Da quanh mắt đầy mụn thịt, nếp nhăn và thâm xỉn vì lão hóa, hãy áp dụng ngay 15 biện pháp điều trị cực hiệu quả này

Chăm sóc da 10/09/2018 10:36

Dưới đây là 15 biện pháp từ Brightside giúp bạn phòng ngừa, điều trị những vấn đề thường xuất hiện trên vùng da quanh mắt cực kỳ hiệu quả. 

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng da như không ngủ đủ giấc, mệt mỏi, căng thẳng, thuốc lá, ánh nắng mặt trời, tình trạng sức khỏe...

Đặc biệt, làn da quanh mắt vô cùng nhạy cảm với những tác nhân kể trên. Nếu không chăm sóc cẩn trọng, vùng da này rất dễ bị thâm quầng, xuất hiện nếp nhăn, bọng nước, mụn thịt... mang đến vẻ ngoài mệt mỏi, thiếu sức sống.

Để ngăn ngừa, điều trị các vấn đề này, hãy áp dụng 15 biện pháp sau đây ngay bây giờ. 

1. Biện pháp phòng ngừa

"Phòng bệnh hơn chữa bệnh" là nguyên tắc chăm sóc da mà bạn nên áp dụng. Bạn nên biết rằng điều trị sau khi mắc bệnh sẽ mất nhiều thời gian hơn, đặc biệt là ở độ tuổi trung niên. Và độ tuổi tốt nhất để bắt đầu chăm sóc da quanh mắt là 20. 

Da quanh mắt đầy mụn thịt, nếp nhăn và thâm xỉn vì lão hóa, hãy áp dụng ngay 15 biện pháp điều trị cực hiệu quả này - Ảnh 1
Hãy chăm sóc vùng da quanh mắt trước khi quá muộn - Ảnh: Brightside

2. Chăm sóc thường xuyên

Da quanh mắt đầy mụn thịt, nếp nhăn và thâm xỉn vì lão hóa, hãy áp dụng ngay 15 biện pháp điều trị cực hiệu quả này - Ảnh 2
Chăm sóc da định kì, kiên trì sẽ giúp bạn đạt được hiệu quả tốt nhất - Ảnh: Internet

Chăm sóc da không thường xuyên, thất thường là điều vô nghĩa. Vì không có sản phẩm nào có thể mang đến hiệu quả ngay lập tức. Ngoài ra, mỗi ngày, bạn cần phải chăm sóc làn da ít nhất 2 lần vào sáng và tối.

3. Sử dụng nhiều sản phẩm

Da quanh mắt đầy mụn thịt, nếp nhăn và thâm xỉn vì lão hóa, hãy áp dụng ngay 15 biện pháp điều trị cực hiệu quả này - Ảnh 3
Sử dụng mỹ phẩm phù hợp với từng vấn đề đang mắc phải - Ảnh: Brightside

Một sản phẩm không thể mang đến nhiều tác dụng. Do đó, nếu mắt phải các vấn đề như quầng thâm, mịt thịt, nếp nhăn..., bạn cần sử dụng các dòng mỹ phẩm có khả năng giải quyết từng vấn đề.

4. Đeo kính khi cần thiết

Da quanh mắt đầy mụn thịt, nếp nhăn và thâm xỉn vì lão hóa, hãy áp dụng ngay 15 biện pháp điều trị cực hiệu quả này - Ảnh 4
Thói quen nheo mắt thường xuyên gây ra các nếp nhăn, vết chân chim - Ảnh: Brightside

Nheo mắt vì ánh sáng mặt trời hoặc cố gắng nhìn rõ điều gì đó vì tầm nhìn không tốt sẽ ảnh hưởng không tốt đến khu vực xung quanh lẫn thị lực. Đây là thói quen tạo thành các nếp nhăn quanh mắt. Vì vậy, đừng quên đeo kính râm vào mùa hè, sử dụng kính áp tròng hoặc kính nếu bạn không thấy rõ mọi thứ.

