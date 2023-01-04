Thêm 5 thói quen này mỗi ngày, giảm cân bứt tốc với nỗ lực tối thiểu cho dáng đẹp đón Tết đến

Làm đẹp 04/01/2023 15:17

Vóc dáng thon thả luôn là mơ ước của mỗi chúng ta. Tuy nhiên vài cân dư thừa có thể khiến bạn cảm thấy lo lắng, đặc biệt là khi gần đến những sự kiện lớn như mùa Tết đến. Những thủ thuật đơn giản để gảm cân mà không tốn quá nhiều sức sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của bạn.

Đặt một bát trái cây trên bàn

Thêm 5 thói quen này mỗi ngày, giảm cân bứt tốc với nỗ lực tối thiểu cho dáng đẹp đón Tết đến - Ảnh 1

 

Khi bạn thường xuyên nhìn thấy những thực phẩm tốt cho sức khỏe, bạn sẽ lập trình cho mình để ăn những thực phẩm tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, điều này không chỉ hiệu quả đối với trái cây và rau quả thật mà ngay cả đối với ảnh chụp. Vì vậy, đừng hủy đăng ký khỏi các nhóm ăn kiêng lành mạnh trên mạng xã hội!

 

Ngồi cuối bàn

Thêm 5 thói quen này mỗi ngày, giảm cân bứt tốc với nỗ lực tối thiểu cho dáng đẹp đón Tết đến - Ảnh 2

 

Thủ thuật này rất quan trọng đối với những bữa tiệc tối có bàn lớn và nhiều người. Khi bạn ngồi vào một chiếc bàn được bao quanh bởi những món ăn cực kỳ ngon miệng, bạn gần như không thể không ăn chúng. Nếu bạn ngồi ở cuối bàn, có khả năng bạn sẽ không ăn được thứ gì đó, vì việc lấy một số loại thực phẩm nhất định sẽ khó hơn nhiều.

Phát minh ra một số thứ nhỏ hàng ngày

Thêm 5 thói quen này mỗi ngày, giảm cân bứt tốc với nỗ lực tối thiểu cho dáng đẹp đón Tết đến - Ảnh 3

 

Nhiều người trong chúng ta đã từng rơi vào tình huống phải thổi nến trên chiếc bánh sinh nhật. Thức ăn đi kèm với những truyền thống này có xu hướng ngon hơn một chút. Đây là kết luận được đưa ra bởi các nhà nghiên cứu từ Đại học Minnesota và Đại học Harvard. Đó là lý do tại sao bạn nên tạo thói quen làm điều gì đó tử tế trước khi ăn. Sau đó, ngay cả bông cải xanh luộc không có muối cũng có vẻ là món ăn ngon nhất từ ​​trước đến nay.

Cắt thức ăn thành miếng nhỏ

Thêm 5 thói quen này mỗi ngày, giảm cân bứt tốc với nỗ lực tối thiểu cho dáng đẹp đón Tết đến - Ảnh 4

Động tác này có thể đánh lừa bộ não của bạn và tạo ấn tượng rằng có nhiều thức ăn trên đĩa hơn thực tế. Vì vậy, bạn sẽ cảm thấy no nhanh hơn nhiều và không ăn quá nhiều. Các vật nhỏ hoạt động theo cùng một cách. Bạn cũng có thể sử dụng đũa thay vì dao và nĩa.

Sử dụng trí tưởng tượng của bạn

Theo các nhà khoa học từ Đại học Carnegie Mellon  một bữa trưa tưởng tượng giúp chúng ta ăn ít hơn trong thực tế. Trong quá trình nghiên cứu họ tiến hành, hóa ra những người tưởng tượng ăn lại ăn ít hơn những người tham gia thí nghiệm khác. Vì vậy, có lẽ không có gì xấu khi mơ mộng về thịt viên ngon và bánh quy sô cô la mềm. Đây là cách ý thức của bạn giúp bạn giảm cân.

Thêm 5 thói quen này mỗi ngày, giảm cân bứt tốc với nỗ lực tối thiểu cho dáng đẹp đón Tết đến - Ảnh 5

Tất nhiên, tất cả các thủ thuật được chia sẻ trong bài viết này sẽ không mang lại cho bạn kết quả tuyệt vời nếu không có chế độ ăn uống tổng thể tốt và tập thể dục thường xuyên. Tuy nhiên, chúng sẽ giúp bạn kỷ luật bản thân và ý thức hơn về những gì bạn ăn. 

Theo Brightside

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