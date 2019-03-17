Những loại nước uống giảm cân ban đêm hiệu quả cho phái đẹp

Làm đẹp 17/03/2019 08:00

Để giảm cân hiệu quả vào ban đêm, các chị em nên uống một số loại nước sau đây trước khi đi ngủ. Chúng sẽ giúp cơ thể đốt cháy mỡ thừa hiệu quả không kém gì việc luyện tập ở phòng gym.

Uống nước có thể giúp kiềm chế cơn đói đồng thời tạo cảm giác no bụng, sẽ hạn chế lượng thức ăn nạp vào cơ thể trong bữa ăn, nhất là ban đêm. Hơn nữa, uống nước còn giúp hoạt động chuyển hóa của cơ thể hiệu quả hơn, các chất béo được chuyển hóa nhanh hơn, tránh tình trạng tích trữ chất béo. Chính vì vậy, để giảm cân hiệu quả, ngoài nước lọc, các chị em có thể bổ sung thêm các loại nước uống giảm cân ban đêm sau đây cho cơ thể.

Nước cam

Nước cam là thức uống giảm cân hiệu quả cho phái đẹp
Nước cam là thức uống giảm cân hiệu quả cho phái đẹp

Nước cam là loại thức uống giảm cân trước khi đi ngủ an toàn và tự nhiên nhất. Nước cam tốt cho hệ tiêu hóa đường ruột, giảm sự tích lũy độc tố nhờ dinh dưỡng phong phú, canxi, phốt pho, giàu vitamin C, kali, chất xơ, axit citric caroten… Chính vì vậy, uống nước cam vào buổi tối sẽ giúp đốt cháy mỡ bụng hiệu quả, cân nặng sẽ giảm đi nhanh chóng, đồng thời giúp làn da căng mọng và tươi sáng hơn.

Sữa

Phần lớn, ai cũng biết sữa là nguồn dinh dưỡng giàu canxi, protein, kẽm và vitamin B… nên nhiều người cho rằng uống sữa sẽ gây tăng cân. Điều này là hoàn toàn sai lầm, bởi các nghiên cứu gần đây lại cho thấy trong sữa còn chứa peptide YY (PYY) – đây là một loại hormone chống đói, làm giảm sự thèm ăn và giúp kiểm soát trọng lượng bằng cách đẩy nhanh tốc độ trao đổi chất.

Hơn nữa, khi uống 1 ly sữa ấm trước khi đi ngủ sẽ giúp chúng ta ngủ ngon, sâu và đủ giấc hơn. Theo một nghiên cứu của tạp chí American Journal of Clinical Nutrition đã chỉ ra rằng việc ngủ đủ giấc mỗi ngày sẽ giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn ngay cả khi không hề hoạt động. Đặc biệt, người ngủ đủ giấc sẽ đốt cháy thêm 20% calo sau khi ăn so với người thiếu ngủ.

Cà chua

Nước ép cà chua giúp chị em đánh tan mỡ bụng
Nước ép cà chua giúp chị em đánh tan mỡ bụng

Khi đang thực hiện chế độ giảm cân, các chị em đừng quên liệt nước ép hoặc sinh tố cà chua vào danh sách loại thức uống vàng giúp giảm cân hiệu quả. Bởi cà chua là loại quả mọng nước, ít calo, giàu chất xơ và đặc biệt là hàm lượng vitamin A, B6, C, B1, B2... Khi đường ruột tích tụ quá nhiều chất thải, uống nước ép cà chua có khả hấp thụ lượng mỡ dư thừa trong ruột, đẩy lượng mỡ và chất độc ra ngoài cơ thể. Do đó, uống nước ép cà chua trước khi đi ngủ sẽ giúp phái đẹp giảm béo bụng hiệu quả. Ngoài ra, chỉ cần uống một ly nước ép cà chua kết hợp với thực đơn giảm cân bao gồm đồ ăn nhạt và thực vật có lượng calo thấp thì chỉ trong vòng 10 ngày có thể giảm tối đa 4-5 kg.

Trà hoa cúc

Trà hoa cúc rất có lợi cho việc giảm cân, điều trị bệnh tật và cải thiện sức khỏe tổng thể vì nó có tính chất giải độc tự nhiên, làm sạch các độc tố và làm giảm trọng lượng cơ thể. Đồng thời, loại trà này còn giúp làm giảm sự thèm ăn, giảm cơn thèm bánh ngọt và kem vào ban đêm, kiểm soát cân nặng như mong muốn.

Nếu bạn không thích mùi vị của trà hoa cúc thì có thể thay bằng uống nước chanh gừng vào ban đêm cũng rất tốt cho việc giảm cân. Loại nước này có tác dụng làm tăng cường sự trao đổi chất bằng cách cho dạ dày xử lý nhiều axit hơn, khi axit chuyển hóa sự trao đổi chất bên trong dạ dày, dẫn đến đốt cháy nhiều calo và chất béo hơn.

Trà gừng có lợi cho việc giảm cân và điều trị bệnh tật
Trà gừng có lợi cho việc giảm cân và điều trị bệnh tật

Ngoài ra, không chỉ uống những loại nước uống để giảm cân như: nước cam, nước, sữa, cà chua, trà hoa cúc… Phái đẹp cũng cần chú ý đến bữa tối của mình. Bữa tối phù hợp sẽ giúp cho cách giảm cân vào ban đêm trở nên dễ dàng hơn. Chính vì vậy, các chị em hãy chú ý điều chỉnh thời gian biểu của mình, buổi tối cơ thể hoạt động rất ít nên quá trình trao đổi chất và đốt cháy năng lượng không nhiều. Vì vậy để quá trình giảm cân hiệu quả hơn các chị em nên ăn tối trước 19h và hạn chế ăn sau 22h.

Tránh xa những loại trái cây này nếu muốn giảm cân

Tránh xa những loại trái cây này nếu muốn giảm cân

Một số trái cây như nhãn, xoài... không hỗ trợ giảm cân mà còn làm tăng trọng lượng do hàm lượng đường khá cao.

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