3 công thức nước uống từ chanh giúp giảm cân cực nhanh mà không làm hại dạ dày

Sau đây là 3 công thức làm nước uống giảm cân , đốt mỡ từ chanh vô cùng lành mạnh mà bạn có thể áp dụng.

Vì giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và lượng lớn axit tự nhiên nên nước cốt chanh được xem là một loại nguyên liệu tuyệt vời để giảm cân, loại bỏ mỡ thừa trong cơ thể. Tuy nhiên, bởi nguồn axit quá dồi dào, đây là loại quả có thể gây hại cho dạ dày nếu không được bổ sung đúng cách.

Ngoài nguồn chất có khả năng giảm cân nhanh trong chanh, công thức nước uống này còn có gừng, loại củ đốt cháy chất béo bụng vượt trội. Trong khi mật ong đảm nhận nhiệm vụ trung hòa axit trong chanh, đồng thời làm dịu dạ dày và tạo vị thơm ngon cho thức uống.

- 1 củ gừng

- 1 quả chanh

- 2 muỗng canh mật ong

- 2 lít nước lọc

Cách thực hiện:

Đổ 2 lít nước vào nồi, đun đến khi sôi. Gừng gọt vỏ, rửa sạch rồi thái thành từng lát mỏng hoặc có thể băm nhuyễn. Sau đó, thêm gừng vào nước đang sôi, đợi khoảng 2 phút thì tắt bếp. Khi nước nguội, thêm nước cốt chanh hoặc chanh thái lát và mật ong vào, khuấy đều là có thể thưởng thức ngay. Ngoài ra, bạn có thể để vào tủ lạnh để uống suốt cả ngày thay thế nước lọc.

Nước uống giảm cân, đốt mỡ thừa từ chanh, gừng và mật ong - Ảnh: Internet

Nước chanh, nghệ và mật ong

Nghệ giàu curcumin, chất chống oxy hóa có khả năng phá hủy và đào thải chất béo "cứng đầu" hiệu quả. Đồng thời, nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong.

Nguyên liệu cần có:

- 1 ly nước nóng

- 1 muỗng canh tinh bột nghệ

- 1 muỗng cà phê mật ong

- Nửa quả chanh

Cách thực hiện:

Cho tinh bột nghệ vào chiếc ly sạch, từ từ đổ nước nóng vào, đồng thời khuấy đều để bột không vón cục. Tiếp đó, thêm mật ong và vắt nước cốt chanh vào, trộn đều là có thể thưởng thức ngay.

Nước uống từ chanh, nghệ và mật ong nên uống vào buổi sáng - Ảnh: Internet

Bạn nên uống loại nước chanh nghệ này vào mỗi buổi sáng, ngay sau khi thức dậy khoảng 5 - 10 phút là tốt nhất.

Nước chanh nguyên vỏ

Ngoài nước cốt, vỏ chanh là chứa nguồn dưỡng chất giúp giảm cân và đào thải độc tố hữu hiệu. Tuy nhiên, nguyên liệu này có vị đắng và khó uống.

Nguyên liệu cần có:

- 3 quả chanh tươi

- 3 muỗng canh mật ong

- 1 nhánh quế nhỏ

- 2 lít nước

Cách thực hiện:

Đổ nước và chanh thái lát vào nồi, đun gần sôi thì cho nhánh quế vào, đậy kín nắp khoảng 2 phút thì tắt bếp. Thêm mật ong vào, trộn đều, chuyển qua bảo quản trong bình thủy tinh, làm lạnh và thưởng thức trong cả ngày.

Giảm cân nhanh bằng nước đun chanh và quế - Ảnh: Internet

Chăm chỉ uống 3 công thức nước từ chanh cùng các nguyên liệu tự nhiên trên, bạn sẽ giảm cân cực nhanh mà vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe và dạ dày.