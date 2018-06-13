Bất ngờ với phương pháp trị thâm gối cực kỳ hiệu quả bằng baking soda chỉ sau 5 ngày

Làm đẹp cùng chuyên gia 13/06/2018 14:46

Chỉ trong vòng 5 ngày, đầu gối, khuỷu tay sẽ được trị thâm triệt để bằng cách trộn baking soda với nguyên liệu này.

Thâm đầu gối là bệnh khá phổ biến ở chị em phụ nữ, khiến cho đôi chân nuột nà kém đi tính thẩm mỹ vốn có của phái đẹp, chưa kể có tình huống éo le như vụ cô gái bị người yêu bỏ chỉ vì...đầu gối thâm. Hiện tại có rất nhiều cách sử dụng nguyên liệu tự nhiên để chữa thâm đầu gối, tuy nhiên trị thâm đầu gối bằng baking soda vẫn được ưa chuộng hơn cả vì giá thành rẻ, không cần cầu kỳ, mất thời gian mà hiệu quả vẫn rất đáng kinh ngạc.

Bất ngờ với phương pháp trị thâm gối cực kỳ hiệu quả bằng baking soda chỉ sau 5 ngày - Ảnh 1

Thâm đầu gối khiến chị em phụ nữ kém tự tin khi diện váy ngắn - Ảnh: Internet

Tại sao đầu gối lại hay bị thâm?

Thâm đầu gối không phải là bệnh da liễu gì quá nghiêm trọng, nó chỉ làm cho đôi chân của bạn kém xinh đi mà thôi. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng thâm đầu gối, đó là mặc quần quá bó với chất liệu không thoáng khí, không chống nắng cho đầu gối khi ra nắng, thường xuyên cọ xát đầu gối vào vật có bề mặt cứng, sần sùi hoặc thâm đầu gối cũng có thể do cơ địa bẩm sinh.

Nếu không có thời gian chăm sóc vùng da đầu gối đúng cách, bạn nên thường xuyên tẩy tế bào chết và thỉnh thoảng thoa kem dưỡng ẩm cho đầu gối để hạn chế việc đầu gối bị thâm đen trở lại nhé.

Bất ngờ với phương pháp trị thâm gối cực kỳ hiệu quả bằng baking soda chỉ sau 5 ngày - Ảnh 2

Mặc quần chật bó khiến đầu gối dễ bị thâm đen - Ảnh: Internet

Cách trị thâm đầu gối bằng baking soda

Dùng baking soda tạo thành hỗn hợp tẩy tế bào chết tự nhiên là cách trị thâm đầu gối nhanh nhất. Tuy nhiên, với bất kỳ cách điều trị tự nhiên nào, bạn cũng cần phải kiên trì thì mới có thể làm hết thâm đầu gối nhanh và duy trì hiệu quả lâu dài nhất.

Cách làm hỗn hợp trị thâm đầu gối bằng baking soda:

- Trộn 2 thìa canh baking soda cùng với 2 thìa cà phê mật ong

- Thêm vào hỗn hợp 1 thìa cà phê dầu dừa

- Vắt vài giọt cốt chanh vào hỗn hợp vừa trộn rồi khuấy đều đến khi thu được một hỗn hợp có độ sệt vừa phải

Bất ngờ với phương pháp trị thâm gối cực kỳ hiệu quả bằng baking soda chỉ sau 5 ngày - Ảnh 3

Thoa baking soda lên đầu gối giúp trị thâm hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách trị thâm đầu gối bằng hỗn hợp baking soda:

- Sau khi thu được hỗn hợp tẩy tế bào chết, làm trắng da từ baking soda, bạn làm sạch vùng da ở đầu gối bằng nước muối loãng rồi thoa đều hỗn hợp vừa trộn lên trên bề mặt đầu gối

- Dùng tay massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn chiều kim đồng hồ trong khoảng 2 phút liên tục

- Để hỗn hợp trên vùng đầu gối thêm khoảng 5 phút nữa để các dưỡng chất thẩm thấu làm đầu gối hết thâm đen, sần sùi

- Rửa sạch lại với nước ấm rồi thoa ngay kem dưỡng ẩm lên đầu gối để bảo vệ da.

Với cách trị thâm đầu gối bằng baking soda này, bạn nên thực hiện đều đặn mỗi ngày trong 1 tuần đầu tiên để thấy kết quả rõ rệt nhất. Đối với những tuần tiếp theo, bạn thực hiện cách ngày rồi giãn dần ra đến khi đạt hiệu quả như mong muốn.

Trong suốt quá trình điều trị thâm đầu gối bằng baking soda, bạn nên lưu ý tránh để da đầu gối tiếp xúc nhiều với các bề mặt khô nhám để tránh làm lớp da non bị tổn thương, chai sạn. Nên lựa chọn các loại váy dài vừa có tác dụng che nắng cho đầu gối khi ra ngoài, vừa giúp da ở đầu gối thoáng mát. Chúc các bạn thành công!

Trị thâm đầu gối và khuỷu tay hiệu quả chỉ bằng nguyên liệu tự nhiên

Trị thâm đầu gối và khuỷu tay hiệu quả chỉ bằng nguyên liệu tự nhiên

Rất nhiều người hiện nay bị thâm đầu gối và khuỷu tay, kể cả đàn ông lẫn phụ nữ. Tuy nhiên, chữa trị triệu chứng này rất đơn giản nếu bạn biết đến những mẹo tự nhiên dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   trị thâm đầu gối trị thâm đầu gối và khuỷu tay Sử dụng baking soda bột baking soda

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 20 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 20 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 5 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 6 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày