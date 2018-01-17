Vẻ đẹp khó cưỡng của 5 kiểu tóc ngắn xoăn cụp già trẻ cắt đều hợp

Khi cắt 5 kiểu tóc ngắn uốn xoăn cụp dưới đây, dù già hay trẻ bạn vẫn sẽ có một diện mạo lung linh, xinh xắn và tươi tắn.
Bạn đang có dự định cắt tóc ngắn nhưng chưa tìm được lựa chọn nào ưng ý? Hãy tham khảo 5 kiểu tóc ngắn xoăn cụp phù hợp với mọi lứa tuổi dưới đây, chắc chắn sẽ có điều bạn đang cần.
Tóc ngắn xoăn cụp lọn to
Với kiểu tóc ngắn xoăn cụp lọn to, bạn gái sẽ trở nên xinh xắn và đáng yêu hơn. Đặc biệt, kiểu tóc này cực kỳ tuyệt vời khi kết hợp với mái ngang.
Tóc ngắn xoăn cụp lọn nhỏ
Trái ngược với vẻ đáng yêu của kiểu uốn lọn to, tóc ngắn uốn xoăn cụp lọn nhỏ mang vẻ đẹp tự nhiên, tươi trẻ và năng động.
Tóc ngắn xoăn cụp Hàn Quốc
Hàn Quốc luôn là quốc gia khởi đầu nhiều xu hướng làm đẹp, phong cách thời trang mới. Khác với hai kiểu uốn lọn trên, tóc ngắn uốn xoăn cụp Hàn Quốc mang vẻ phóng khoáng, tự nhiên và trẻ trung hơn.
Tóc bob uốn xoăn cụp
Vì có độ dài ngang cằm nên kiểu tóc bob uốn xoăn cụp mang nét cá tính, khác biệt và bụi bặm.
Tóc ngắn xoăn cụp retro
Retro hay còn gọi là vintage là phong cách, xu hướng từ thập kỷ trước. Do đó, tóc ngắn xoăn cụp retro sẽ mang đến nét cổ điển, quý phái và hoài cổ.
Với những kiểu tóc ngắn uốn xoăn cụp phù hợp với mọi lứa tuổi trên, bạn gái sẽ không còn gặp khó khăn trong việc chọn lựa cách để thay mới diện mạo nữa.
Năm 2018 sắp đến rồi hãy bỏ túi 10 kiểu tóc ngắn siêu xinh này giúp phái đẹp thêm trẻ trung, nổi bật, cuốn hút trước đám đông.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ve-dep-kho-cuong-cua-5-kieu-toc-ngan-xoan-cup-gia-tre-cat-deu-hop-267080.html