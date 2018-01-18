Cần gì uống thuốc giảm cân, cứ ăn những món này vào buổi sáng, dáng sẽ đẹp 'ngất ngây'

Làm đẹp cùng chuyên gia 18/01/2018 11:25

Bạn đang thắc mắc ăn gì buổi sáng để giảm cân nhanh? Hãy theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ và kiên trì áp dụng, vóc dáng thon gọn sẽ “không chỉ là mơ”.

Bữa sáng rất quan trọng đối với sức khỏe, tuy nhiên, nhiều người đã bỏ qua bữa ăn này với mong muốn giảm cân nhanh. Điều này hết sức nguy hại đối với hệ tiêu hóa và sức đề kháng. Để có thể vừa giảm cân vừa đảm bảo sức khỏe, bạn nên ăn các loại thực phẩm dưới đây vào buổi sáng. Nguồn dinh dưỡng, khoáng chất trong chúng có khả năng giảm cân nhanh không thua kém gì thuốc hay thực phẩm chức năng.

Ăn gì buổi sáng để giảm cân nhanh?

Để vừa đảm bảo đủ dưỡng chất, năng lượng cho cơ thể hoạt động vừa hỗ trợ giảm cân nhanh, đòi hỏi việc chọn lựa thực phẩm cho bữa ăn sáng phải thật kỹ lưỡng. Một trong những món ăn giàu dưỡng chất, chứa ít calo phù hợp cho thực đơn buổi sáng có thể kể đến như: Yến mạch, trứng, thịt gà...

Cháo yến mạch

Đối với những người đang ăn kiêng, yến mạch là thực phẩm tốt nhất. Theo nghiên cứu, loại thực phẩm này chứa rất nhiều beta-glucan, chất xơ có khả năng giảm lượng cholesterol trong máu, đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể.

Ngoài ra, yến mạch rất giàu kali, axit béo omega-3, axit folic… đóng vai trò quan trọng trong việc đốt cháy chất béo, đào thải mỡ thừa, tạo dựng cơ thể săn chắc và thon gọn.

Vì những tác dụng tuyệt vời trên, ăn cháo yến mạch vào buổi sáng giúp giảm cân nhanh chóng.

Cần gì uống thuốc giảm cân, cứ ăn những món này vào buổi sáng, dáng sẽ đẹp 'ngất ngây' - Ảnh 1
Ăn cháo yến mạch vào buổi sáng giúp giảm cân nhanh chóng - Ảnh: Internet

Trứng

Trứng là loại thực phẩm giàu protein có khả năng tăng cân giảm mỡ, giúp cơ thể săn chắc hơn. Đây còn là loại thực phẩm chứa lượng vitamin D lớn. Khi bổ sung trứng vào cơ thể, lượng dưỡng chất trong trứng sẽ cung cấp vào máu cholesterol lành mạnh chống lại các chất béo xấu.

Cần gì uống thuốc giảm cân, cứ ăn những món này vào buổi sáng, dáng sẽ đẹp 'ngất ngây' - Ảnh 2
Trứng luộc là món ăn sáng có tác dụng giảm cân nhanh - Ảnh: Internet

Ăn trứng vào buổi sáng vừa giúp giảm cân nhanh vừa tạo cảm giác no lâu nhưng vẫn cung cấp đủ dưỡng chất, năng lượng cho cơ thể hoạt động.

Thịt ức gà

Giống như trứng, thịt gà, đặc biệt là ở phần ức rất giàu vitamin, protein, không chứa chất béo và có hàm lượng calo rất thấp. Khi ăn nhiều thịt gà, cơ thể sẽ trở nên săn chắc vì lượng chất béo bị đào thải một cách nhanh chóng. Ăn thịt gà vào buổi sáng sẽ có khả năng giảm cân tương tự như việc tập thể dục thường xuyên.

Cần gì uống thuốc giảm cân, cứ ăn những món này vào buổi sáng, dáng sẽ đẹp 'ngất ngây' - Ảnh 3
Thịt ức gà là một trong những món ăn vào buổi sáng giúp giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

Ngoài những thực phẩm trên, bạn có thể ăn các món như bưởi, chuối, dưa hấu... vào buổi sáng để giảm cân nhanh. Đặc biệt, để đạt được hiệu quả như mong muốn, bạn cần kiên trì thực hiện trong thời gian dài. 

5 kiểu tóc cực xinh rất hợp diện Tết giúp con gái 'ăn gian' 10 tuổi lúc nào cũng tươi trẻ, đẹp hết phần người khác

5 kiểu tóc cực xinh rất hợp diện Tết giúp con gái 'ăn gian' 10 tuổi lúc nào cũng tươi trẻ, đẹp hết phần người khác

Gợi ý cho hội con gái những kiểu tóc xinh đẹp, đáng yêu giúp các nàng thoải mái "sống ảo" trong dịp tết nguyên đán sắp tới.

Xem thêm
Từ khóa:   ăn gì buổi sáng để giảm cân món ăn buổi sáng giúp giảm cân món ăn giảm cân thực phẩm chức năng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 28 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 29 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 31 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Tâm sự 59 phút trước
Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Video 1 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Ngoại tình 1 giờ 59 phút trước
Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Video 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang