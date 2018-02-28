Muốn giảm cân nhanh nhất, còn chần chừ gì nữa mà chưa thử ngay 3 loại nước uống này

Từ lâu, chanh luôn là nguyên liệu hàng đầu trong việc giảm cân của phái đẹp. Chanh chứa lượng axit tự nhiên, Vitamin C dồi dào, nhờ đó, uống nước từ loại quả này mang đến hiệu quả đốt cháy mỡ thừa, giảm cân nhanh chóng. Do đó, để sở hữu thân hình thon gọn một cách nhanh nhất, hãy uống nước chanh thường xuyên.

Sở hữu vòng eo, vóc dáng thon gọn, cân đối luôn là niềm ao ước của mọi phụ nữ. Để đạt được hiệu quả cao nhất, dưới đây là những loại nước uống có khả năng giảm cân nhanh mà bạn có thể áp dụng tại nhà.

- 2 muỗng canh mật ong

- 1 nhánh quế

- 2 lít nước lọc

Cách thực hiện:

Thái chanh thành từng lát mỏng xếp vào bình thủy tinh lớn. Kế đó, đổ nước lọc và mật ong đã chuẩn bị vào. Thêm quế vào, đặt bình nước trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 giờ đồng hồ là có thể thưởng thức.

Chanh, mật ong và quế là một trong những loại nước uống có khả năng giảm cân nhanh nhất - Ảnh: Internet

Bạn nên uống loại nước giảm cân này mỗi ngày, nhất định hiệu quả đạt được sau 1 tuần sẽ khiến bạn kinh ngạc.

Nước uống giảm cân từ diếp cá

Diếp cá rất giàu Vitamin, khoáng chất, đặc biệt là chất xơ đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi, chuyển hóa và đào thải độc tố cũng như chất béo dư thừa ra khỏi cơ thể. Uống nước từ rau diếp cá không chỉ giúp giảm cân nhanh chóng mà còn hỗ trợ nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp hiệu quả.

Nguyên liệu cần có:

- 200gr rau diếp cá

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Để giữ nguyên nguồn chất xơ dồi dào trong rau diếp cá, bạn nên làm sinh tố thay vì nước ép.

Sau khi rửa sạch, cho rau diếp cá, mật ong, 100ml nước cùng vài viên đá vào máy xay đến khi nhuyễn mịn thì đổ ra ly rồi thưởng thức.

Nước uống từ diếp cá có khả năng giảm cân nhanh chóng, không thua kém gì thần dược - Ảnh: Internet

Bạn nên uống ly nước này vào buổi tối, trước bữa ăn khoảng 20 - 30 phút để đạt được hiệu quả tối ưu.

Nước uống giảm cân từ bột sắn dây

Sắn dây giàu Vitamin E, B1 và chứa lượng axit tự nhiên dồi dào. Nhờ đó, uống nước từ loại nguyên liệu này mỗi ngày có khả năng đánh tan lớp mỡ thừa "cứng đầu", đồng thời tăng cường đào thải chất béo ra bên ngoài thông qua tuyến mồ hôi và nước tiểu.

Nguyên liệu cần có:

- 2 muỗng canh bột sắn dây

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 ly nước sôi

Cách thực hiện:

Cho bột sắn dây vào chiếc ly thủy tinh, tiếp đó đổ nước sôi vào, lưu ý khuấy thật đều tay để bột không bị vón cục. Thêm mật ong vào, khuấy đều và thưởng thức. Bạn nhất định phải uống ly nước giảm cân từ bột sắn dây này vào buổi tối.

Nước uống bột sắn dây giúp giảm cân nhanh nhất, đồng thời không gây tác hại gì đến sức khỏe - Ảnh: Internet

Với 3 loại nước giảm cân trên, bạn nhất định sẽ sở hữu vóc dáng cân đối, săn chắc vô cùng nhanh chóng.