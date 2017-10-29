Trị mụn đầu đen ở mũi bằng kem đánh răng có thể nói là cách đơn giản và nhanh nhất bởi vì gần như nhà chị em nào cũng có ít nhất một lọ kem đánh răng trong phòng tắm. Tuy nhiên, cần lưu ý ở đây là kem đánh răng màu trắng nhé. Nếu chị em sử dụng các loại kem khác thì có thể dẫn tới những tác dụng phụ ngoài mong muốn đấy.

Như mình đã nói ở trên, điều đầu tiên chị em cần chú ý đó là lựa chọn đúng loại kem đánh răng. Thương hiệu nào cũng được miễn là chúng có dạng màu trắng, đồng thời tránh dùng loại có nhiều gel vì hiệu quả sẽ thấp hơn. Ngoài ra, một lưu ý nữa đó là không nên để qua đêm giống như lúc trị mụn đầu đen bằng mật ong hay chanh vì kem đánh răng có thể khiến da bị khô sau khi thức dậy.

Các cách dùng kem đánh răng trị mụn đầu đen ở mũi

Có rất nhiều công thức trị mụn đầu đen ở mũi bằng kem đánh răng nhưng hôm nay mình chỉ giới thiệu 3 cách tốt nhất và được sử dụng nhiều nhất.

1. Dùng kem đánh răng trị mụn đầu đen trên mũi

Với cách này, chị em chỉ cần dùng mỗi kem đánh răng là đã có thể thấy hiệu quả rõ rệt sau vài ngày. Các bước khá đơn giản: đầu tiên, chị em rửa sạch mặt rồi lau khô nhẹ nhàng. Sau đó, thoa kem đánh răng đều lên mũi, massage theo chuyển động tròn và để yên trong 2 đến 3 phút. Cuối cùng, rửa mặt lại lần nữa là được.

Công thức nên được thực hiện 2 đến 3 lần mỗi tuần cho tới khi mụn đầu đen biến mất hoàn toàn trên mũi chị em nhé.

2. Dùng kem đánh răng và baking soda trị mụn đầu đen trên mũi

Baking soda là một trong những nguyên liệu được sử dụng rất nhiều trong làm đẹp kể cả làm trắng da và trị mụn. Baking soda có khả năng tẩy tế bào chết, cân bằng độ pH, kiểm soát dầu nhờn và giúp da khỏe mạnh. Khi được kết hợp với kem đánh răng, hỗn hợp này sẽ giúp loại bỏ mụn đầu đen nhanh chóng.

Cách thực hiện như sau: trộn baking soda với kem đánh răng với hàm lượng như nhau. Sau đó, đổ thêm một ít nước rồi khuấy thật đều. Thoa đều hỗn hợp lên da và để yên trong 5 đến 10 phút. Cuối cùng, rửa sạch mặt là được. Công thức này nên thực hiện mỗi ngày một lần.

3. Cách dùng muối và kem đánh răng trị mụn đầu đen trên mũi

Dùng muối và kem đánh răng cũng là một bí quyết được khá nhiều người áp dụng. Với cách này, chị em có thể dùng muối ăn, muối biển hoặc muối hồng Himalaya dạng hạt mịn.

Đầu tiên, hãy rửa mặt thật sạch để loại bỏ bụi bẩn và khiến lỗ chân lông mở to ra. Sau đó, trộn đều kem đánh răng với muối với lượng ngang nhau. Chờ một lúc để muối tan ra. Tiếp theo, thoa đều hỗn hợp lên mặt rồi massage nhẹ nhàng. Thư giãn trong 10 đến 15 phút. Cuối cùng, rửa mặt bằng nước mát rồi thoa kem dưỡng ẩm cho da để phục hồi độ ẩm.

Với tất cả các cách trị mụn đầu đen ở mũi bằng kem đánh răng này, chị em cần lưu ý nếu có bất cứ biểu hiện ngứa, đỏ hoặc sưng tấy thì nên rửa mặt ngay và dừng áp dụng. Lúc này, có thể làn da của chị em quá nhạy cảm nên khi tiếp xúc với mật ong và baking soda dễ xuất hiện dị ứng. Tốt nhất là nên chuyển sang một công thức khác để đảm bảo an toàn nhé.

Chúc chị em thành công và sớm có được làn da đẹp mịn màng, tươi tắn, sạch mụn như mong muốn nhé.