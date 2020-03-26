Uống 1 ly nước lọc vào 4 'thời điểm vàng' này trong ngày, da dẻ đẹp miễn chê, mỡ bụng tự khắc giảm

Làm đẹp cùng chuyên gia 26/03/2020 11:51

Theo nghiên cứu, uống nước đúng cách và đầy đủ vào những thời điểm sau đây trong ngày sẽ mang đến cho bạn vô vàn điều tuyệt vời.

Nước chiếm 70% trọng lượng cơ thể, do đó, đây là một thành phần cần thiết và quan trong phục vụ các hoạt động thường ngày. Chính vì vậy, các chuyên gia hay bác sĩ đều khuyến khích mọi người nên uống đầy đủ và tối thiểu 2 lít nước mỗi ngày. Cung cấp đủ nước không chỉ có lợi đối với sức khỏe mà còn tốt với làn da và tăng hiệu quả giảm cân. 

Đặc biệt, uống nước đúng cách vào 4 khung giờ “vàng” sau đây, bạn sẽ nhận lại vô vàn kết quả tuyệt vời.

6 - 7 giờ sáng

Không nhất thiết phải là 6 - 7 giờ sáng, bạn có thể uống nước ngay sau khi thức giấc. Đây là thời điểm tuyệt vời để thúc đẩy quá trình đào thải độc tố, thanh lọc cơ thể. 

Sau một giấc ngủ kéo dài từ 7 - 8 tiếng đồng hồ, cơ thể đã tiêu hao hết lượng nước bổ sung để phục vụ quá trình chuyển hóa, trao đổi chất. Do đó, khi mới thức giấc, bạn cần phải uống nước để bù đắp. Bổ sung nước lúc này sẽ góp phần kích thích lại hệ thống làm việc của tất cả các cơ quan trong cơ thể. 

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Uống nước đúng cách, đúng giờ giúp giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, vào thời điểm này, uống nước chanh ấm hay nước mật ong ấm sẽ mang đến cho bạn lợi ích về việc giảm cân, nuôi dưỡng làn da. 

Lưu ý rằng hãy uống ngay sau khi thức giấc, trước bữa ăn sáng khoảng 20 - 25 phút là tốt nhất.

12 giờ 30 phút trưa

12 giờ 30 phút trưa là thời điểm đa phần mọi người đã kết thúc bữa ăn trưa. Lúc này hãy uống 1 ly nước lọc để hỗ trợ quá trình tiêu hóa, thúc đẩy trao đổi chất giúp hạn chế tích tụ mỡ thừa, chất béo xấu. 

Ngoài ra, tiêu hóa tốt sẽ giúp bạn ngăn ngừa căng thẳng, hạn chế nổi mụn giúp làn da khỏe đẹp từ bên trong. Bên cạnh đó, uống nước là một trong những phương pháp đánh lừa dạ dày, ngăn chặn các cơm thèm ăn, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

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Bổ sung nước đầy đủ mỗi ngày còn bảo vệ sức khỏe, nuôi dưỡng làn da - Ảnh: Internet

6 - 7 giờ tối

Đối với những người gặp vấn đề về huyết áp đang trong giai đoạn giữ hoặc giảm cân, uống nước lọc vào khoảng 7 - 8 giờ tối rất tốt đối với sức khỏe. Phương pháp này giúp điều chỉnh huyết áp khá hiệu quả.

Đặc biết, hãy uống 1 ly nước vào khung giờ này và trước bữa ăn, bạn sẽ đạt được hiệu quả giảm cân tốt hơn rất nhiều.

9 - 10 giờ tối

Trong khi ngủ, cơ thể sẽ thực hiện quá trình trao đổi chất, chuyển hóa chất, sửa chữa và tái tạo tế bào mới. Và nước là một trong những yếu tố cần thiết cho các quá trình này. Chính vì vậy, trước khi ngủ, hãy uống 1 cốc nước lọc ấm để giúp ích cho việc bảo vệ sức khỏe và nuôi dưỡng làn da.

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Uống nước đúng cách, đầy đủ và đúng giờ mang đến nhiều hiệu quả tuyệt vời - Ảnh: Internet

Ngoài ra, uống nước vào khoảng 9 - 10 giờ tối còn góp phần ngăn ngừa máu đông, có ích cho não bộ. Tuy nhiên, lưu ý rằng sau khi uống nước khoảng 45 - 60 phút rồi mới đi ngủ để có giấc ngủ ngon hơn.

Trên đây là những thời điểm cũng như thói quen uống nước đúng cách bạn cần duy trì để hỗ trợ giảm cân, duy trì làn da mịn màng và bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, không phải như vậy mà mọi người chỉ uống nước vào 4 khung giờ này, mà trong suốt cả ngày hãy bổ sung thường xuyên. 

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Những dưỡng chất có trong nước ép dứa gừng giúp loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng và an toàn. Bạn nên bổ sung vào thực đơn giảm cân hằng ngày.

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