5 mẹo làm khô tóc nhanh không cần dùng đến máy sấy tóc

Không cần tác dụng nhiệt để tóc mau khô, những cách này vừa đơn giản lại vừa giúp tóc khô nhanh hiệu quả vô cùng.

Đừng quên dùng dầu xả

Đảm bảo dưỡng tóc sâu thường xuyên. Không chỉ giúp tóc bạn không bị xoăn mà silicone trong dầu xả có tác dụng như một chất chống thấm nước, giúp bạn lau khô tóc nhanh hơn rất nhiều.

Dùng khăn khô mềm

Rất nhiều bạn nữ của chúng ta có thói quen dùng khăn khô cứng chà xát mạnh vào mái tóc mới gội để làm khô. Tuy nhiên đây là thói quen sai lầm. Bạn nên sử dụng chiếc khăn khô mềm, thấm nước tốt, phủ lên tóc và bóp nhẹ nhàng để nước từ tóc thấm vào khăn, sau đó dùng tay bung các sợi tóc ra, nó sẽ khô rất nhanh.

Hoặc bạn có thể quấn tóc của mình trong khăn sau khi tắm và để yên khoảng 10-15 phút, trong lúc này bạn có thể làm những công việc nhà khác. Sau đó, mở khăn ra và chỉ cần để thêm ít phút ngoài không khí tự nhiên là tóc bạn đã khô.

Ảnh minh họa: Internet

Quấn khăn quanh tóc

Bạn nên chọn khăn sợi nhỏ để quấn tóc. Để trong chiếc khăn khoảng 10-15 phút, tóc của bạn sẽ khô và mềm hơn. Ngoài ra, bạn có thể thay thế khăn bởi áo thun cotton. Thao tác này sẽ làm khô toàn bộ tóc mà không có ma sát, từ đó tạo ra những lọn tóc xoăn bồng bềnh.

Ủ tóc bằng áo thun

Bạn có thể dùng áo thun bằng vải bông, có độ thấm tốt để làm khô tóc. Đầu tiên, bạn có thể thoa dầu dưỡng lên để chăm sóc tóc, trải áo thun lên trên mặt phẳng, sau đó cúi đầu xuống phủ áo tới đỉnh trán. Tiếp theo, dùng toàn bộ phần thân áo còn lại để gập lại, ôm trọn mái tóc xoăn của bạn. Cố định bằng cách buộc hai tay áo lại với nhau. Để nguyên trong vòng 10-20 phút sau đó lấy áo ra khỏi đầu.

Chải tóc bằng lược răng thưa

Các chuyên gia về tóc cho biết bạn không nên dùng lược chải tóc khi đang ướt. Thay vào đó, hãy gỡ rối tóc bắt đầu từ ngọn tóc và chải chân tóc bằng lược răng thưa. Cách này giúp giữ nếp xoăn và giảm hư tổn cho mái tóc ướt. Sau khi chải, các sợi tóc được tách rời và tiếp xúc với không khí nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

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