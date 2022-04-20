"Thuần hóa" mụn trứng cá với những bước chăm sóc da cần thiết này, đảm bảo phục hồi nhanh chóng đến bất ngờ

Để hiểu rõ hơn về mụn trứng cá, trước tiên chúng ta hãy hiểu về mụn trứng cá viêm và không viêm. Các lỗ chân lông bị tắc, xuất hiện như mụn đầu đen và mụn đầu trắng là mụn không viêm. Nó có thể được phát hiện dễ dàng và là loại mụn nhẹ nhất. Mặt khác, mụn viêm là dạng mụn phát triển mạnh hơn. Các mụn đỏ hoặc mụn có chứa mủ được gọi là mụn viêm.

Mụn trứng cá có thể được gây ra bởi sự kết hợp của các hormone, chất dầu trong cơ thể và vi khuẩn. Kết quả là da chết, dầu cơ thể và vi khuẩn làm tắc nghẽn lỗ chân lông, bã nhờn không thể thoát ra khỏi lỗ chân lông gây ra mụn. Sản xuất quá nhiều dầu có thể do tuổi dậy thì, chu kỳ kinh nguyệt, mang thai hoặc thậm chí mãn kinh. Mặc dù mụn trứng cá thường gặp ở thanh thiếu niên nhưng nó có thể gặp ở mọi lứa tuổi.

Người ta thường cho rằng mụn trứng cá thường gặp ở loại da nhờn. Mặc dù dầu là yếu tố góp phần lớn nhất gây ra mụn trứng cá, nhưng các loại da khô cũng có thể bị mụn trứng cá. Do lối sống kém và các nguy cơ từ môi trường khác nhau, ngày nay mụn rất phổ biến.

Những cách dễ dàng để ngăn ngừa mụn

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1. Rửa mặt thường xuyên, đặc biệt là sau khi tập luyện

2. Tránh tẩy da chết quá mạnh và nhẹ nhàng với làn da của bạn

3. Không làm nổi mụn

4. Thực hiện theo một thói quen chăm sóc da nhẹ nhàng, được bác sĩ da liễu của bạn chấp thuận

5. Giữ đủ nước

Quy trình chăm sóc da thông minh từng bước cho làn da dễ bị mụn

1. Làm sạch

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Một thói quen rửa mặt thường xuyên là điều bắt buộc nếu bạn muốn có một làn da khỏe mạnh. Trong khi chọn sữa rửa mặt cho da dầu mụn, bạn chỉ cần cẩn thận với danh sách thành phần. Tốt nhất là làm sạch da một hoặc hai lần mỗi ngày. Đối với những người bị mụn nhẹ, bạn nên sử dụng các loại sữa rửa mặt có thành phần axit salicyclic. Hãy hết sức cẩn thận với việc lựa chọn chất tẩy rửa của bạn vì những người có làn da khô sẽ không được hưởng lợi từ chất tẩy rửa có thể làm trôi hết dầu trên mặt.

2. Tẩy tế bào chết

Tẩy da chết làm sạch lớp tế bào chết và bụi bẩn trên da nhưng để tẩy sạch các hạt bụi bẩn thì việc tẩy tế bào chết cho da là rất quan trọng. Những loại da dễ bị mụn nên sử dụng các sản phẩm tẩy da chết nhẹ nhàng, không gây kích ứng cho da.

3. Toner

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Đây không phải là bước bắt buộc, nhưng toner có thể giúp cân bằng da và các thành phần như dầu cây tràm trà hay lưu huỳnh có thể được sử dụng để giảm các triệu chứng mụn trứng cá.

4. Dưỡng ẩm

Mặc dù dưỡng ẩm dường như có tác dụng chống lại chế độ da mụn, nhưng điều quan trọng là phải bổ sung độ ẩm cho da khi da bị khô đi với các phương pháp điều trị mụn. Chất dưỡng ẩm giàu ceramides và niacinamide có thể được sử dụng trên da bị mụn trứng cá vì chúng giúp giảm viêm.

5. Chống nắng

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Thông thường, các sản phẩm trị mụn làm cho da nhạy cảm hơn với tia nắng mặt trời. Bắt buộc phải bôi kem chống nắng hàng ngày để bảo vệ da khỏi bức xạ UV có hại. Sử dụng kem chống nắng phù hợp nhất với làn da của bạn. Bạn có thể chọn niacinamides và axit hyaluronic trong kem chống nắng để giữ cho da bình tĩnh và đủ nước.

Mặc dù danh sách đã đầy đủ, nhưng thói quen nêu trên sẽ bắt đầu mang lại cho bạn một làn da khỏe mạnh hơn nếu bạn tuân thủ kỹ càng và kết hợp cùng chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý. Bạn cúng nên đến gặp bác sĩ da liễu trước khi bắt đầu bất kỳ chế độ chăm sóc da nào và đừng quên tiến hành kiểm tra thử nghiệm trước khi sử dụng sản phẩm mới.

Theo Swirlster