Bạn sở hữu da mặt nhờn và lỗ chân lông to, để hạn chế tiết dầu mà không cần đắp mặt nạ hay thoa kem dưỡng, hãy bổ sung các loại thực phẩm dưới đây thường xuyên.
Ngoài việc đắp các loại mặt nạ dành cho da nhờn và lỗ chân lông to, các nàng sở hữu làn da “khó tính” này có thể bổ sung các thực phẩm dưới đây để hạn chế tiết mồ hôi.
Thực phẩm tốt cho da mặt nhờn và lỗ chân lông to
Rau lá xanh
Nhóm rau lá xanh được xem là nguồn thực phẩm vàng đối với những người sở hữu làn da nhờn dầu, nhạy cảm. Đặc biệt, cải xoăn, bông cải xanh, cải bó xôi chính là các loại rau có khả năng giảm lượng dầu nhờn tiết ra hiệu quả nhất.
Nhóm vitamin C, dưỡng chất trong rau lá xanh chính là "thần dược" có khả năng giảm mồ hôi và se khít lỗ chân lông trên da mặt.
Ngũ cốc nguyên hạt
Ngũ cốc nguyên hạt, đặc biệt là hạt óc chó, hạnh nhân, hạt điều… chứa hàm lượng chất xơ rất cao có khả năng giúp da thoát khỏi dầu nhờn hiệu nghiệm.
Bên cạnh đó, nguồn vitamin E từ các loại ngũ cốc nguyên hạt còn giúp khắc phục vấn đề mụn trứng cá nhanh chóng.
Bạc hà
Bạc hà cũng là một trong những loại thực phẩm có khả năng hạn chế tiết dầu nhờn hữu hiệu. Cụ thể, dưỡng chất từ lá bạc hà sẽ làm giảm nồng độ testosterone trong cơ thể, từ đó hạn chế và ngăn ngừa sản sinh bã nhờn hữu hiệu.
Mỗi ngày, chỉ cần bổ sung 1 tách trà bạc hà, làn da sẽ tươi tắn, khô thoáng và ít tiết dầu nhờn hơn rất nhiều.
Trái cây có múi
Trái cây có múi như cam, quýt, chanh, bưởi… rất giàu vitamin C, cùng hàng loạt dưỡng chất vô cùng tốt cho da mặt nhờn và lỗ chân lông to. Khi bổ sung các loại quả này, dưỡng chất từ chúng sẽ hút dầu nhờn vào trong, đồng thời dưỡng trắng da hữu hiệu.
Nước dừa
Khi cơ thể thiếu nước, da mặt sẽ tiết nhiều dầu, từ đó làm lỗ chân lông to ra. Do đó, muốn hạn chế hoạt động của tuyến bã nhờn, bạn nên uống nhiều nước mỗi ngày. Để vừa bổ sung đầy đủ nước vừa cung cấp dưỡng chất nuôi dưỡng làn da, bạn hãy uống nước dừa thường xuyên.
Khoáng chất, vitamin, chất chống oxy hóa trong nước dừa cực kỳ tốt cho làn da, nhất là da nhờn và có lỗ chân lông to. Chúng giúp sản sinh da mới lấp đầy vào lỗ chân lông to, từ đó giảm tiết mồ hôi cực hiệu quả.
Không cần đến mặt nạ chuyên dụng hay dùng mỹ phẩm đắt tiền, chỉ cần bổ sung thường xuyên các loại thực phẩm tốt cho da mặt nhờn và lỗ chân lông to trên, tình trạng da sẽ cải thiện đáng kể.