4 bước mát xa đơn giản giúp mặt bánh bao thành V-line thon gọn, chị em chỉ ước biết sớm hơn

Làm đẹp cùng chuyên gia 04/04/2020 12:30

Thay vì ăn kiêng nghiêm ngặt gây ảnh hưởng đến sức khỏe, bạn chỉ cần thực hiện những bước mát xa mặt giảm mỡ cực đơn giản này để sở hữu khuôn cằm thon gọn.

Mỡ mặt hay nọng cằm là phần mỡ thừa khó loại bỏ nhất trên cơ thể. Nhiều chị em dốc sức nhịn ăn để giảm cân, giữ dáng nhưng gương mặt vẫn mãi bánh bao.

Tuy nhiên đừng quá lo lắng, bạn chỉ cần dành vài phút mỗi tối thực hiện các bước mát xa mặt giảm mỡ cực đơn giản này, mỡ thừa vùng mặt sẽ giảm đáng kể. Chẳng mấy chốc mà bạn sẽ sở hữu khuôn cằm V-line thon gọn.

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Sở hữu cằm V-line không khó như bạn tưởng - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, những bài tập mát xa mặt này còn giúp tăng độ đàn hồi cho da, ngăn ngừa việc hình thành nếp nhăn và đẩy lùi quá trình lão hóa.

Bài tập 1

Đây là bài tập vô cùng đơn giản, bạn có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi.

Cách thực hiện: Bạn ngước cổ lên cao, thè lưỡi ra ngoài và hướng lên cao nhất có thể sao cho có cảm giác phần cổ căng tức. Cố gắng giữ tư thế này trong khoảng 30 giây hoặc nhiều hơn nếu có thể.

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Cách thực hiện bài tập 1 - Ảnh: Internet

Bài tập 2

Bài tập này giúp giảm mỡ mặt vô cùng hiệu quả.

Cách thực hiện: Bạn dùng ngón trỏ và ngón giữa để tạo thành “dụng cụ” mát xa, dùng lực vừa đủ mát xa vùng má theo chiều kim đồng hồ, sau đó mát xa dọc theo từ cổ xuống vai. Thực hiện 10 lần cho mỗi bên.

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Cách thực hiện bài tập 2 - Ảnh: Internet

Bài tập 3

Nọng cằm sẽ được loại bỏ nếu bạn kiên trì thực hiện động tác này.

Cách thực hiện: Dùng ngón tay trỏ và ngón tay giữa giữ lấy phần cằm như hình rồi dùng động lực của hai ngón tay này kéo dọc theo đường quai hàm đến phần tai. Cố gắng không dùng lực quá mạnh có thể khiến da chảy xệ. Lặp lại động tác liên tục 20 lần.

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Cách thực hiện bài tập 3 - Ảnh: Internet

Bài tập 4

Cách thực hiện: Bạn dùng lòng bàn tay ôm lấy vùng cổ, miết dọc theo hướng lên trên và nhẹ nhàng mát xa phần gáy. Sau đó thực hiện tương tự với bên còn lại. Lặp lại động tác này 20 lần để đạt hiệu quả cao nhất.

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Cách thực hiện bài tập 4 - Ảnh: Internet

Kiên trì áp dụng những động tác mát xa trên mỗi tối, gương mặt bạn sẽ thon gọn, đúng chuẩn V-line như mong muốn mà không cần động đến “dao kéo”.

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