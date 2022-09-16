5 mẹo làm khô tóc nhanh không cần dùng đến máy sấy tóc

Làm đẹp 16/09/2022 10:00

Không cần tác dụng nhiệt để tóc mau khô, những cách này vừa đơn giản lại vừa giúp tóc khô nhanh hiệu quả vô cùng.

Đừng quên dùng dầu xả

Đảm bảo dưỡng tóc sâu thường xuyên. Không chỉ giúp tóc bạn không bị xoăn mà silicone trong dầu xả có tác dụng như một chất chống thấm nước, giúp bạn lau khô tóc nhanh hơn rất nhiều.

Dùng khăn khô mềm

Rất nhiều bạn nữ của chúng ta có thói quen dùng khăn khô cứng chà xát mạnh vào mái tóc mới gội để làm khô. Tuy nhiên đây là thói quen sai lầm. Bạn nên sử dụng chiếc khăn khô mềm, thấm nước tốt, phủ lên tóc và bóp nhẹ nhàng để nước từ tóc thấm vào khăn, sau đó dùng tay bung các sợi tóc ra, nó sẽ khô rất nhanh.

Hoặc bạn có thể quấn tóc của mình trong khăn sau khi tắm và để yên khoảng 10-15 phút, trong lúc này bạn có thể làm những công việc nhà khác. Sau đó, mở khăn ra và chỉ cần để thêm ít phút ngoài không khí tự nhiên là tóc bạn đã khô.

5 mẹo làm khô tóc nhanh không cần dùng đến máy sấy tóc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quấn khăn quanh tóc

Bạn nên chọn khăn sợi nhỏ để quấn tóc. Để trong chiếc khăn khoảng 10-15 phút, tóc của bạn sẽ khô và mềm hơn. Ngoài ra, bạn có thể thay thế khăn bởi áo thun cotton. Thao tác này sẽ làm khô toàn bộ tóc mà không có ma sát, từ đó tạo ra những lọn tóc xoăn bồng bềnh. 

Ủ tóc bằng áo thun

Bạn có thể dùng áo thun bằng vải bông, có độ thấm tốt để làm khô tóc. Đầu tiên, bạn có thể thoa dầu dưỡng lên để chăm sóc tóc, trải áo thun lên trên mặt phẳng, sau đó cúi đầu xuống phủ áo tới đỉnh trán. Tiếp theo, dùng toàn bộ phần thân áo còn lại để gập lại, ôm trọn mái tóc xoăn của bạn. Cố định bằng cách buộc hai tay áo lại với nhau. Để nguyên trong vòng 10-20 phút sau đó lấy áo ra khỏi đầu.

Chải tóc bằng lược răng thưa

Các chuyên gia về tóc cho biết bạn không nên dùng lược chải tóc khi đang ướt. Thay vào đó, hãy gỡ rối tóc bắt đầu từ ngọn tóc và chải chân tóc bằng lược răng thưa. Cách này giúp giữ nếp xoăn và giảm hư tổn cho mái tóc ướt. Sau khi chải, các sợi tóc được tách rời và tiếp xúc với không khí nhiều hơn.

5 mẹo làm khô tóc nhanh không cần dùng đến máy sấy tóc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
Bí quyết lựa chọn thực phẩm thông minh để hỗ trợ tối đa "công lực" cho làn da tươi trẻ

Bí quyết lựa chọn thực phẩm thông minh để hỗ trợ tối đa "công lực" cho làn da tươi trẻ

Chúng ta thường nghĩ nên ăn gì và không nên ăn gì khi nói đến cân nặng và làn da của mình. Trong khi một số loại thực phẩm có thể gây rối loạn quá trình trao đổi chất của chúng ta thì một số loại lại có thể cản trở làn da tái tạo tươi tắn hơn. Hãy lựa chọn thực phẩm một cách thông mình để sở hữu làn da đẹp từ trong ra ngoài.

Xem thêm
Từ khóa:   làm đẹp làm khô tóc không dùng máy sấy

TIN MỚI NHẤT

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 57 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 1 giờ 57 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 2 giờ 52 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới