảm mỡ bụng cấp tốc

Không bỏ bữa sáng, uống đủ nước, hạn chế đồ uống có cồn là những mẹo nhỏ giúp bạn có được vòng eo thon thả.

Xem thêm
Từ khóa:   cách giảm mỡ bụng cách giảm béo bụng giảm béo bụng cấp tốc

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 33 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 44 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 50 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày