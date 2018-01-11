Vì chiếm đến 70% thành phần cơ thể nên nước chính là nguốn sống. Uống đủ nước không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp giảm cân hữu hiệu. Tốt nhất, bạn nên uống 1 – 2 ly nước trước các bữa ăn chính 30 phút. Đây là cách làm tăng trao đổi chất, thúc đẩy đào thải mỡ thừa và độc tố bên trong cơ thể. Bên cạnh đó, uống nước trước bữa ăn sẽ làm đầy dạ dày, tạo cảm giác no giúp bạn ăn ít lại.

Quỹ thời gian eo hẹp, công việc bộn bề làm bạn bỏ bê việc kiểm soát cân nặng, cứ thế cơ thể ngày càng nhiều mỡ thừa và chất béo. Dù nhận ra thân hình đã quá nặng nề nhưng bạn lại lười ăn kiêng và tập thể dục. Thời điểm này, 10 bí quyết giảm cân nhanh nhất dưới đây sẽ là "trợ thủ đắc lực" đối với bạn.

Để đánh lừa cảm giác về lượng thức ăn, hãy đựng chúng bằng chén và bát nhỏ. Điều này khiến bạn ăn chậm hơn, cảm giác no cũng đến nhanh hơn, nhờ đó mà lượng thức ăn bổ sung vào cơ thể cũng ít hơn.

Khi ăn, hãy từ tốn, nhai kỹ, nuốt chậm và tuyệt đối phải tập trung, không nên xem tivi hoặc nói chuyện điện thoại. Đây là bí quyết giúp bạn tiêu thụ lượng thức ăn ít hơn bình thường và cân nặng sẽ giảm một cách tự nhiên.

Đựng bằng chén, bát nhỏ tạo cảm giác lượng thức ăn nhiều hơn - Ảnh: Brightside

4. Ngủ nhiều hơn

Ngủ nhiều là bí quyết giảm cân hiệu quả vô cùng. Sở dĩ như vậy là vì, khi ngủ bạn sẽ không ăn hay uống bất kỳ loại thực phẩm, thức uống nào.

Bên cạnh đó, ngủ nhiều và ngon giấc có khả năng tăng cường trao đổi chất, tăng sản sinh nội tiết tố giúp cơ thể khỏe mạnh, tươi trẻ, đồng thời hỗ trợ giảm cân hữu hiệu.

Đặc biệt, dù không làm gì nhưng cứ mỗi giờ ngủ bạn sẽ tiêu hao 50 – 100 calo.

Ngủ nhiều là bí quyết giảm cân siêu nhanh - Ảnh: Brightside

5. Bật điều hòa 19°C khi ngủ

Hãy duy trì thói quen bật điều hòa xuống 19°C trước khi đi ngủ vào buổi tối. Theo một nghiên cứu khoa học, ngủ trong căn phòng có nhiệt độ 19°C (66°F) sẽ giúp cơ thể đốt cháy calo hữu hiệu, vì lúc này cơ thể sẽ tăng cường chuyển hóa chất béo lưu trữ thành năng lượng làm ấm, duy trì thân nhiệt.

Khi ngủ trong môi trường có nhiệt độ thấp, cơ thể sẽ chuyển hóa chất béo thành năng lượng điều hòa thân nhiệt - Ảnh: Brightside

6. Bổ sung thực phẩm chứa chất đốt cháy mỡ

Không cần loại bỏ những món ăn ưa thích, bạn chỉ cần thêm vào các thực phẩm chứa chất đốt cháy chất béo như cá hồi, trứng, ngũ cốc nguyên hạt, dầu ô liu, ớt nóng, trà xanh, cam, quýt, bạc hà… để làm tăng hiệu quả trao đổi chất.

7. Không kiêng khem quá mức

Nếu muốn ăn bánh quy, kẹo hay socola, bạn hãy làm điều này mà đừng lo ngại gì cả. Tuy nhiên, thay vì ăn thả ga, bạn nên ăn đúng liều lượng để không gây tăng cân. Hãy chiều chuộng bản thân vì kiêng khem quá mức sẽ gây căng thẳng, mệt mỏi, nghiêm trọng hơn là rối loạn nội tiết tố.

8. Đánh răng sau mỗi bữa ăn

Hãy tập cho bản thân thói quen đánh răng sau mỗi bữa ăn 20 phút. Đây là cách làm biến mất các cơn thèm ăn hữu hiệu. Nguyên nhân là vì, methanol trong kem đánh răng sẽ làm mùi vị của thức ăn không còn thơm ngon nữa.

9. Cười thật sảng khoái

Theo nghiên cứu, khi cười, cơ thể sẽ tiêu hao năng lượng cao hơn 20% so với khi ở trạng thái bình thường. Đồng thời, lúc bạn cười, cơ bụng sẽ hoạt động nhiều hơn, từ đó đốt cháy một lượng mỡ thừa nhất định.

Khi cười, cơ bụng sẽ hoạt động tương tự như tập luyện thể thao. Do đó, cười sảng khoái cũng là bí quyết giảm cân nhanh - Ảnh: Brightside

10. Chườm nóng

Khi tiếp xúc với nhiệt nóng, cơ thể sẽ tiết ra mồ hôi để làm dịu, mà mồ hôi chính là chất lỏng không cần thiết trong cơ thể. Đặc biệt, chườm gừng rang muối nóng chính là bí quyết giảm mỡ thừa vô cùng nhanh chóng.

Chườm nóng là bí quyết giúp đào thải mỡ thừa, giảm cân nhanh chóng - Ảnh: Brightside

Hãy tập cho bản thân tuân thủ theo 10 bí quyết giảm cân nhanh, đơn giản trên, dù bạn bận rộn hay lười biếng đến mấy vẫn sẽ sở hữu vóc dáng cân đối, thon gọn.