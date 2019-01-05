9 thực phẩm an toàn có thể ăn giữa đêm khuya mà không lo tăng cân, gây hại sức khỏe

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sữa chua Hy Lạp là lựa chọn hoàn hảo cho một bữa ăn nhẹ ban đêm vì không chứa nhiều chất béo nhưng rất nhiều protein. Theo các nghiên cứu, protein trong sữa chua không chỉ khiến bạn no mà còn giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn - Ảnh: Brightside