Thoa thứ này trước khi đi ngủ, môi hồng hào khó tin ngay sáng hôm sau

Đôi môi thâm khiến bạn thiếu tự tin khi giao tiếp, đánh son không ăn màu và khiến việc trang điểm trở nên tốn thời gian hơn. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn 1 công thức làm son dưỡng hồng môi có tác dụng cực kỳ nhanh, từ những nguyên liệu rẻ tiền và dễ tìm.

Củ dền và cả lá của cây chứa nhiều vitamin A, B1, B2, B6 và C. Lá và thân rau dền có chứa nhiều chất sắt hơn so với rau bina (spinach). Chúng cũng chứa rất nhiều chất canxi, magiê, đồng, phốt pho, natri và sắt.

Củ dền cũng là một nguồn cung cấp đáng kể các chất choline, acid folic, iốt, mangan, natri hữu cơ, kali, chất xơ và carbohydrates ở dạng đường tiêu hóa tự nhiên. Hàm lượng chất sắt trong củ dền, mặc dù không cao, nhưng có chất lượng cao nhất và tốt nhất và được xem là một loại thực phẩm có tính bổ máu.

Nguyên liệu:

- 2 muỗng canh dầu ô liu

- 1 muỗng sáp ong bào nhỏ

- 1 muỗng canh bơ hạt mỡ (shea butter)/ bơ ca cao

- 2 muỗng cà phê nước ép củ dền

Cách làm:

- Đặt sáp ong, bơ shea/ bơ ca cao và dầu ô liu trong một chén thủy tinh/ chén sứ. Lấy 1 cái nồi, cho 1 ít nước đun nóng và đặt chén sáp dầu vào, khuấy liên tục cho đến khi tất cả tan chảy.

- Thêm nước ép củ dền vào chén, khuấy tiếp đến khi hỗn hợp đồng nhất.

- Khi tất cả tan chảy hoàn toàn, rót dung dịch vào một hộp son nhỏ, để nguội cho đến khi son cứng lại. Bạn đã có 1 hũ son dưỡng hồng môi từ thiên nhiên cực hiệu quả. Dùng như son dưỡng bình thường mỗi buổi tối trước khi đi ngủ.

Xem thêm: cách làm mứt khoai lang, cách làm món cá hấp ngon

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thoa-thu-nay-truoc-khi-di-ngu-moi-hong-hao-kho-tin-ngay-sang-hom-sau-145079.html