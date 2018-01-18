Cần gì uống thuốc giảm cân, cứ ăn những món này vào buổi sáng, dáng sẽ đẹp 'ngất ngây'

Bạn đang thắc mắc ăn gì buổi sáng để giảm cân nhanh? Hãy theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ và kiên trì áp dụng, vóc dáng thon gọn sẽ “không chỉ là mơ”.

Bữa sáng rất quan trọng đối với sức khỏe, tuy nhiên, nhiều người đã bỏ qua bữa ăn này với mong muốn giảm cân nhanh. Điều này hết sức nguy hại đối với hệ tiêu hóa và sức đề kháng. Để có thể vừa giảm cân vừa đảm bảo sức khỏe, bạn nên ăn các loại thực phẩm dưới đây vào buổi sáng. Nguồn dinh dưỡng, khoáng chất trong chúng có khả năng giảm cân nhanh không thua kém gì thuốc hay thực phẩm chức năng. Ăn gì buổi sáng để giảm cân nhanh? Để vừa đảm bảo đủ dưỡng chất, năng lượng cho cơ thể hoạt động vừa hỗ trợ giảm cân nhanh, đòi hỏi việc chọn lựa thực phẩm cho bữa ăn sáng phải thật kỹ lưỡng. Một trong những món ăn giàu dưỡng chất, chứa ít calo phù hợp cho thực đơn buổi sáng có thể kể đến như: Yến mạch, trứng, thịt gà...

Cháo yến mạch Đối với những người đang ăn kiêng, yến mạch là thực phẩm tốt nhất. Theo nghiên cứu, loại thực phẩm này chứa rất nhiều beta-glucan, chất xơ có khả năng giảm lượng cholesterol trong máu, đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể. Ngoài ra, yến mạch rất giàu kali, axit béo omega-3, axit folic… đóng vai trò quan trọng trong việc đốt cháy chất béo, đào thải mỡ thừa, tạo dựng cơ thể săn chắc và thon gọn.

Vì những tác dụng tuyệt vời trên, ăn cháo yến mạch vào buổi sáng giúp giảm cân nhanh chóng. Ăn cháo yến mạch vào buổi sáng giúp giảm cân nhanh chóng - Ảnh: Internet Trứng Trứng là loại thực phẩm giàu protein có khả năng tăng cân giảm mỡ, giúp cơ thể săn chắc hơn. Đây còn là loại thực phẩm chứa lượng vitamin D lớn. Khi bổ sung trứng vào cơ thể, lượng dưỡng chất trong trứng sẽ cung cấp vào máu cholesterol lành mạnh chống lại các chất béo xấu. Trứng luộc là món ăn sáng có tác dụng giảm cân nhanh - Ảnh: Internet Ăn trứng vào buổi sáng vừa giúp giảm cân nhanh vừa tạo cảm giác no lâu nhưng vẫn cung cấp đủ dưỡng chất, năng lượng cho cơ thể hoạt động. Thịt ức gà Giống như trứng, thịt gà, đặc biệt là ở phần ức rất giàu vitamin, protein, không chứa chất béo và có hàm lượng calo rất thấp. Khi ăn nhiều thịt gà, cơ thể sẽ trở nên săn chắc vì lượng chất béo bị đào thải một cách nhanh chóng. Ăn thịt gà vào buổi sáng sẽ có khả năng giảm cân tương tự như việc tập thể dục thường xuyên. Thịt ức gà là một trong những món ăn vào buổi sáng giúp giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet Ngoài những thực phẩm trên, bạn có thể ăn các món như bưởi, chuối, dưa hấu... vào buổi sáng để giảm cân nhanh. Đặc biệt, để đạt được hiệu quả như mong muốn, bạn cần kiên trì thực hiện trong thời gian dài.

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