Vẻ đẹp khó cưỡng của 5 kiểu tóc ngắn xoăn cụp già trẻ cắt đều hợp

Thời trang 17/01/2018 12:05

Khi cắt 5 kiểu tóc ngắn uốn xoăn cụp dưới đây, dù già hay trẻ bạn vẫn sẽ có một diện mạo lung linh, xinh xắn và tươi tắn.

Bạn đang có dự định cắt tóc ngắn nhưng chưa tìm được lựa chọn nào ưng ý? Hãy tham khảo 5 kiểu tóc ngắn xoăn cụp phù hợp với mọi lứa tuổi dưới đây, chắc chắn sẽ có điều bạn đang cần.

Tóc ngắn xoăn cụp lọn to

Với kiểu tóc ngắn xoăn cụp lọn to, bạn gái sẽ trở nên xinh xắn và đáng yêu hơn. Đặc biệt, kiểu tóc này cực kỳ tuyệt vời khi kết hợp với mái ngang.

Vẻ đẹp khó cưỡng của 5 kiểu tóc ngắn xoăn cụp già trẻ cắt đều hợp - Ảnh 1
Tóc ngắn xoăn cụp lọn to mang đến vẻ đẹp thùy mị, dịu dàng cho phụ nữ. Bạn có thể nhuộm màu nâu đỏ cho mái tóc thêm thời thượng - Ảnh: Internet
Vẻ đẹp khó cưỡng của 5 kiểu tóc ngắn xoăn cụp già trẻ cắt đều hợp - Ảnh 2
Tóc ngắn xoăn cụp lọn to kết hợp với mái ngố ngang tạo nên vẻ đẹp đáng yêu, xinh xắn như búp bê - Ảnh: Internet

Tóc ngắn xoăn cụp lọn nhỏ

Trái ngược với vẻ đáng yêu của kiểu uốn lọn to, tóc ngắn uốn xoăn cụp lọn nhỏ mang vẻ đẹp tự nhiên, tươi trẻ và năng động.

Vẻ đẹp khó cưỡng của 5 kiểu tóc ngắn xoăn cụp già trẻ cắt đều hợp - Ảnh 3
Kiểu tóc ngắn xoăn cụp lọn nhỏ này cực kỳ phù hợp với cô nàng cá tính và tinh nghịch - Ảnh: Internet
Vẻ đẹp khó cưỡng của 5 kiểu tóc ngắn xoăn cụp già trẻ cắt đều hợp - Ảnh 4
Có thể phối mái thưa dày với kiểu tóc ngắn xoăn cụp lọn nhỏ, sự kết hợp này sẽ giúp bạn trở nên trẻ trung, tươi tắn hơn - Ảnh: Internet
Vẻ đẹp khó cưỡng của 5 kiểu tóc ngắn xoăn cụp già trẻ cắt đều hợp - Ảnh 5
Để tạo vẻ quyến rũ, gợi cảm, hãy cắt tóc ngắn uốn xoăn cụp lọn nhỏ với mái rẽ ngôi - Ảnh: Internet

Tóc ngắn xoăn cụp Hàn Quốc

Hàn Quốc luôn là quốc gia khởi đầu nhiều xu hướng làm đẹp, phong cách thời trang mới. Khác với hai kiểu uốn lọn trên, tóc ngắn uốn xoăn cụp Hàn Quốc mang vẻ phóng khoáng, tự nhiên và trẻ trung hơn.

Vẻ đẹp khó cưỡng của 5 kiểu tóc ngắn xoăn cụp già trẻ cắt đều hợp - Ảnh 6
Tóc ngắn uốn xoăn cụp nhẹ kết hợp với mái thưa mỏng mang vẻ đẹp chuẩn Hàn Quốc - Ảnh: Internet
Vẻ đẹp khó cưỡng của 5 kiểu tóc ngắn xoăn cụp già trẻ cắt đều hợp - Ảnh 7
Người Hàn Quốc luôn thích uốn xoăn cụp một cách tự nhiên, đánh rối - Ảnh: Internet
Vẻ đẹp khó cưỡng của 5 kiểu tóc ngắn xoăn cụp già trẻ cắt đều hợp - Ảnh 8
Tóc ngắn xoăn cụp tự nhiên, đánh hơi rối kết hợp với mái rẽ ngôi, nhuộm màu nâu sáng là phong cách yêu thích của các quý cô Hàn Quốc - Ảnh: Internet

Tóc bob uốn xoăn cụp

Vì có độ dài ngang cằm nên kiểu tóc bob uốn xoăn cụp mang nét cá tính, khác biệt và bụi bặm. 

Vẻ đẹp khó cưỡng của 5 kiểu tóc ngắn xoăn cụp già trẻ cắt đều hợp - Ảnh 9
Tóc bob ngắn cắt tầng uốn xoăn cụp tạo nên vẻ ngoài trẻ trung, năng động - Ảnh: Internet
Vẻ đẹp khó cưỡng của 5 kiểu tóc ngắn xoăn cụp già trẻ cắt đều hợp - Ảnh 10
Bạn có thể bấm phồng chân để kiểu tóc bob uốn xoăn cụp trông bồng bềnh hơn - Ảnh: Internet
Vẻ đẹp khó cưỡng của 5 kiểu tóc ngắn xoăn cụp già trẻ cắt đều hợp - Ảnh 11
Để trở nên hiện đại, nổi bật, hãy nhuộm màu nâu mật ong cho kiểu tóc bob ngắn uốn xoăn lọn - Ảnh: Internet

Tóc ngắn xoăn cụp retro

Retro hay còn gọi là vintage là phong cách, xu hướng từ thập kỷ trước. Do đó, tóc ngắn xoăn cụp retro sẽ mang đến nét cổ điển, quý phái và hoài cổ. 

Vẻ đẹp khó cưỡng của 5 kiểu tóc ngắn xoăn cụp già trẻ cắt đều hợp - Ảnh 12
Tóc ngắn uốn xoăn cụp retro mang vẻ đẹp của thập niên 90 - Ảnh: Internet
Vẻ đẹp khó cưỡng của 5 kiểu tóc ngắn xoăn cụp già trẻ cắt đều hợp - Ảnh 13
Tóc ngắn uốn xoăn cụp retro được giữ nếp và tạo độ bồng bềnh nhiều hơn các kiểu khác - Ảnh: Internet
Vẻ đẹp khó cưỡng của 5 kiểu tóc ngắn xoăn cụp già trẻ cắt đều hợp - Ảnh 14
Tóc ngắn uốn xoăn cụp retro mang vẻ đẹp cổ điển, quý phái và sang trọng - Ảnh: Internet

Với những kiểu tóc ngắn uốn xoăn cụp phù hợp với mọi lứa tuổi trên, bạn gái sẽ không còn gặp khó khăn trong việc chọn lựa cách để thay mới diện mạo nữa.

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