Muốn giảm cân nhanh nhất, còn chần chừ gì nữa mà chưa thử ngay 3 loại nước uống này

Nếu đang thắc mắc vấn đề uống nước gì để giảm cân nhanh nhất, hãy đọc ngay bài viết bên dưới.
- Bỏ 10k mua 1 quả dừa, không uống hết cô gái đem hòa thêm vài giọt này vào rồi đắp mặt nạ, sau 20 phút nhận được cái kết cực sốc
- Tận dụng quất chưng Tết hãy pha uống theo 5 cách này, béo ục ịch do ăn nhiều bánh chưng cũng giảm 1 mạch 10kg dễ như chơi
Sở hữu vòng eo, vóc dáng thon gọn, cân đối luôn là niềm ao ước của mọi phụ nữ. Để đạt được hiệu quả cao nhất, dưới đây là những loại nước uống có khả năng giảm cân nhanh mà bạn có thể áp dụng tại nhà.
Nước uống giảm cân từ chanh
Từ lâu, chanh luôn là nguyên liệu hàng đầu trong việc giảm cân của phái đẹp. Chanh chứa lượng axit tự nhiên, Vitamin C dồi dào, nhờ đó, uống nước từ loại quả này mang đến hiệu quả đốt cháy mỡ thừa, giảm cân nhanh chóng. Do đó, để sở hữu thân hình thon gọn một cách nhanh nhất, hãy uống nước chanh thường xuyên.
Nguyên liệu cần có:
- 2 quả chanh tươi
- 2 muỗng canh mật ong
- 1 nhánh quế
- 2 lít nước lọc
Cách thực hiện:
Thái chanh thành từng lát mỏng xếp vào bình thủy tinh lớn. Kế đó, đổ nước lọc và mật ong đã chuẩn bị vào. Thêm quế vào, đặt bình nước trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 giờ đồng hồ là có thể thưởng thức.
Bạn nên uống loại nước giảm cân này mỗi ngày, nhất định hiệu quả đạt được sau 1 tuần sẽ khiến bạn kinh ngạc.
Nước uống giảm cân từ diếp cá
Diếp cá rất giàu Vitamin, khoáng chất, đặc biệt là chất xơ đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi, chuyển hóa và đào thải độc tố cũng như chất béo dư thừa ra khỏi cơ thể. Uống nước từ rau diếp cá không chỉ giúp giảm cân nhanh chóng mà còn hỗ trợ nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp hiệu quả.
Nguyên liệu cần có:
- 200gr rau diếp cá
- 1 muỗng canh mật ong
Cách thực hiện:
Để giữ nguyên nguồn chất xơ dồi dào trong rau diếp cá, bạn nên làm sinh tố thay vì nước ép.
Sau khi rửa sạch, cho rau diếp cá, mật ong, 100ml nước cùng vài viên đá vào máy xay đến khi nhuyễn mịn thì đổ ra ly rồi thưởng thức.
Bạn nên uống ly nước này vào buổi tối, trước bữa ăn khoảng 20 - 30 phút để đạt được hiệu quả tối ưu.
Nước uống giảm cân từ bột sắn dây
Sắn dây giàu Vitamin E, B1 và chứa lượng axit tự nhiên dồi dào. Nhờ đó, uống nước từ loại nguyên liệu này mỗi ngày có khả năng đánh tan lớp mỡ thừa "cứng đầu", đồng thời tăng cường đào thải chất béo ra bên ngoài thông qua tuyến mồ hôi và nước tiểu.
Nguyên liệu cần có:
- 2 muỗng canh bột sắn dây
- 1 muỗng canh mật ong
- 1 ly nước sôi
Cách thực hiện:
Cho bột sắn dây vào chiếc ly thủy tinh, tiếp đó đổ nước sôi vào, lưu ý khuấy thật đều tay để bột không bị vón cục. Thêm mật ong vào, khuấy đều và thưởng thức. Bạn nhất định phải uống ly nước giảm cân từ bột sắn dây này vào buổi tối.
Với 3 loại nước giảm cân trên, bạn nhất định sẽ sở hữu vóc dáng cân đối, săn chắc vô cùng nhanh chóng.