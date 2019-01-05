9 thực phẩm an toàn có thể ăn giữa đêm khuya mà không lo tăng cân, gây hại sức khỏe

Làm đẹp cùng chuyên gia 05/01/2019 10:48

Brightside đã đăng tải danh sách 9 loại thực phẩm là món ăn nhẹ ban đêm tuyệt vời mà không hề khiến vóc dáng mập mạp hay gây hại sức khỏe.

Hãy ghi nhớ 10 loại thực phẩm lành mạnh dưới đây để xử lý những cơn đói bất chợt lúc nửa đêm mà vẫn giữ được vóc dáng thon gọn.

1. Phô mai

9 thực phẩm an toàn có thể ăn giữa đêm khuya mà không lo tăng cân, gây hại sức khỏe - Ảnh 1

Các nhà khoa học từ Harvard khuyên bạn nên ăn vài lát phô mai để đáp ứng các thụ thể vị giác và sẽ không quá khó để cơ thể tiêu hóa - Ảnh: Brightside

2. Sữa chua

9 thực phẩm an toàn có thể ăn giữa đêm khuya mà không lo tăng cân, gây hại sức khỏe - Ảnh 2

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sữa chua Hy Lạp là lựa chọn hoàn hảo cho một bữa ăn nhẹ ban đêm vì không chứa nhiều chất béo nhưng rất nhiều protein. Theo các nghiên cứu, protein trong sữa chua không chỉ khiến bạn no mà còn giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn - Ảnh: Brightside

3. Bánh quy

9 thực phẩm an toàn có thể ăn giữa đêm khuya mà không lo tăng cân, gây hại sức khỏe - Ảnh 3

Bánh quy giòn nguyên chất không gây ra nhiều tác hại cho giấc ngủ. Loại bánh này chứa cái gọi là carbohydrate chậm giúp bạn no lâu hơn - Ảnh: Brightside

4. Bỏng ngô

9 thực phẩm an toàn có thể ăn giữa đêm khuya mà không lo tăng cân, gây hại sức khỏe - Ảnh 4

Chuyên gia dinh dưỡng Erika Kannall khuyên những người thích ăn vặt vào ban đêm nên chọn bỏng ngô không muối. Loại đồ ăn nhẹ này sẽ không ảnh hưởng đến hình thể. Bạn có thể làm bỏng ngô ngon hơn bằng cách thêm hạt tiêu đen hoặc tỏi - Ảnh: Brightside

5. Trứng

9 thực phẩm an toàn có thể ăn giữa đêm khuya mà không lo tăng cân, gây hại sức khỏe - Ảnh 5

Một quả trứng luộc chỉ chứa 75 kcal và thật tuyệt vời cho một bữa ăn nhẹ vào ban đêm. Theo Erika Kannall, một bữa ăn nhẹ như vậy sẽ cho phép bạn quên đi cơn đói cho đến sáng và sẽ bảo toàn được cân nặng - Ảnh: Brightside

6. Rau

9 thực phẩm an toàn có thể ăn giữa đêm khuya mà không lo tăng cân, gây hại sức khỏe - Ảnh 6

Bạn có thể chuẩn bị một món ăn như salad rau. Chúng tôi khuyên bạn nên ăn rau xanh vì chúng chứa các loại carbs sẽ giữ cho bạn no đến sáng - Ảnh: Brightside

7. Táo và quế

9 thực phẩm an toàn có thể ăn giữa đêm khuya mà không lo tăng cân, gây hại sức khỏe - Ảnh 7

Chuyên gia thực phẩm lành mạnh Karen Borsari khuyên bạn nên ăn táo với quế vào ban đêm. Bạn có thể thêm một số nho khô vào. Món ăn này không chỉ chấm dứt sự thèm ăn mà còn làm giảm mức độ orexin - Ảnh: Brightside

8. Một ly nước ép anh đào

9 thực phẩm an toàn có thể ăn giữa đêm khuya mà không lo tăng cân, gây hại sức khỏe - Ảnh 8

Tất nhiên phải là nước ép anh đào tự nhiên. Loại quả này không làm cho bạn thực sự no nhưng các nghiên cứu cho thấy chúng có ảnh hưởng tích cực đến chất lượng giấc ngủ sâu và lâu hơn - Ảnh: Brightside

9. Một quả chuối

9 thực phẩm an toàn có thể ăn giữa đêm khuya mà không lo tăng cân, gây hại sức khỏe - Ảnh 9

Mặc dù thực tế là loại quả này được tiêu hóa khá nhanh, nhưng không có khả năng đánh thức bạn trong đêm. Có điều, chuối chứa rất nhiều kali và magiê giúp chúng ta thư giãn. Đồng thời, lượng melatonin giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ - Ảnh: Brightside

Nếu có chợt tỉnh giấc vì cơn đói cồn cào lúc nửa đêm, hãy làm dịu chúng bằng 10 loại thực phẩm trên. Chúng không chỉ giúp bạn đi vào giấc ngủ dễ hơn mà còn duy trì được cân nặng, thậm chí một số loại còn hỗ trợ đốt cháy calo vào ngày hôm sau.

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