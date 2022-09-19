Thay da với retinol, xu hướng chăm da 2022 liệu có hiệu quả?

Làm đẹp 19/09/2022 18:00

Trong năm 2022 xu hướng sử dụng retinol được đông đảo các giới làm đẹp săn đón. Nhưng nếu dùng sai phương pháp thì hậu quả để làn cho da là vô cùng đáng sợ.

1. Có nên sử dụng Retinol hay không?

Giống như thời trang, chăn sóc da cũng có những xu hướng mới được sinh ra mỗi năm nếu thực sự tốt, đen lại hiệu quả cải thiện làn da rõ rệt, chúng sẽ trường tồn mãi với thời gian như những items kinh điển trong tủ quần áo của bạn vậy.

Trong vài năm trở lại đây, việc đưa retinol vào quy trình chăm sóc da đã trở thành xu hướng làm đẹp, chị em nào cũng muốn dùng thử thành phần được coi là siêu phẩm chống lão hóa này để sở hữu làn da hằng mong ước. Ngay cả bác sĩ da liễu cũng phải công nhận rằng: “Retinol sẽ giúp đẩy nhanh quá trình tái tạo da, kích thích sản sinh collagen. Kết quả là làn da của bạn sẽ trở nên tươi sáng, sự xuất hiện của nếp nhăn cũng được giảm thiểu một cách tối đa”- theo bác sĩ da liễu Joshua Zeichner tại New York.

Thay da với retinol, xu hướng chăm da 2022 liệu có hiệu quả? - Ảnh 1

Không phải ai cũng có trải nghiệm tốt đẹp với Retinol. Do thành phần khá mạnh nên nếu không cẩn trọng, khi bắt đầu “tập tành’ sử dụng Retinol. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, không phải ai cũng có trải nghiệm tốt đẹp với Retinol. Do thành phần khá mạnh nên nếu không cẩn trọng, khi bắt đầu “tập tành’ sử dụng Retinol, bạn sẽ dễ phải đối mặt với những phản ứng phụ mà không biết bao giờ mới chấm dứt như: da khô bong tróc, nổi mụn, da kích ứng hay nhạy cảm hơn. Thực tế này đã để lại nỗi băn khoăn không hề nhỏ cho các chị em, rằng họ có nên thêm Retinol vào chu trình skincare và đâu là thời điểm lý tưởng nhất để dùng thành phần chống lão hóa đang nổi như cồn này?

2. Những nguyên tắc khi sử dụng Retinol

  • Hãy bắt đầu từ nồng độ thấp nhất, tránh lạm dụng

Vitamin A có rất nhiều những dạng thức khác nhau, hãy bắt đầu với dạng nhẹ nhàng nhất là retinol với các dẫn xuất như: retinyl palmitate, retinyl acetate, và retinyl linoleate; hoặc dùng các dẫn xuất lấy từ tự nhiên như rễ rau diếp xoăn, cây tara, và hoa beggars tick. Các dạng vitamin A này rất nhẹ nhàng, có thể dùng cho hầu hết các loại da mà không gây kích ứng.

Bạn nên đi từ nồng độ thấp nhất, nếu da bạn quen dần có thể nâng lên cao hơn, nhưng tuyệt đối đửng sử dụng retinol có nồng độ cao ngay từ đầu (ví dụ bạn nên dùng retinol 0.5% rồi sau một thời gian sử dụng hãy lên 1%). Đồng thời, lần đầu sử dụng bạn cũng chỉ nên dùng 2 hoặc 3 ngày một tuần, nếu sau đó bạn cảm thấy da đáp ứng tốt thì hãy tăng số ngày dùng hoặc dùng hàng ngày.

Một mẹo rất hay được chia sẻ trên Allure.com, để làm quen với retinol, thời gian đầu bạn hãy dùng theo cách để retinol trên da khoảng vài phút sau đó rửa đi, khi nào da quen rồi bạn có thể để lại trên da qua đêm. Với làn da nhạy cảm, đừng nên quá lạm dụng retinoids mà sử dụng quá liều khiến da trở nên quá tải.

  • Hiểu sai về phản ứng

 Giai đoạn ban đầu của retinol đi kèm với các phản ứng xấu trên da, thường được gọi là ‘retinol uglies’. Đừng để những điều đó ngăn cản bạn khỏi hành trình sử dụng retinol. Da mẩn đỏ, bong tróc nhiều và nổi mụn có thể khiến bạn nghĩ rằng da của mình không thể xử lý được retinol. Đừng lo lắng, vì đây là những dấu hiệu dự kiến cho thấy sự tăng trưởng của tế bào.

  • Tự ý điều trị tại nhà bằng Retinol

Những vấn đề khó chịu đi kèm khiến mọi người chỉ sử dụng retinol cho các khu vực có vấn đề. Tuy nhiên, retinol cần được áp dụng cho toàn bộ khuôn mặt.

  • Điều chỉnh tần suất dùng Retinol

Trong 1-2 tuần đầu tiên nên dùng Retinol 3 lần/tuần. Sau khi làn da thích nghi với sản phẩm mới tăng tần suất sử dụng.

  • Thứ tự các bước dùng Retinol

Tẩy trang – Sữa rửa mặt – Toner – AHA/BHA (sau 30 phút) – Serum – Retinol – Kem dưỡng ban đêm.

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