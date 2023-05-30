Niềng răng có tốt không? Bí quyết giảm đau sau niềng răng

Làm đẹp 30/05/2023 18:06

Niềng răng là một xu hướng làm đẹp được nhiều người ưa chuộng trong thời gian gần đây. Vậy tại sao niềng răng lại được chọn lựa như vậy và có nên niềng răng không? Hãy cùng Nha Khoa Quốc Tế Á Châu tìm hiểu trong bài viết sau.

Niềng răng là gì?

Trước thắc mắc niềng răng có tốt không thì bạn cần hiểu rõ khái niệm về niềng răng. Đây là phương pháp chỉnh nha thẩm mỹ được các nha sĩ lựa chọn để chỉnh sửa răng mọc lệch, răng hô, răng thưa hoặc khớp cắn xấu về đúng vị trí.

Niềng răng có tốt không? Bí quyết giảm đau sau niềng răng - Ảnh 1

Không phải ai sinh ra cũng sở hữu được hàm răng đẹp như mong muốn. Để khắc phục được tình trạng này và sở hữu một nụ cười tự tin thì niềng răng chính là giải pháp hữu hiệu nhất để cải thiện thẩm mỹ và hoạt động ăn nhai.

Niềng răng có tốt không?

Giữa rất nhiều phương pháp làm răng thì niềng răng được nhiều người lựa chọn. Câu hỏi “niềng răng có tốt không” luôn là vấn đề mà nhiều người thắc mắc. Để trả lời cho câu hỏi này thì ngay sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về những lợi ích và hạn chế của phương pháp niềng răng mang lại.

Niềng răng có tốt không? Bí quyết giảm đau sau niềng răng - Ảnh 2

Lợi ích của niềng năng

  • Cải thiện thẩm mỹ: niềng răng giúp điều chỉnh khớp cắn làm khuôn mặt cân đối, hài hòa. Tùy thuộc vào trường hợp răng của bạn để quyết định nên niềng 1 cái răng hay niềng cả hàm.
  • Cải thiện chức năng ăn nhai: Một hàm răng chắc khỏe giúp bạn nhai thức ăn được tốt hơn bởi có thể nghiền nhỏ thức ăn nhanh chóng.
  • Khắc phục nhược điểm về phát âm: Giọng nói bị chi phối bởi môi, răng, lưỡi chình vì vậy mà khi có một hàm răng chuẩn sẽ giúp bạn phát âm tròn vành rõ chữ hơn.
  • Bảo vệ răng miệng khỏi các tác động của vi khuẩn: Khi răng mọc xô lệch hay sai khớp thì việc vệ sinh, chăm sóc răng miệng sẽ rất khó khăn, thức ăn dễ bám và mắc vào các khe hở. Chính vì vậy mà niềng răng được lựa chọn để giải quyết vấn đề này.

Nhược điểm của niềng răng

Bên cạnh những lợi ích to lớn của  niềng răng mang đến thì phương pháp này cũng có một số hạn chế. Tùy thuộc vào tình trạng của mỗi người mà niềng răng có thời gian thực hiện từ 9 tháng đến 3 năm. Vậy nên đòi hỏi sự kiên nhẫn và chịu đựng trong suốt quá trình niềng.

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Bên cạnh yếu tố thời gian thì những cảm giác ban đầu khi niềng răng thế nào luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người. Trong thời gian đầu mới niềng thì cảm giác vướng víu, đau đớn, biếng ăn là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên để có được nụ cười tươi sáng và một hàm răng tự nhiên đều đẹp thì bạn cần chịu khó nhé! Kết quả chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.

Bí quyết giảm đau sau niềng răng

Để giúp bệnh nhân yên tâm khi niềng răng, Nha Khoa Quốc Tế Á Châu có một số mẹo nhỏ để giảm đau như sau:

  • Sử dụng túi chườm đá và đồ uống, thực phẩm lạnh để giảm bớt sự khó chịu
  • Súc miệng bằng nước muối để sát khuẩn và sát trùng các răng
  • Ăn các loại thức ăn mềm, không dai không cứng
  • Bảo vệ các mô bằng sáp chỉnh nha để hạn chế cọ xát giữa các mắc cài vào miệng.

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Có thể thấy rằng niềng răng mang đến rất nhiều lợi ích, với những phân tích này của Nha Khoa Quốc Tế Á Châu giờ đây bạn đã có thể trả lời cho câu hỏi “niềng răng có tốt không” rồi chứ!

Nha Khoa Quốc Tế Á Châu - Địa chỉ niềng răng uy tín, không đau

Để hạn chế tình trạng đau đớn, khó chịu sau niềng răng thì việc lựa chọn nha khoa uy tín có bác sĩ tay nghề giỏi là điều được ưu tiên. Tại Hà Nội một địa chỉ niềng răng được yêu thích và nhiều người lựa chọn đó chính là Nha Khoa Quốc Tế Á Châu.

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Niềng răng có tốt không? Bí quyết giảm đau sau niềng răng - Ảnh 5

Chi phí niềng răng tại Nha Khoa Quốc Tế Á Châu là điểm mạnh của đơn vị. Ngoài sự  minh bạch, rõ ràng thì nơi đây còn có các ưu đãi, hỗ trợ khách hàng thường xuyên hàng tuần hàng tháng. Chưa dừng lại ở đó, Nha Khoa Quốc Tế Á Châu còn mang đến chương trình trả góp lãi suất 0%. Giờ đây khách hàng có thể yên tâm thực hiện mà không cần phải băn khoăn hay lo lắng về chi phí.

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