Thổi bay nếp nhăn quanh mắt nhờ những mẹo này, chị em lưu lại nhanh!

Bạn lo lắng về sự xuất hiện của những nếp nhăn quanh mắt? Nói lời tạm biệt nỗi lo lắng đó với những mẹo đơn giản này!

Một trong những khu vực thường gây ra nhiều vấn đề nhất là vùng da xung quanh mắt, nơi da mỏng và nhạy cảm hơn. Do đó, vùng da này đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt để giữ cho da luôn đủ nước và tươi sáng đồng thời điều trị bọng mắt, quầng thâm và các vết chân chim Bọng mắt rất phổ biến, do các nguyên nhân như thiếu ngủ, giữ nước, dị ứng, thuốc lá và các yếu tố di truyền .

Cần có một thói quen hàng ngày để chăm sóc vùng da quanh mắt, nên tẩy trang trước khi ngủ. Đặc biệt cẩn thận không dùng các đầu ngón tay ấn quá mạnh vào da khiến da bị tổn thương. Nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc thật sự rất cần thiết, nên uống đủ nước mỗi ngày, vì quá trình hydrat hóa là không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ngủ ngon và nghỉ ngơi là một nguyên tắc quan trọng để duy trì sức khỏe tốt cho mắt Ảnh minh họa LỜI KHUYÊN ĐỂ CHĂM SÓC VÙNG DA QUANH MẮT

Làm sạch vùng da quanh mắt đúng cách hàng đêm để loại bỏ tạp chất và cho phép các thành phần hoạt tính có trong mỹ phẩm thẩm thấu vào da, nếu không sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa da sớm. Khi thoa mỹ phẩm, tuyệt đối không được chà xát mà nên dùng ngón tay có áp lực nhỏ, chẳng hạn như ngón đeo nhẫn hoặc ngón út, gõ nhẹ để kích thích tuần hoàn và tăng cường luu thông máu. Hướng thoa chính xác là từ mép mũi về phía vùng có vết chân chim, để ngăn ngừa và điều trị nếp nhăn.

Việc sử dụng mỹ phẩm đúng cách cũng quan trọng không kém. Chọn sản phẩm có các thành phần phù hợp nhất để tăng cường độ ẩm, ngăn ngừa lão hóa và điều trị nếp nhăn. Ảnh minh họa

Ngủ ngon và nghỉ ngơi cũng là một nguyên tắc quan trọng để duy trì sức khỏe tốt cho vùng da quanh mắt.

Tránh uống rượu bia, vì nó thúc đẩy quá trình làm mất nước có hại cho da.

Cần phải bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, tắm nắng rất tốt để tạo vitamin D nhưng cần ở mức độ vừa phải. Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá lâu khiến da bị tổn thương và lão hóa. Thực phẩm là chìa khóa để chăm sóc da, hãy thêm hai loại thực phẩm này vào chế độ ăn uống để thấy sự thay đổi trên da. Đầu tiên là quả bơ, một nguồn chất béo tự nhiên cung cấp vitamin A, C, E, cũng như các khoáng chất cần thiết cho sức khỏe, chẳng hạn như sắt. Sữa chua cũng là một loại thực phẩm khác được khuyến khích đưa vào chế độ ăn uống, ngoài việc giúp ích cho hệ vi khuẩn đường ruột, nó còn rất có lợi cho da vì góp phần và quá trình hydrat hóa .

“Dẹp loạn” các nếp nhăn vùng da quanh mắt với thực đơn lành mạnh mỗi ngày Chỉ chăm chút cho vẻ ngoài bằng những loại mỹ phẩm đắt tiền nhưng làn da vẫn ngày càng xuất hiện nếp nhăn, cùng các dấu hiệu lão hóa thì chắc chắn bạn chưa có chế độ ăn uống hiệu quả để cải thiện tình trạng này từ sâu bên trong.

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