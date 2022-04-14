Quy trình chăm sóc da buổi sáng giúp chị em tiết kiệm đồ trang điểm: Đơn giản đến khó tin

Làm đẹp 14/04/2022 09:55

Hãy tham khảo những cách chăm sóc da buổi sáng của các chuyên gia làm đẹp để có thể tạo nên làn da khỏe mạnh và căng bóng chỉ với một vài thói quen đơn giản nhé!

Quy trình chăm sóc da buổi sáng giúp chị em tiết kiệm đồ trang điểm: Đơn giản đến khó tin - Ảnh 1

Đắp mặt nạ lotion 

Mỗi sáng, sau khi rửa mặt, hãy đắp một miếng bông tẩy trang có chứa lotion để làm dịu lên hai bên má và mí mắt. Bạn sẽ cảm nhận vùng da xỉn màu quanh mắt sáng lên trong khi bạn chờ sấy tóc hoặc mặc quần áo. Cách này cũng có hiệu quả trong việc loại bỏ bọng mắt.

Từ làm sạch đến dưỡng ẩm

Khi sự mệt mỏi tích tụ, làn da trở nên thâm sạm và chu trình tẩy da chết trở nên chậm hơn. Lúc này, làm dịu các tế bào da chết bằng độ ẩm sẽ hiệu quả hơn là sử dụng chất tẩy tế bào chết thông thường. Bạn chỉ cần nhẹ nhàng làm sạch bã nhờn và bụi bẩn tích tụ qua đêm với nước tẩy trang có tính axit nhẹ, cấu trúc da bạn sẽ được cải thiện và giúp hấp thụ tinh chất các sản phẩm chăm sóc da tiếp theo có thể tối ưu hơn. 

Mặt nạ cấp ẩm

Mỗi sáng, bạn có thể chỉ cần rửa mặt bằng nước và nhẹ nhàng lau sạch các tạp chất và bã nhờn bằng một miếng tẩy trang để tránh gây kích ứng. Sau đó, cắt đôi miếng bông tẩy trang, xịt lotion hoặc nước hoa hồng rồi đắp lên hai má. Để khoảng 5 phút rồi gỡ ra, sau đó thoa kem dưỡng ẩm, vừa thoa vừa massage để làm dịu, cách này rất hiệu quả trong việc cung cấp độ ẩm cho làn da nhạy cảm. 

Massage da với dầu tẩy trang

Vào buổi sáng, khi bạn muốn có làn da mịn màng và căng bóng, hãy bắt đầu chăm sóc da bằng dầu tẩy trang. Khi bạn massage da bằng dầu tẩy trang, nó không chỉ loại bỏ tế bào da chết và bã nhờn, mà còn thúc đẩy tuần hoàn máu giúp da bạn trở nên căng mượt hơn. Sau đó, thoa hai hoặc ba lần serum dưỡng ẩm. Bạn sẽ có cảm giác như làn da đang trở nên mềm mại, thông thoáng từ trong ra ngoài.

Theo Woman DongA

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