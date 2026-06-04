ThS. BS Nguyễn Quốc Tuấn sinh năm 1981 tại Phú Thọ, tốt nghiệp Trường Đại học Y Thái Nguyên và hoàn thành chương trình Thạc sĩ Y học lâm sàng tại Học viện Quân y. Trước khi theo đuổi lĩnh vực cấy tóc, ông từng tham gia giảng dạy tại Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ và công tác tại nhiều bệnh viện lớn.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm, ThS. BS Nguyễn Quốc Tuấn đã đồng hành cùng 10.000+ khách hàng trong hành trình hồi sinh mái tóc bằng cách tiếp cận từ căn nguyên thay vì chỉ tập trung vào triệu chứng.

Bước ngoặt đưa ThS. BS Nguyễn Quốc Tuấn đến với Phòng khám Cấy ghép tóc Y học Quốc tế là mong muốn phát triển lĩnh vực phục hồi tóc theo hướng chuyên sâu và bài bản tại Việt Nam.

Nền tảng đào tạo bài bản trong lĩnh vực ngoại khoa giúp bác sĩ xây dựng tư duy chẩn đoán và điều trị dựa trên bằng chứng y khoa.

Trong giai đoạn dịch vụ cấy tóc còn khá mới, ông đã tham gia nghiên cứu, tiếp cận và ứng dụng các kỹ thuật hiện đại từ Hoa Kỳ vào thực tiễn điều trị. Hiện tại, vai trò của bác sĩ là người phụ trách chuyên môn, trực tiếp thăm khám, xây dựng phác đồ, tham gia thủ thuật, tái khám cho khách hàng.

ThS. BS Nguyễn Quốc Tuấn cùng cộng sự tại Phòng khám Cấy tóc Y học Quốc tế

Chỉ định điều trị dựa trên thăm khám và dữ liệu thực tế

Theo ThS. BS Nguyễn Quốc Tuấn, sai lầm phổ biến nhiều người mắc phải là tự ý sử dụng thuốc hoặc các sản phẩm kích thích mọc tóc mà chưa xác định chính xác nguyên nhân.

Trên thực tế, tình trạng này có thể liên quan đến: di truyền, nội tiết tố, bệnh lý da đầu, căng thẳng kéo dài, chế độ dinh dưỡng hoặc nhiều yếu tố sức khỏe khác. Mỗi nguyên nhân sẽ cần một hướng điều trị riêng biệt.

Trước khi đưa ra bất kỳ chỉ định nào, khách hàng đều được thăm khám và đánh giá tình trạng thông qua máy soi nang tóc Hair & Scalp Analysis 4D. Các dữ liệu về mật độ tóc, chất lượng nang tóc, mức độ tổn thương được phân tích khách quan để hỗ trợ quá trình xây dựng phác đồ.

“Điều trị không thể dựa trên cảm tính. Chẩn đoán đúng nguyên nhân, cấp độ giúp lựa chọn đúng phương pháp, tránh mất thời gian và chi phí cho khách hàng” - ThS. BS Nguyễn Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Cá nhân hóa giải pháp điều trị theo tình trạng

Sau khi đánh giá chính xác tình trạng nang tóc, bác sĩ sẽ lựa chọn giải pháp phù hợp với từng khách hàng.

Trường hợp nang tóc mới suy yếu, còn hoạt động: Các phương pháp bảo tồn và kích thích mọc tóc như Hair Growth Pro thường được áp dụng. Cơ chế là sử dụng sóng RF, ánh sáng cường độ thấp, tinh chất đặc trị tác động đa tầng vào nang tóc, nuôi dưỡng, cải thiện môi trường da đầu, tăng tuần hoàn máu, tạo điều kiện cho tóc con mọc lại nhanh chóng.

Trường hợp hói đầu kéo dài, nang tóc đã thoái hóa hoặc mất khả năng tái tạo: Cấy tóc tự thân là giải pháp tối ưu để phục hồi mật độ tóc. Phương pháp này sử dụng chính nang tóc khỏe mạnh của khách hàng để cấy vào vùng cần điều trị, giúp tóc mới tiếp tục phát triển theo chu kỳ tự nhiên.

Theo ThS. BS Nguyễn Quốc Tuấn: “Công nghệ hiện đại mang lại nhiều lợi thế. Tuy nhiên hiệu quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào việc chỉ định ban đầu, quá trình thực hiện và cách chăm sóc sau điều trị.”

ThS. BS Nguyễn Quốc Tuấn tư vấn và lên phác đồ cá nhân hoá cho từng khách hàng

Hiệu quả được kiểm chứng từ hàng ngàn khách hàng

Hơn một thập kỷ gắn bó với lĩnh vực phục hồi tóc, ThS. BS Nguyễn Quốc Tuấn đã đồng hành cùng 10.000+ khách hàng.

Xử lý thành công nhiều trường hợp phức tạp như: hói diện rộng, sẹo da đầu, cấy tóc hỏng tại cơ sở khác,...

Được người nổi tiếng, Việt kiều, khách từ Mỹ, Anh, Nga, Hàn,... tin chọn

Nhận hàng ngàn lượt đánh giá 5 sao trên các nền tảng trực tuyến

Xuất hiện trong các phóng sự của VTV hay các chuyên trang báo lớn.

Đặt lợi ích khách hàng làm trung tâm

Quan điểm làm nghề của ThS. BS Nguyễn Quốc Tuấn là tư vấn đúng – đủ – minh bạch, cam kết hiệu quả và tối ưu chi phí cho khách hàng. Mọi thắc mắc đều được giải đáp rõ ràng. Báo giá trọn gói ngay từ đầu để khách hàng dễ dàng cân nhắc.

Khách hàng luôn được đồng hành, theo dõi định kỳ và điều chỉnh phác đồ khi cần thiết nhằm đảm bảo tỷ lệ sống như cam kết.

Từ năng lực chuyên môn, tư duy thẩm mỹ, triết lý điều trị và kết quả thực tế, ThS. BS Nguyễn Quốc Tuấn đã khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực cấy tóc chuẩn y khoa tại Việt Nam.

Liên hệ với Ths-BS Nguyễn Quốc Tuấn: ● CS1: 38 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, Hà Nội ● CS2: 260 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM ● CS3: Lô 8A1, Lê Hồng Phong, Gia Viên, Hải Phòng ● Hotline: 024.3219.1111 - 028.3520.0009 - 022.5388.5768 ● Email: phongkhamcaytocquocte@gmail.com ● Website: https://bacsituancaytoc.com/

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