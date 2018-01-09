Nhóm rau lá xanh được xem là nguồn thực phẩm vàng đối với những người sở hữu làn da nhờn dầu , nhạy cảm. Đặc biệt, cải xoăn, bông cải xanh, cải bó xôi chính là các loại rau có khả năng giảm lượng dầu nhờn tiết ra hiệu quả nhất.

Ngoài việc đắp các loại mặt nạ dành cho da nhờn và lỗ chân lông to , các nàng sở hữu làn da “khó tính” này có thể bổ sung các thực phẩm dưới đây để hạn chế tiết mồ hôi.

Ngũ cốc nguyên hạt, đặc biệt là hạt óc chó, hạnh nhân, hạt điều… chứa hàm lượng chất xơ rất cao có khả năng giúp da thoát khỏi dầu nhờn hiệu nghiệm.

Nhóm vitamin C, dưỡng chất trong rau lá xanh chính là "thần dược" có khả năng giảm mồ hôi và se khít lỗ chân lông trên da mặt.

Bên cạnh đó, nguồn vitamin E từ các loại ngũ cốc nguyên hạt còn giúp khắc phục vấn đề mụn trứng cá nhanh chóng.

Bạc hà

Bạc hà cũng là một trong những loại thực phẩm có khả năng hạn chế tiết dầu nhờn hữu hiệu. Cụ thể, dưỡng chất từ lá bạc hà sẽ làm giảm nồng độ testosterone trong cơ thể, từ đó hạn chế và ngăn ngừa sản sinh bã nhờn hữu hiệu.

Mỗi ngày, chỉ cần bổ sung 1 tách trà bạc hà, làn da sẽ tươi tắn, khô thoáng và ít tiết dầu nhờn hơn rất nhiều.

Dưỡng chất trong lá bạc hà làm giảm lượng testosterone giúp ngăn ngừa tiết dầu nhờn khiến da mặt khô thoáng, se khít lỗ chân lông - Ảnh: Internet

Trái cây có múi

Trái cây có múi như cam, quýt, chanh, bưởi… rất giàu vitamin C, cùng hàng loạt dưỡng chất vô cùng tốt cho da mặt nhờn và lỗ chân lông to. Khi bổ sung các loại quả này, dưỡng chất từ chúng sẽ hút dầu nhờn vào trong, đồng thời dưỡng trắng da hữu hiệu.

Nước dừa

Khi cơ thể thiếu nước, da mặt sẽ tiết nhiều dầu, từ đó làm lỗ chân lông to ra. Do đó, muốn hạn chế hoạt động của tuyến bã nhờn, bạn nên uống nhiều nước mỗi ngày. Để vừa bổ sung đầy đủ nước vừa cung cấp dưỡng chất nuôi dưỡng làn da, bạn hãy uống nước dừa thường xuyên.

Khoáng chất, vitamin, chất chống oxy hóa trong nước dừa cực kỳ tốt cho làn da, nhất là da nhờn và có lỗ chân lông to. Chúng giúp sản sinh da mới lấp đầy vào lỗ chân lông to, từ đó giảm tiết mồ hôi cực hiệu quả.

Uống nước dừa là cách cung cấp muối khoáng, vitamin giúp da mặt hạn chế tiết dầu nhờn hữu hiệu - Ảnh: Internet

Không cần đến mặt nạ chuyên dụng hay dùng mỹ phẩm đắt tiền, chỉ cần bổ sung thường xuyên các loại thực phẩm tốt cho da mặt nhờn và lỗ chân lông to trên, tình trạng da sẽ cải thiện đáng kể.