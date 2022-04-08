Sở hữu mái tóc chắc khỏe từ bên trong với những bí quyết cải thiện kết cấu tóc tại nhà vừa hiệu quả vừa tiện lợi

Dưới đây là một số mẹo quan trọng cần thiết để duy trì và chăm sóc các kết cấu tóc khác nhau để đạt được độ bóng và chắc khỏe.

Kết cấu của tóc có liên quan mật thiết đến loại tóc của bạn. "Kết cấu tóc" là một thuật ngữ chung bao gồm khối lượng, mật độ, độ thô và hình dạng chung của tóc.

Một cách dễ dàng và hiệu quả để đánh giá kết cấu tóc của bạn là so sánh các sợi tóc của bạn với một sợi. Những sợi tóc mỏng hơn sợi chỉ thường được gọi là tóc mịn, trong khi những sợi tóc dày hơn là trung bình hoặc dày.

Kết cấu tóc thường được xác định bởi độ dày và mật độ của từng sợi tóc. Nó có thể được chia rộng rãi thành thô, xoăn, mịn, v.v.

Ảnh minh họa: Internet

Các yếu tố khác nhau như điều kiện môi trường, chất ô nhiễm, chủng tộc và độ ẩm có thể ảnh hưởng đến kết cấu của tóc.

Làm thế nào để cải thiện kết cấu tóc

Dưới đây là danh sách các mẹo để tăng cường kết cấu cho tóc của bạn.

Dành cho tóc xoăn

Tóc mịn có xu hướng xoăn và dễ gãy. Điều quan trọng là phải hết sức tỉ mỉ với những sợi tóc mảnh để tránh rụng tóc.

Để giảm xoăn cứng trên tóc của bạn :

1. Sử dụng khăn sợi nhỏ

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng khăn sợi nhỏ để làm khô tóc thay vì khăn thông thường. Khăn microfiber nhẹ nhàng trên tóc và không gây xoăn hay khô.

2. Tránh nóng

Tránh sử dụng máy sấy để làm khô tóc vì nhiệt có thể làm tóc gãy rụng.

Dành cho tóc mềm và thẳng

Tóc rối có thể làm giảm vẻ ngoài tổng thể của bạn. Nó thường có xu hướng xảy ra ở những người có mái tóc đẹp. Tóc mềm cũng là một tác dụng phụ của việc không sử dụng các sản phẩm chăm sóc tóc phù hợp cho tóc của bạn.

Để tăng thêm cơ thể, khối lượng và độ bồng bềnh cho mái tóc mềm mại, thiếu sức sống:

1. Cắt tóc nhiều lớp

Ảnh minh họa: Internet

Các lớp có thể tạo ra sự khác biệt lớn về vẻ ngoài của mái tóc của bạn. Chúng tạo thêm độ bồng bềnh và độ bồng bềnh cho tóc, khiến chúng trông dày hơn.

2. Tránh chải tóc quá nhiều hoặc chải tóc quá kỹ

Chải tóc quá nhiều lần trong ngày có thể khiến tóc bạn trở nên mềm và mỏng. Luôn luôn sử dụng lược răng thưa để loại bỏ những sợi tóc rối và xơ xác.

3. Sử dụng dầu gội làm dày tóc và serum dưỡng tóc

Ảnh minh họa: Internet

Cố gắng chọn các sản phẩm chăm sóc tóc có đặc tính làm dày tóc. Nó giúp tăng thêm khối lượng cho tóc của bạn .

4. Sử dụng chất bảo vệ nhiệt

Luôn sử dụng chất bảo vệ nhiệt trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm làm nóng nào như máy ép tóc trên tóc.

Dành cho tóc xoăn / thô

Tóc xoăn có nhiều mức độ khác nhau, từ sóng nhẹ đến xoăn chặt. Tóc thô là tóc dày và khỏe. Mặc dù có một mái tóc thô có thể mang lại lợi ích khi tạo kiểu và tạo kiểu tóc, nhưng tóc có xu hướng dễ bị mất nước và thô ráp.