5. Tia UV là tác nhân xấu

Da quanh mắt đầy mụn thịt, nếp nhăn và thâm xỉn vì lão hóa, hãy áp dụng ngay 15 biện pháp điều trị cực hiệu quả này - Ảnh 5

Nếu không sử dụng kem chống nắng, bạn có thể sẽ bị quầng thâm dưới mắt, nặng hơn là mụn thịt, bọng nước vì mồ hôi. Vì vậy, hãy sử dụng kính mát và kem chống nắng mỗi ngày để bảo vệ làn da mỏng manh quanh mắt - Ảnh: Brightside

6. Chú ý đến thành phần của mỹ phẩm

Da quanh mắt đầy mụn thịt, nếp nhăn và thâm xỉn vì lão hóa, hãy áp dụng ngay 15 biện pháp điều trị cực hiệu quả này - Ảnh 6
Hãy chọn mỹ phẩm có thành phần lành mạnh, phù hợp, điều này sẽ giúp điều trị mụn thịt nhanh chóng - Ảnh: Brightside

Đa phần người dùng để không mấy quan tâm đến việc kiểm tra thành phần trong mỹ phẩm. Thói quen này thực sự rất nguy hại, đặc biệt là làn da nhạy cảm. 

Lời khuyên là khi lựa chọn mỹ phẩm, hãy đọc kỹ thành phần bên trong. Nếu có thành phần mẩn cảm với da, bạn nên loại bỏ sản phẩm này ngay để không gây hại cho da.

7. Sử dụng mỹ phẩm đúng cách

Da quanh mắt đầy mụn thịt, nếp nhăn và thâm xỉn vì lão hóa, hãy áp dụng ngay 15 biện pháp điều trị cực hiệu quả này - Ảnh 7

Khi thoa kem, bạn nên làm sạch da mặt và tránh những vùng không nên - Ảnh: Brightside 

Trước khi sử dụng kem, hãy làm sạch da cẩn thận. Đặc biệt chú ý đến khu vực xung quanh mắt. Thoa kem lên da theo các đường mát xa mà không cần đẩy mạnh vì sẽ làm tổn thương độ đàn hồi của da mặt.

Đặc biệt, bạn nên tránh vùng mí mắt trên. Ngoài ra, không thoa bất kỳ sản phẩm nào gần lông mi để tránh dính vào mắt, ngoại trừ những dòng chuyên dụng, an toàn.

8. Mặt nạ dưỡng ẩm tốt hơn tẩy tế bào chết 

Da quanh mắt đầy mụn thịt, nếp nhăn và thâm xỉn vì lão hóa, hãy áp dụng ngay 15 biện pháp điều trị cực hiệu quả này - Ảnh 8
Để điều trị mụn thịt nhanh chóng, đừng tẩy tế bào chết quá thường xuyên - Ảnh: Brightside

Tốt hơn là không sử dụng tẩy tế bào chết đối với khu vực chịu ảnh hưởng bởi mụn thịt. Dù công đoạn này giúp cho làn da tươi trẻ, sáng mịn nhưng không thật sự tốt đối với làn da xung quanh mắt mỏng và nhanh mất tính đàn hồi. 

9. Không sử dụng quá nhiều kem

Da quanh mắt đầy mụn thịt, nếp nhăn và thâm xỉn vì lão hóa, hãy áp dụng ngay 15 biện pháp điều trị cực hiệu quả này - Ảnh 9
Da chỉ hấp thụ được một lượng kem nhất định, thoa quá nhiều thậm chí sẽ làn phản tác dụng - Ảnh: Brightside

Không nên dùng nhiều kem vì chúng có thể dính vào mắt và gây sưng tấy. Lượng kem phù hợp cho vùng da quanh mắt chỉ bằng một hạt gạo.

10. Uống nước đầy đủ và nghỉ ngơi hợp lý

Da quanh mắt đầy mụn thịt, nếp nhăn và thâm xỉn vì lão hóa, hãy áp dụng ngay 15 biện pháp điều trị cực hiệu quả này - Ảnh 10
Thói quen sinh hoạt khoa học ảnh hưởng tích cực đến tình trạng da - Ảnh: Brightside

Nước ảnh hưởng đến rất nhiều thứ bên trong cơ thể, làn da cũng không ngoại lệ. Vì vậy, uống đủ nước là điều cực kỳ quan trọng tương tự như ngủ đủ giấc và nghỉ ngơi hợp lý. Đồng thời, hãy từ bỏ những thói quen xấu như hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, ăn nhiều chất béo xấu, đồ ngọt... để cải thiện làn da.

