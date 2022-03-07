Thành phần chăm sóc da tốt nhất giúp làn da rạng rỡ mà bạn cần thử càng sớm càng tốt

Làm đẹp 07/03/2022 18:00

Hãy sở hữu những thành phần chăm sóc da tuyệt vời này để có làn da mịn mạng và trắng bật tông cho bạn tự tin tỏa sáng nhé

Ngoài tác hại của ánh nắng mặt trời, ô nhiễm, v.v., căng thẳng và lo lắng cũng có thể là lý do gây ra các vấn đề về da của chúng ta. Đột ngột nổi mụn, mụn thịt và nhiều thứ khác nữa là thứ mà chúng ta đã phải đối phó trong một thời gian khó chịu. Việc phân tích kỹ các "lối" đi làm đẹp hoặc lựa chọn danh sách các thành phần chăm sóc da có thể khiến bạn vô cùng bối rối. 

Hầu hết các thành phần dưỡng chất trên da hoạt động theo nhu cầu làm đẹp của bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm các thành phần cho làn da sáng và rạng rỡ thì đừng lo lắng nhé! Dưới đây là các thành phần chăm sóc da tốt nhất sẽ mang lại cho bạn làn da sáng từ bên trong.

Lưu lại các thành phần chăm sóc da này để đạt được hiệu quả tỏa sáng từ bên trong

1. Axit hyaluronic

Thành phần chăm sóc da tốt nhất giúp làn da rạng rỡ mà bạn cần thử càng sớm càng tốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Một thành phần chăm sóc da tuyệt đối khi nói đến việc khắc phục các vấn đề về sắc đẹp của bạn chính là axut hyaluronic. Axit hyaluronic chắc chắn đã trở thành một thành phần yêu thích của mọi người đam mê chăm sóc da vì các đặc tính chữa lành và tăng cường sức mạnh của nó. 

Nó cũng được biết là làm giảm nếp nhăn, mẩn đỏ và viêm da trên da của bạn, mang lại cho bạn vẻ sáng rạng rỡ từ bên trong da. Nó cũng có đặc tính chống lão hóa và do đó giúp giảm nếp nhăn.

2. Vitamin C

Thành phần chăm sóc da tốt nhất giúp làn da rạng rỡ mà bạn cần thử càng sớm càng tốt - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Được biết đến với đặc tính làm sáng và rạng rỡ, vitamin C là một nguyên liệu quan trọng trong nhiều quy trình làm đẹp. Đối với những người vẫn chưa biết về sức mạnh kỳ diệu của thành phần này, bạn cần biết rằng Vitamin C hoạt động như một lá chắn cho da, bảo vệ da chống lại các gốc tự do, ô nhiễm và hơn thế nữa. 

Tất cả những gì bạn cần biết là sử dụng đúng cách Vitamin C vì nó cũng giúp đẩy nhanh quá trình sản xuất collagen. Nó cũng có đặc tính chống lão hóa, mang lại vẻ tươi trẻ và giúp cải thiện độ đàn hồi.

3. Dầu argan

Thành phần chăm sóc da tốt nhất giúp làn da rạng rỡ mà bạn cần thử càng sớm càng tốt - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Một thành phần quyền lực cần phải có trên mọi kệ hàng làm đẹp! Được biết đến với các đặc tính mỹ phẩm và dược phẩm, dầu argan sửa chữa và chữa lành làn da của bạn và bảo vệ nó khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Dầu argan rất giàu Vitamin E và được bổ sung các đặc tính chống oxy hóa và chống viêm giúp thúc đẩy làn da khỏe mạnh, mang lại cho bạn làn da sáng và mềm mại.

4. Retinol

Thành phần chăm sóc da tốt nhất giúp làn da rạng rỡ mà bạn cần thử càng sớm càng tốt - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Một trong những thành phần chăm sóc da được quảng cáo rầm rộ nhất, retinol đã trở thành trụ cột chính trong mọi bộ sản phẩm làm đẹp và vì tất cả những lý do phù hợp. Được làm bằng Vitamin A, nó giúp trung hòa các gốc tự do và mang lại hiệu ứng căng mọng cho làn da của bạn. Nó không chỉ làm sạch da mà còn chống lại các gốc tự do, cải thiện độ đàn hồi và giải quyết các dấu hiệu lão hóa, do đó mang lại cho bạn làn da sáng mịn và rạng rỡ

5. Squalane

Thành phần chăm sóc da tốt nhất giúp làn da rạng rỡ mà bạn cần thử càng sớm càng tốt - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Được bổ sung các đặc tính dưỡng ẩm và phục hồi, thành phần này giúp cân bằng cấu trúc da và làm cho da mềm mại và dẻo dai. Đây là một thành phần kỳ diệu giúp làm dịu các tình trạng viêm da khác nhau bao gồm mụn trứng cá, chàm và hơn thế nữa, mang lại cho bạn làn da sạch sẽ và mịn màng.

Theo NDTV

Tạm biệt mái tóc xơ rối, chẻ ngọn chỉ với những loại mặt nạ tự nhiên cho da đầu này, vừa rẻ vừa 'lợi hại' mà siêu dễ làm

Tạm biệt mái tóc xơ rối, chẻ ngọn chỉ với những loại mặt nạ tự nhiên cho da đầu này, vừa rẻ vừa 'lợi hại' mà siêu dễ làm

Chân tóc chẻ ngọn làm bạn mất tự tin. Chúng làm cho tóc của chúng ta trông khô, xoăn và cũng có thể ngăn chặn sự phát triển của tóc. Mặt nạ tóc tự làm tại nhà rất tốt để làm dịu và khắc phục những hư tổn do dụng cụ hoặc hóa chất quá nóng gây ra cho tóc. 

Xem thêm
Từ khóa:   thành phần dưỡng da hoạt chất dưỡng da bí quyết giúp da tươi trẻ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 5 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 6 giờ 12 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 7 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới