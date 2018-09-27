9 thói quen đơn giản hàng ngày giúp cân nặng giảm đều trong vòng 2 tuần, không cần tập luyện hay ăn kiêng

Bài viết sẽ chia sẻ 9 việc làm đơn giản mỗi ngày có thể giúp bạn loại bỏ mỡ thừa, nhanh chóng lấy lại vóc dáng cân đối.

Căng thẳng, thiếu ngủ, ăn vặt... là những thói quen làm phá hủy vóc dáng thon gọn của bạn. Ngược lại, nếu duy trì chế độ sinh hoạt hàng ngày một cách khoa học, bạn sẽ đạt được hiệu quả giảm cân sẽ như mong muốn.

Các nhà khoa học đã phát hiện, những người ngủ 8 - 9 giờ mỗi ngày và thức dậy sau 10 giờ 45 phút sáng có nhu cầu ăn nhiều hơn với nhóm người ngủ dậy sớm. Và trên hết, họ thường thèm nhiều thức ăn mặn, ngọt và béo, điều này là nguyên nhân gây tăng cân.

Đừng nằm trên giường thêm khi bạn đã tỉnh giấc. Vì nếu ngủ đủ giấc, quá trình trao đổi chất sẽ được tăng tốc. Nhưng nếu ngủ quá nhiều, bạn có thể làm hại cơ thể.

2. Đánh răng thường xuyên hơn

Bàn chải đánh răng không chỉ làm sạch khoang miệng mà còn giúp bạn chống lại quá trình tăng cân. Hơn 14.000 người đã tham gia vào một cuộc nghiên cứu, kết quả cho thấy giữa thói quen đánh răng và giảm cân có mối liên hệ mật thiết.

Kem đánh răng sẽ loại bỏ sạch thức ăn dư thừa, ngừng đưa tín hiệu về thực phẩm lên não bộ, điều này giúp chúng ta không còn thèm ăn nữa.

3. Quy tắc nghỉ ngơi khi tập luyện

Nghỉ ngơi hợp lý trong lúc tập luyện sẽ giúp bạn đốt cháy nhiều chất béo và giảm cân hiệu quả hơn - Ảnh: Brightside

Đây quy tắc được mô tả trong báo cáo trên tạp chí Physiological, cụ thể là sau 4 phút tập luyện, bạn nên dành 5 - 30 giây để nghỉ ngơi. Thói quen này có thể làm tăng sự trao đổi chất, dẫn đến việc đốt thêm calo.

4. Ăn ít nhưng thường xuyên

Khi ăn thường xuyên, cơ thể sẽ không tích tụ chất béo. Nghiên cứu của Tiến sĩ David Jenkins cho thấy ăn ít và thường xuyên sẽ làm giảm tới 15% nồng độ cholesterol và gần 28% insulin. Mà insulin đóng vai trò kiểm soát lượng đường trong máu. Nếu thiếu insulin, glucose sẽ không tới được các tế bào mỡ hay cơ bắp. Điều này làm cơ thể tự động đốt cháy chất béo tích trữ để sản xuất năng lượng phục vụ các hoạt động.

5. Loại bỏ ánh sáng từ màn hình điện tử

Hạn chế tiếp xúc với ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử sẽ giúp bạn giảm cân - Ảnh: Brightside

Đây là cách đơn giản để tăng quá trình trao đổi chất. Các nghiên cứu cho thấy ánh sáng màu xanh làm cơ thể ngừng sản xuất melatonin. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình trao đổi chất khiến mỡ thừa tích tụ, cân nặng không thể giảm đi.

6. Ngừng đếm calo

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên ngừng tập trung vào việc đếm lượng calo. Thay vào đó, hãy chú ý đến chất lượng thực phẩm đã bổ sung vì không phải tất cả các calo đều lành mạnh như nhau.

Ví dụ, một chiếc bánh burger có hàm lượng calo gây hại. Ngược lại, lượng calo trong rau, củ, quả, thịt nạc lại lành mạnh đối với sức khỏe, đồng thời mang đến tác dụng giảm cân tốt hơn.

7. Để không khí mát mẻ vào phòng ngủ

Ngủ trong căn phòng mát mẻ, thoáng đãng sẽ giúp cơ thể tự đốt cháy chất béo trong đêm - Ảnh: Internet

Kết quả thử nghiệm trên các bệnh nhân tiểu đường cho thấy nhiệt độ phòng ảnh hưởng đến chất béo nâu, một lớp chất béo bảo vệ cơ thể. Khi ngủ trong phòng lạnh, mát mẻ, cơ thể sẽ lần lượt chia tách chất béo trắng rồi đốt cháy chúng cùng năng lượng để tạo ra nhiệt làm ấm.

Cụ thể, các đối tượng được chia ra trong từng phòng có nhiệt độ khác nhau: trung tính, mát mẻ và ấm áp. Sau 4 tuần ngủ trong không gian mát mẻ, nhóm người đã loại bỏ một lượng lớn mỡ trắng quanh bụng.

8. Mỗi tuần một lần, hãy phá vỡ chế độ ăn uống

Phá vỡ chế độ ăn 1 lần mỗi tuần là bí quyết giảm cân của vận động viên - Ảnh: Internet

Đây là bí quyết phổ biến được các vận động viên chuyên nghiệp áp dụng, có nghĩa là bạn phải phá vỡ chế độ ăn uống một lần mỗi tuần. Có nghĩ là bạn được phép ăn tất cả mọi thứ mong muốn, ngay cả thực phẩm cấm. Theo nghiên cứu, thói quen này mang đến hiệu quả giảm cân.

9. Ngủ đủ giấc

Ngủ đủ giấc sẽ giúp bạn đốt cháy mỡ thừa nhanh chóng - Ảnh: Brightside

Ngủ đủ giấc góp phần cải thiện quá trình trao đổi chất và loại bỏ mỡ bụng. 60.000 phụ nữ tham gia vào một nghiên cứu, kết quả cho thấy những người thiếu ngủ dễ bị tăng cân và mắc bệnh béo phì hơn những người ngủ đủ giấc. Vì thiếu ngủ làm gia tăng mỡ nội tạng vì hoóc môn cortisol gây tích lũy chất béo.

Chỉ cần áp dụng những thói quen sinh hoạt trên mỗi ngày, không cần ăn kiêng kham khổ hay tập luyện cực nhọc, bạn vẫn có thể giảm được một số cân nhất định sau 2 tuần.