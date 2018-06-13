Bất ngờ với phương pháp trị thâm gối cực kỳ hiệu quả bằng baking soda chỉ sau 5 ngày

Thâm đầu gối là bệnh khá phổ biến ở chị em phụ nữ, khiến cho đôi chân nuột nà kém đi tính thẩm mỹ vốn có của phái đẹp, chưa kể có tình huống éo le như vụ cô gái bị người yêu bỏ chỉ vì...đầu gối thâm. Hiện tại có rất nhiều cách sử dụng nguyên liệu tự nhiên để chữa thâm đầu gối, tuy nhiên trị thâm đầu gối bằng baking soda vẫn được ưa chuộng hơn cả vì giá thành rẻ, không cần cầu kỳ, mất thời gian mà hiệu quả vẫn rất đáng kinh ngạc.

Thâm đầu gối không phải là bệnh da liễu gì quá nghiêm trọng, nó chỉ làm cho đôi chân của bạn kém xinh đi mà thôi. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng thâm đầu gối, đó là mặc quần quá bó với chất liệu không thoáng khí, không chống nắng cho đầu gối khi ra nắng, thường xuyên cọ xát đầu gối vào vật có bề mặt cứng, sần sùi hoặc thâm đầu gối cũng có thể do cơ địa bẩm sinh.

Nếu không có thời gian chăm sóc vùng da đầu gối đúng cách, bạn nên thường xuyên tẩy tế bào chết và thỉnh thoảng thoa kem dưỡng ẩm cho đầu gối để hạn chế việc đầu gối bị thâm đen trở lại nhé.

Mặc quần chật bó khiến đầu gối dễ bị thâm đen - Ảnh: Internet

Cách trị thâm đầu gối bằng baking soda

Dùng baking soda tạo thành hỗn hợp tẩy tế bào chết tự nhiên là cách trị thâm đầu gối nhanh nhất. Tuy nhiên, với bất kỳ cách điều trị tự nhiên nào, bạn cũng cần phải kiên trì thì mới có thể làm hết thâm đầu gối nhanh và duy trì hiệu quả lâu dài nhất.

Cách làm hỗn hợp trị thâm đầu gối bằng baking soda:

- Trộn 2 thìa canh baking soda cùng với 2 thìa cà phê mật ong

- Thêm vào hỗn hợp 1 thìa cà phê dầu dừa

- Vắt vài giọt cốt chanh vào hỗn hợp vừa trộn rồi khuấy đều đến khi thu được một hỗn hợp có độ sệt vừa phải

Thoa baking soda lên đầu gối giúp trị thâm hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách trị thâm đầu gối bằng hỗn hợp baking soda:

- Sau khi thu được hỗn hợp tẩy tế bào chết, làm trắng da từ baking soda, bạn làm sạch vùng da ở đầu gối bằng nước muối loãng rồi thoa đều hỗn hợp vừa trộn lên trên bề mặt đầu gối

- Dùng tay massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn chiều kim đồng hồ trong khoảng 2 phút liên tục

- Để hỗn hợp trên vùng đầu gối thêm khoảng 5 phút nữa để các dưỡng chất thẩm thấu làm đầu gối hết thâm đen, sần sùi

- Rửa sạch lại với nước ấm rồi thoa ngay kem dưỡng ẩm lên đầu gối để bảo vệ da.

Với cách trị thâm đầu gối bằng baking soda này, bạn nên thực hiện đều đặn mỗi ngày trong 1 tuần đầu tiên để thấy kết quả rõ rệt nhất. Đối với những tuần tiếp theo, bạn thực hiện cách ngày rồi giãn dần ra đến khi đạt hiệu quả như mong muốn.

Trong suốt quá trình điều trị thâm đầu gối bằng baking soda, bạn nên lưu ý tránh để da đầu gối tiếp xúc nhiều với các bề mặt khô nhám để tránh làm lớp da non bị tổn thương, chai sạn. Nên lựa chọn các loại váy dài vừa có tác dụng che nắng cho đầu gối khi ra ngoài, vừa giúp da ở đầu gối thoáng mát. Chúc các bạn thành công!