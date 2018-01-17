Vẻ đẹp khó cưỡng của 5 kiểu tóc ngắn xoăn cụp già trẻ cắt đều hợp

Bạn đang có dự định cắt tóc ngắn nhưng chưa tìm được lựa chọn nào ưng ý? Hãy tham khảo 5 kiểu tóc ngắn xoăn cụp phù hợp với mọi lứa tuổi dưới đây, chắc chắn sẽ có điều bạn đang cần.

Tóc ngắn xoăn cụp lọn to

Với kiểu tóc ngắn xoăn cụp lọn to, bạn gái sẽ trở nên xinh xắn và đáng yêu hơn. Đặc biệt, kiểu tóc này cực kỳ tuyệt vời khi kết hợp với mái ngang.