Để duy trì mái tóc xoăn hoặc thô:

1. Đắp mặt nạ trà xanh

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể duy trì sức khỏe của mái tóc xoăn của mình bằng cách thường xuyên đắp mặt nạ trà xanh để trẻ hóa và làm mềm tóc.

Đun sôi một túi trà xanh trong một cốc nước trong vài phút. Để trà nguội bớt rồi gội đầu và xả sạch sau đó.

Các chất chống oxy hóa trong trà xanh giúp làm cho tóc của bạn khỏe mạnh, bóng mượt và chắc khỏe.

2. Sử dụng tinh dầu tự nhiên

Giữ cho sợi tóc của bạn mềm mại và dễ quản lý bằng cách thường xuyên thoa các loại dầu dưỡng như dầu ô liu, dầu dừa hoặc dầu hạnh nhân.

Các cách để cải thiện kết cấu tóc của bạn một cách tự nhiên

Dưới đây là danh sách các biện pháp tự làm dễ dàng để cải thiện kết cấu của tóc:

1. Cải thiện chế độ ăn uống của bạn

Tiêu thụ một chế độ ăn uống giàu protein và các axit béo thiết yếu sẽ giúp làm cho tóc của bạn chắc khỏe, mềm mại và bóng mượt.

Thực phẩm giàu protein bao gồm đậu lăng, thịt đỏ, sữa và trứng. Cá, hạt chia, hạt lanh, trái cây khô như hạnh nhân và quả óc chó chứa nhiều axit béo omega-3.

2. Sử dụng dầu dừa và dầu ô liu

Ảnh minh họa: Internet

Dầu dừa và dầu ô liu đều là những loại dầu tự nhiên chứa đầy chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng cần thiết cho tóc. Chúng cũng có đặc tính khóa ẩm giúp tóc bạn luôn mềm mại và ngậm nước.

Do đó, thoa các loại dầu này thường xuyên có thể cải thiện đáng kể cấu trúc và độ chắc khỏe của tóc.

Cách sử dụng:

Trộn 2 muỗng canh dầu dừa và dầu ô liu. Xoa bóp hỗn hợp dầu lên da đầu và tóc trong 5 phút. Hãy để nó ngồi trong một giờ. Gội đầu như bình thường.

3. Đắp mặt nạ trứng

Ảnh minh họa: Internet

Trứng là một nguồn giàu protein và các axit béo thiết yếu. Mặt nạ trứng có thể làm cho tóc của bạn mềm mại, bóng mượt và chắc khỏe.

Cách sử dụng:

Đập trứng vào bát và đánh đều. Dùng lược nhuộm tóc để thoa hỗn hợp mặt nạ trứng này lên tóc và da đầu. Để nó trong nửa giờ. Gội sạch bằng dầu gội nhẹ.

4. Xả tóc bằng nước trà xanh

Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa và có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm có lợi cho sức khỏe da đầu. Trà xanh cũng giúp dưỡng ẩm cho tóc của bạn và chống lại tình trạng xoăn cứng hoặc khô xơ.

Cách sử dụng:

Đun sôi một túi trà xanh trong một cốc nước trong 10 phút. Để trà nguội bớt rồi dùng nước này để gội đầu. Chờ khoảng 5-10 phút rồi xả sạch tóc bằng nước thường.

5. Bôi gel lô hội

Ảnh minh họa: Internet

Nha đam được nhiều người biết đến với công dụng tốt cho da và tóc. Chứa nhiều vitamin E, chất chống oxy hóa và nước, lô hội có thể điều trị tất cả các vấn đề về tóc của bạn, từ khô và xoăn cứng đến gãy và chẻ ngọn.

Cách sử dụng:

Thoa trực tiếp 1 thìa gel lô hội lên da đầu và tóc. Mát xa trong vài phút và giữ nguyên trong 20 phút. Gội sạch bằng dầu gội nhẹ.

