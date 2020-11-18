Chị em phát sốt với bí quyết giảm mỡ bụng, nọng cằm cực đơn giản, nàng lười đến mấy cũng thực hiện được

Bác sĩ Zeng Bohan (Đài Loan) đã có những chia sẻ về bí quyết giảm mỡ đơn giản nhưng cực kỳ hiệu nghiệm được nhiều chị em áp dụng thành công. Theo đó, Zeng Bohan chỉ ra 4 điều cần lưu ý để giảm cân cấp tốc mà hội chị em không thể bỏ qua.

Vấn đề cân nặng luôn là nỗi ám ảnh của hội chị em. Ai cũng muốn sở hữu cằm Vline thon gọn, vóc dáng mảnh mai nhưng không nhiều người biết cách để giảm cân hiệu quả.

Một trong những nguyên nhân gây béo bụng là do mỡ thừa tích tụ, nhiều chị em văn phòng làm việc cả ngày thường gặp trường hợp này.

Tuy nhiên, bạn có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất để giảm mỡ bụng nhanh chóng bằng cách dùng nước đậu rang. Những loại đậu như đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, đậu nành... đều có hàm lượng lớn vitamin A, B, C, protid, glucid, lipid giúp cơ thể không có cảm giác đói.

Bên cạnh đó, nước đậu còn giàu protein, chất xơ giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đào thải chất béo dư thừa ở vòng 2.

Uống nước đậu để giảm mỡ bụng - Ảnh minh họa: Internet

Bấm huyệt giảm mỡ

Bấm huyệt là phương pháp giảm cân mà không nhiều chị em biết đến. Thế nhưng cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần bấm nhẹ và day theo chiều chuyển động tròn ở 2 vị trí trên và dưới rốn, mỡ bụng sẽ giảm đáng kể. Nguyên nhân là vì khi bạn bấm huyệt này vào buổi tối trước khi đi ngủ sẽ kích thích hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, từ đó giảm tình trạng tích tụ mỡ thừa.

2 vị trí bấm huyệt - Ảnh minh họa: Internet

Massage mặt giảm nọng cằm

Mỡ cằm rất khó để loại bỏ khiến nhiều chị em tự ti. Bác sĩ Zeng Bohan tiết lộ 3 huyệt đạo có thể giúp loại bỏ nọng cằm hiệu quả, bạn có thể thử thực hiện ngay tại nhà.

Vị trí 1: Huyệt nằm ở chỗ lõm của xương hàm dưới đầu môi, massage ở vị trí này có thể giảm phù nề cho gương mặt.

Vị trí 2: Nằm ở gò má, góc trước và góc hàm trên, chỗ lõm xuống khi cơ nhai nâng lên. Tác động huyệt này có tác dụng giảm mỡ má, giúp thon mặt.

Vị trí 3: Huyệt ở phía trước của tai, ở chỗ lõm tạo thành bởi cung răng và xương hàm dưới. Mát xa chuyển động tròn đều ở huyệt này giúp điều chỉnh các vấn đề lệch của mắt và miệng.

Mát xa đúng cách giảm mỡ mặt nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Bạn nên rửa sạch tay trước khi thực hiện phương pháp này và duy trì bấm huyệt 2-3 lần/ngày để đạt hiệu quả như mong muốn.