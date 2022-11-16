Tuyệt chiêu trị thâm mụn bằng nha đam cô nàng nào cũng nên biết

Các phương pháp làm đẹp tự nhiên luôn là sự lựa chọn của nhiều chị em. Bởi chúng vừa rẻ lại mang đến hiệu quả cao, an toàn cho người dùng. Trong đó nổi bật phải kể đến cách làm đẹp, trị thâm mụn bằng nha đam , một phương pháp làm đẹp rất được lòng các chị em. Tại sao lại vậy? Hãy cùng khám phá trả lời chi tiết ở bài viết dưới đây nhé!

Mụn thâm hay còn được gọi là vết thâm thường xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau như cằm, trán, mũi, 2 bên má,...

Vết thâm mụn hình thành là kết quả của phản ứng viêm hoặc tổn thương da, ví dụ như sau khi bị các loại mụn trứng cá, mụn bọc, mụn viêm,...Trong quá trình tự làm lành tổn thương, mụn dễ bị tăng sắc tố, làm xáo trộn sự cân bằng và sản sinh nhiều Melanin, khiến vùng tổn thương bị đen sậm lại, tạo thành vết thâm mụn kém thẩm mỹ, làn da kém mịn màng và không đều màu.

Mụn thâm thường xuất hiện ở cằm, hai bên má,...

Vết thâm khiến vùng da bị xỉn màu, không đều màu. Để lâu ngày còn bị sừng hóa, mụn chai thâm, da khô cứng, kém sức sống. Mặc dù chúng thường vô hại và không gây đau đớn hay nguy hiểm cho da. Nhưng khi các vùng da bị chuyển sang các đốm đen nâu sẽ khiến chị em và cả nam giới tự ti về ngoại hình của mình.

Một trong các nguyên do thường gặp dẫn đến mụn thâm có thể kể đến như:

- Không điều trị mụn sớm, mụn tái đi tái lại, bị vôi hóa, chai cứng.

- Các vết mụn không được loại bỏ tận gốc dẫn đến sưng viêm và tự vỡ ra.

- Thường chạm tay lên mặt và sử dụng các dụng cụ nặn mụn chưa được khử khuẩn.

- Việc lạm dụng một số các loại kem trị mụn cũng có thể dẫn đến tình trạng kích ứng khiến da bị mụn lên nhiều, gây sưng viêm và cuối cùng là để lại thâm.

- Làn da sau tổn thương bị cháy nắng, bỏng nắng do không bảo vệ, che chắn da khi ra ngoài trời.

- Quá trình vệ sinh da kém, dẫn đến tắc nghẽn lỗ chân lông dẫn đến mụn thâm kéo dài.

- Ngoài ra, mụn thâm còn xuất hiện do các yếu tố khác như: di truyền từ gia đình, mất cân bằng hormone, căng thẳng, stress kéo dài,...

Vì sao nha đam được sử dụng để trị mụn?

Nha đam hay còn được gọi là long tu hay lô hội, và được trồng khá phổ biến hiện nay. Chúng rất dễ lên và là có thể to bằng cánh tay người trưởng thành. Loại cây này được sử dụng chủ yếu làm nguyên liệu các món ăn để giải nhiệt và đặc biệt là làm đẹp.

Trong nha đam có chứa rất nhiều các thành phần tốt cho da!

Sở dĩ nha đam được dùng nhiều trong việc làm đẹp là bởi trong nhựa nha đam có chứa các nguyên tố vi lượng như kẽm, magie… Bên cạnh đó còn có hàm lượng các loại vitamin nhóm B, vitamin A, C, E rất lớn. Nếu như bạn là một người thường xuyên quan tâm chăm sóc da thì sẽ biết rằng đây là các thành phần có trong hầu hết các sản phẩm làm đẹp.

Đặc biệt, nha đam có tính kháng khuẩn, kháng viêm cực kỳ cao, giúp làm dịu nhẹ da, mịn màng và lành các vết thương do mụn gây nên. Chính nhờ vậy mà nha đam được dùng để chữa mụn, trị thâm mụn cực hiệu quả.

Các cách trị thâm mụn bằng nha đam

Dưới đây sẽ là các cách trị thâm mụn bằng nha đam mà bạn có thể tham khảo để áp dụng giúp da đẹp và tự tin hơn.

1. Trị mụn thâm bằng nha đam nguyên chất

Bạn chỉ cần dùng nha đam nguyên chất là cũng đã có thể trị thâm mụn hiệu quả tại nhà rồi nhé.

Dùng nha đam tươi là đã có thể trị thâm mụn hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách bước tiến hành thực hiện:

- Đầu tiên, rửa sạch lá nha đam, rồi bóc lấy phần thịt gel trắng trong ở bên trong.

- Tiếp đó, tiến hành rửa phần thịt gel cùng với nước và lau khô lại bằng khăn mềm sạch.