Làm thế nào để thêm kết cấu cho tóc của bạn

Dưới đây là danh sách các mẹo và thủ thuật bạn có thể làm theo để đạt được kết cấu tóc đẹp:

Tránh tẩy hoặc nhuộm tóc. Hãy thử các phương pháp không cần nhiệt để uốn tóc như thắt bím và uốn tóc. Che tóc bằng mũ lưỡi trai hoặc khăn khi đi ra nắng. Tránh các sản phẩm chăm sóc tóc có hóa chất mạnh có thể khiến tóc bị hư tổn. Đảm bảo luôn giữ nước cho tóc.

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết cấu tóc

Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết cấu tóc của bạn, bao gồm những yếu tố sau:

Thay đổi thời tiết: Sự thay đổi đột ngột của thời tiết và các điều kiện môi trường như gió, độ ẩm có thể làm thay đổi kết cấu tóc và khiến tóc bạn trở nên thô, xoăn hoặc khô.

Chế độ ăn uống: Chế độ dinh dưỡng hợp lý là cần thiết để giữ cho tóc chắc khỏe. Có đủ lượng protein và vitamin trong chế độ ăn uống của bạn sẽ làm cho tóc mềm và bóng.

Nước: Cần tiêu thụ đủ nước mỗi ngày để giữ ẩm cho tóc và da.

Ảnh minh họa: Internet

Kỹ thuật tạo kiểu và tạo kiểu tóc thường xuyên: Sử dụng các sản phẩm làm nóng như máy sấy và máy duỗi tóc thường xuyên có thể tác động tiêu cực đến kết cấu của tóc.

Mang thai: Nhiều phụ nữ gặp phải sự thay đổi về kết cấu tóc khi mang thai. Việc tăng đột ngột lượng hormone cũng như tiêu thụ vitamin tổng hợp có thể dẫn đến điều này.

Lão hóa: Tóc của bạn có xu hướng thay đổi kết cấu, trở nên mỏng và khô khi bạn lớn lên.

Tuyến giáp : Hormone tuyến giáp có thể ảnh hưởng đến chu kỳ phát triển của tóc và chất lượng của tóc. Hormone được sản xuất bởi tuyến giáp đóng vai trò thiết yếu trong sự phát triển của tóc từ nang. Rối loạn tuyến giáp có thể gây ra sự dao động về mức độ của các hormone này và gây ra những thay đổi trong kết cấu tóc.

Bệnh buồn trứng đa nang (PCOD) và thay đổi nội tiết tố: Một số rối loạn hormone có thể ảnh hưởng đến kết cấu tóc của bạn. Bệnh buồng trứng đa nang (PCOD) có thể dẫn đến một tình trạng được gọi là rậm lông, gây ra sự phát triển của lông đen và thô trên các vùng khác nhau của cơ thể. Rậm lông ở phụ nữ xảy ra do sự gia tăng nội tiết tố androgen.

Đừng nhầm lẫn với các loại tóc và kết cấu tóc

Ảnh minh họa: Internet

Kết cấu tóc của bạn khác với loại tóc của bạn. Kết cấu tóc đề cập đến khối lượng, hình dạng chung và độ dày của các sợi tóc của bạn. Nó có thể được thay đổi nhân tạo cho các mục đích thẩm mỹ.

Kết cấu của tóc bị ảnh hưởng rất nhiều bởi loại tóc của bạn (ví dụ, những người có mái tóc xoăn thường có kết cấu tóc dày và thô).

Tóc là một phần quan trọng đối với vẻ ngoài của bạn và cần được duy trì cho phù hợp. Hãy nhớ thử các biện pháp tự nhiên nêu trên nếu bạn gặp phải tình trạng tóc khô hoặc xỉn màu.

Hơn nữa, bạn cần thực hiện một chế độ ăn uống giàu protein và vitamin A để cải thiện độ chắc khỏe và vẻ ngoài của tóc.

Theo Emedihealth