11. Đừng quên bổ sung dưỡng chất

Da quanh mắt đầy mụn thịt, nếp nhăn và thâm xỉn vì lão hóa, hãy áp dụng ngay 15 biện pháp điều trị cực hiệu quả này - Ảnh 11
Da cần được bổ sung đầy đủ dưỡng chất để chống lại các khuyết điểm - Ảnh: Brightside

Tonics rất tốt cho việc giữ ẩm làn da. Hãy bổ sung dưỡng chất đầy đủ bằng chế độ dinh dưỡng khoa học, đây là cách giúp làn da khỏe đẹp từ bên trong.

12. Mỹ phẩm dạng dầu

Da quanh mắt đầy mụn thịt, nếp nhăn và thâm xỉn vì lão hóa, hãy áp dụng ngay 15 biện pháp điều trị cực hiệu quả này - Ảnh 12
Tinh dầu tự nhiên thật sự mang đến hiệu quả cao trong việc điều trị mụn thịt, bọng nước - Ảnh: Brightside

Bạn có thể sử dụng các loại mỹ phẩm dang dầu đặc biệt, hầu hết chúng đều được da hấp thụ nhanh và rất tốt cho việc xoa bóp vùng da quanh mắt. Điều này giúp điều trị mụn thịt, đánh tan bọng nước, đồng thời kéo căng da hữu hiệu.

13. Nói không với các sản phẩm chứa chất tẩy hoặc cồn

Da quanh mắt đầy mụn thịt, nếp nhăn và thâm xỉn vì lão hóa, hãy áp dụng ngay 15 biện pháp điều trị cực hiệu quả này - Ảnh 13
Hạn chế sử dụng sản phẩm làm sạch chứa cồn, xà phòng đối với da có mụn thịt - Ảnh: Brightside

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm sạch da dịu nhẹ, không có cồn hay chất tẩy như xà phòng. Tuy nhiên, nếu vẫn phải sử dụng các sản phẩm chứa chất tẩy, đừng quên cấp ẩm cho da bằng kem dưỡng hoặc tinh dầu.

14. Điều quan trọng là hiểu được tính chất da

Da quanh mắt đầy mụn thịt, nếp nhăn và thâm xỉn vì lão hóa, hãy áp dụng ngay 15 biện pháp điều trị cực hiệu quả này - Ảnh 14
Để điều trị nhanh chóng tình trạng mụn thịt, bọng nước dưới da, bạn cần chọn sản phẩm phù hợp với tình chất da - Ảnh: Brightside

Các dòng mỹ phẩm được chia thành từng nhóm khác nhau để phù hợp với từng loại da. Nếu chọn một sản phẩm không phù hợp, làn da của bạn sẽ không cải thiện, thậm chí món mỹ phẩm có thể gây hại.

15. Các nếp nhăn li ti không phải là vấn đề lớn

Da quanh mắt đầy mụn thịt, nếp nhăn và thâm xỉn vì lão hóa, hãy áp dụng ngay 15 biện pháp điều trị cực hiệu quả này - Ảnh 15
Đừng vội lo lắng vì những nếp nhăn li ti, chỉ cần chú ý trong cách chăm sóc, chúng sẽ biến mất nhanh chóng - Ảnh: Brightside

Nếu nhận thấy các nếp nhăn li ti bắt đầu xuất hiện, bạn cần chú ý hơn trong việc chăm sóc làn da. Đầu tiên, đừng vội vàng mua kem chống lão hóa. Các nếp nhăn có thể xuất hiện vì mệt mỏi, không khí khô hanh hoặc tia cực tím và bạn có thể đối phó với vấn đề này bằng các sản phẩm dịu nhẹ hơn.

Chỉ cần nhớ rõ 15 biện pháp trên, vùng da quanh mắt của bạn sẽ được bảo vệ toàn diện, luôn mềm mịn, trắng hồng rạng rỡ.

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