- Sau đó bôi trực tiếp một lớp mỏng phần thịt gel lên trên vùng da bị mụn.

- Cuối cùng, dùng tay sạch và massage thật nhẹ nhàng lên da trong khoảng thời gian 20 phút rồi rửa lại bằng nước sạch.

Hãy duy trì phương pháp này khoảng 3 lần/tuần để đảm bảo loại bỏ sạch mụn và các vết thâm do mụn gây ra nhé!

2. Trị thâm mụn bằng nha đam và chanh

Bên cạnh nha đam thì chanh cũng là một nguyên liệu được sử dụng rất nhiều trong việc làm đẹp đặc biệt là trị thâm và làm sáng da. Khi kết hợp cả hai loại nguyên liệu này thì chắc chắn lại càng thu được kết quả nhanh hơn.

Sự kết hợp giữa nha đam và chanh sẽ mang lại hiệu quả nhanh chóng hơn!

Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị rất đơn giản là 100g nha đam và 2 thìa cafe nước cốt chanh. Sau khi đã có đủ các loại nguyên liệu như trên, hãy bắt tay vào làm loại mặt nạ này với các bước dưới đây:

- Lọc phần thịt gel nha đam và cho vào máy xay sinh tố xay cho thật nhuyễn.

- Sau đó, cho tiếp 2 thìa cafe nước cốt chanh vào xay cùng lại 1 lần.

- Đổ hỗn hợp mặt nạ này ra 1 chiếc lọ sạch và bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh.

- Trước khi đắp mặt nạ hãy đảm bảo là mặt đã được rửa sạch. Sau đó bôi hỗn hợp lên mặt và để trong khoảng 10 phút.

- Cuối cùng rửa mặt lại bằng nước sạch là đã xong rồi đấy! Rất đơn giản phải không nào?!

Với loại mặt nạ này, bạn chỉ nên sử dụng 2 lần/tuần vì tính axit của chanh khá mạnh, nếu dùng quá nhiều có thể làm bỏng da.

3. Trị thâm mụn bằng nha đam tươi và mật ong

Cách thứ 3 để trị thâm mụn bằng nha đam mà bạn có thể áp dụng đó chính là kết hợp cùng với mật ong. Bởi mật ong cũng sẽ giúp kháng khuẩn ở các vết mụn, thâm trên da, mụn ẩn sẽ được đẩy lên một cách nhanh chóng.

Trị thâm mụn bằng nha đam và mật ong cũng là biện pháp được nhiều chị em ưa chuộng!

Các bước tiến hành thực hiện là:

- Rửa sạch nha đam và bóc lấy phần thịt gel.

- Lấy 1 thìa cafe mật ong và 1 thìa nha đam cho vào bát. Sau đó trộn đều 2 nguyên liệu.

- Rửa mặt thật sạch sau đó đắp hỗn hợp lên mặt.

- Để như vậy khoảng 20 phút và rửa lại bằng nước sạch.

- Sau cùng, dùng khăn mềm để lau khô là xong.

Mặt nạ nha đam, mật ong cũng được khuyên là sử dụng 2 lần/tuần để trị thâm mụn thực sự hiệu quả.

4. Trị thâm mụn từ nha đam và nước vo gạo

Nước vo gạo cũng là một thần dược trong việc làm trắng da vừa an toàn lại hiệu quả. Chúng cung cấp cho da các vitamin nhóm B như: B1, B2, B5… Bên cạnh đó, các khoáng chất tự nhiên trong nước vo gạo còn giúp da khỏe mạnh, trắng sáng và căng bóng. Ngoài ra, dầu cám ở trong nước vo gạo hằng ngày còn có tác dụng chống lại oxy hóa, trị thâm, nám và giúp da đều màu hiệu quả nữa đấy!

Trị thâm mụn bằng nha đam và nước vo gạo - Ảnh minh họa: Internet

Các bước thực hiện như sau:

- Rửa sạch nha đam sau đó lọc lấy thịt gel và xay nhuyễn.

- Trộn hỗn hợp trên cùng với 100ml nước vo gạo.

- Rửa sạch mặt sau đó thoa hỗn hợp lên da.

- Đợi khoảng 15 phút sau đó rửa mặt lại bằng nước sạch.

Hãy đắp mặt nạ trị mụn nha đam và nước vo gạo 2 đến 3 lần/tuần để nhanh thu được hiệu quả tốt nhất nhé!

Trên đây là 4 cách trị thâm mụn bằng nha đam mà bạn có thể áp dụng một cách cực kỳ dễ dàng mà lại siêu hiệu quả tại nhà. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ có thêm được một cách trị thâm mụn tự nhiên tại nhà và nhanh chóng lấy lại làn da trắng sáng, mịn màng nhé! Chúc các chị em sớm thấy thành quả!