9 thực phẩm an toàn có thể ăn giữa đêm khuya mà không lo tăng cân, gây hại sức khỏe

Hãy ghi nhớ 10 loại
thực phẩm lành mạnh dưới đây để xử lý những cơn đói bất chợt lúc nửa đêm mà vẫn giữ được vóc dáng thon gọn. 1. Phô mai
Các nhà khoa học từ Harvard khuyên bạn nên ăn vài lát phô mai để đáp ứng các thụ thể vị giác và sẽ không quá khó để cơ thể tiêu hóa - Ảnh: Brightside
4. Bỏng ngô
Chuyên gia dinh dưỡng Erika Kannall khuyên những người thích ăn vặt vào ban đêm nên chọn bỏng ngô không muối. Loại đồ ăn nhẹ này sẽ không ảnh hưởng đến hình thể. Bạn có thể làm bỏng ngô ngon hơn bằng cách thêm hạt tiêu đen hoặc tỏi - Ảnh: Brightside
5. Trứng
Một quả trứng luộc chỉ chứa 75 kcal và thật tuyệt vời cho một bữa ăn nhẹ vào ban đêm. Theo Erika Kannall, một bữa ăn nhẹ như vậy sẽ cho phép bạn quên đi cơn đói cho đến sáng và sẽ bảo toàn được cân nặng - Ảnh: Brightside
6. Rau
Bạn có thể chuẩn bị một món ăn như salad rau. Chúng tôi khuyên bạn nên ăn rau xanh vì chúng chứa các loại carbs sẽ giữ cho bạn no đến sáng - Ảnh: Brightside
7. Táo và quế
Chuyên gia thực phẩm lành mạnh Karen Borsari khuyên bạn nên ăn táo với quế vào ban đêm. Bạn có thể thêm một số nho khô vào. Món ăn này không chỉ chấm dứt sự thèm ăn mà còn làm giảm mức độ orexin - Ảnh: Brightside
8. Một ly nước ép anh đào
Tất nhiên phải là nước ép anh đào tự nhiên. Loại quả này không làm cho bạn thực sự no nhưng các nghiên cứu cho thấy chúng có ảnh hưởng tích cực đến chất lượng giấc ngủ sâu và lâu hơn - Ảnh: Brightside
9. Một quả chuối
Mặc dù thực tế là loại quả này được tiêu hóa khá nhanh, nhưng không có khả năng đánh thức bạn trong đêm. Có điều, chuối chứa rất nhiều kali và magiê giúp chúng ta thư giãn. Đồng thời, lượng melatonin giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ - Ảnh: Brightside
Nếu có chợt tỉnh giấc vì cơn đói cồn cào lúc nửa đêm, hãy làm dịu chúng bằng 10 loại thực phẩm trên. Chúng không chỉ giúp bạn đi vào giấc ngủ dễ hơn mà còn duy trì được cân nặng, thậm chí một số loại còn hỗ trợ đốt cháy calo vào ngày hôm sau.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/9-thuc-pham-an-toan-co-the-an-giua-dem-khuya-ma-khong-lo-tang-can-gay-hai-suc-khoe-310373.html