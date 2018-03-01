Ăn cà chua đúng cách giúp cân nặng giảm tự nhiên mỗi ngày mà không cần uống thuốc

Lượng khoáng chất trong cà chua có khả năng hút chất béo rồi đào thải ra ngoài nhanh chóng. Bên cạnh đó, loại quả này rất giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất nhưng lại chứa lượng calo cực thấp. Do đó, ăn nhiều cà chua không khiến cơ thể tích tụ mỡ thừa mà ngược lại khiến cân nặng giảm đều mỗi ngày.

Nếu muốn giảm cân nhanh, hãy ăn cà chua theo đúng cách dưới đây trong vòng 1 tuần.

Ngoài giảm cân, ăn cà chua đúng cách còn giúp phụ nữ sở hữu làn da trắng mịn, căng hồng và tươi trẻ.

Đặc biệt, phụ nữ văn phòng phải ngồi hàng giờ trên bàn làm việc khiến đường ruột, cơ thể tích tụ nhiều độc tố, mỡ thừa. Trong trường hợp này, ăn cà chua sẽ giúp đốt cháy chất béo rồi đào thải ra ngoài cùng độc tố một cách triệt để.

Ăn cà chua đúng cách giúp giảm cân nhanh chóng - Ảnh: Internet

Cách ăn cà chua giúp giảm cân

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bạn ăn cà chua sống hay uống nước ép, sinh tố từ loại quả này đều giúp giảm cân hữu hiệu. Dưới đây là thực đơn ăn cà chua đúng cách giúp giảm cân nhanh chóng.

Bữa sáng

Bạn nên uống 1 ly nước ép hoặc sinh tố cà chua, 2 lát bánh mì nguyên cám, 1 quả trái cây có múi hoặc táo.

Ăn cà chua sống hay uống nước ép, sinh tố từ cà chua đều giúp giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

Lưu ý rằng, không nên thêm đường, sữa tươi hay sữa chua vào món sinh tố cà chua để giảm cân hiệu quả nhất.

Bữa trưa

Uống 1 ly nước ép hoặc sinh tố cà chua, 1 đĩa salad cà chua bi và rau xanh, 200 gram cá hấp. Trong các món ăn, bạn tuyệt đối không được thêm muối, đường và nước sốt mayonaise vào.

Salad cà chua là món ăn bổ dưỡng giúp giảm cân nhanh chóng - Ảnh: Internet

Bữa tối

Bạn nên ăn 1 đĩa rau củ quả luộc, trừ khoai tây, 1 quả táo và uống 1 ly nước ép hoặc sinh tố cà chua.

Các món ăn kết hợp cà chua với những thực phẩm ít calo khác cũng là cách giảm cân hữu hiệu - Ảnh: Internet

*Lưu ý:

- Trong suốt quá trình áp dụng phương pháp ăn cà chua trên, bạn nên kiêng đường, muối, tinh bột và chất béo.

- Uống đủ 2 - 3 lít nước mỗi ngày để cơ thể có đủ điều kiện chuyển hóa, trao đổi và đào thải độc tố ra ngoài.

- Ăn tối trước 8 giờ là cách giúp bạn đạt hiệu quả giảm cân tối ưu.

- Kết hợp với chế độ tập luyện mỗi buổi sáng sẽ giúp cơ thể săn chắc sau khi giảm cân.

Ngoài khả năng giảm cân vượt trội, ăn cà chua còn giúp bạn sở hữu làn da trắng mịn, hồng hào - Ảnh: Internet

Chỉ cần bạn kiên trì áp dụng cách ăn cà chua mỗi ngày trên, việc giảm cân sẽ vô cùng dễ dàng.