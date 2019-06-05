Những kiểu tóc mái "thần thánh" khắc phục nhược điểm cho trán hói

Làm đẹp 05/06/2019 15:44

Dù không muốn những vẫn nhiều chị em sở hữu quả trán sân bay. Nhưng không sao, với các kiểu tóc mái cho trán hói cực xinh trong bài sẽ hô biến nhược điểm trán dô đầy tinh tế.

Nếu nàng nào đang khổ sở, tự ti vì trán hói thì không phải lo lắng nữa rồi, những kiểu tóc mái cho trán hói đẹp xinh sẽ che đi đầy mĩ quan. 

Những kiểu tóc mái đẹp cho người trán hói 

Nhiều chị em có mái tóc dày và đẹp nhưng không hiểu sao vùng tóc chân trán lại rất thưa, thậm chí là không có tóc khiến ảnh hưởng nhan sắc và thẩm mỹ khá lớn. Để che đi phần trán hói, trán cao hay dô này các chị em có thể cân nhắc các kiểu tóc mái đẹp cho người trán dô dưới đây chắc chắn sẽ nâng tầm nhan sắc chị em lên một trình độ mới.

Tóc mái bằng thưa cho người trán hói

Tóc mái bằng là kiểu tóc mái khá trẻ trung và năng động, hợp với nhiều kiểu tóc khác nhau từ tóc nhuộm, tóc bob dài, ngắn, uốn xoăn hay để thẳng. Không những thế, khi để mái bằng còn giúp các bạn gái ăn gian thêm được vài tuổi, các đường nét trên khuôn mặt cũng nổi bật hơn hẳn. Tuy nhiên tóc mái bằng hợp nhất với các bạn có khuôn mặt dài hay trái xoan, ai mặt tròn hay ngắn thì nên cân nhắc vì tóc mái sẽ càng làm nhỏ khuôn mặt hơn. 

Hani nổi tiếng trán hói nên từ khi để tóc mái bằng giúp cô nàng thăng hạng nhan sắc đáng kể


Tóc mái bằng khắc phục nhược điểm trán dô hoàn hảo

Tóc mái xéo đẹp cho người trán hói


Tóc mái chéo đẹp cho những ai trán hói thử nghiệm

Với ai tóc mỏng mà trán cao thì tóc mái xéo hiện đại, trẻ trung chính là một lựa chọn hoàn hảo. Tóc mái xéo không chỉ giúp bạn trẻ ra vài tuổi mà còn giúp đường nét khuôn mặt thêm phần thanh tú và sắc sảo. 

Tóc mái xéo không hề kén mặt mà có thể kết hợp với nhiều kiểu tóc trong đó nổi bật là tóc bob, tóc ngắn hay tóc xoăn nhẹ.

Tóc mái dài dễ thương cho bạn gái trán cao

Tóc mái dài mang lại vẻ dễ thương và đáng yêu cho các bạn gái, nhất là với các bạn gái có khuôn mặt bầu bĩnh vẻ dễ thương ưa nhìn lại càng thu hút người đối diện hơn hẳn. Có thể uốn nhẹ phần chân tóc để tạo thêm nét mềm mại cho khuôn mặt.

Tóc mái dài dễ thương cho các bạn gái trán dô thử nghiệm
Tóc mái dài dễ thương cho các bạn gái trán dô thử nghiệm

Tóc mái tỉa tầng - Cứu cánh cho những cô nàng trán hói

Tóc mái tỉa tầng mang lại nét đẹp dịu dàng, quyến rũ cho người trán hói
Tóc mái tỉa tầng mang lại nét đẹp dịu dàng, quyến rũ cho người trán hói

Tóc mái tỉa tầng tuy cầu kì hơn hẳn những loại tóc mái dành cho người trán hói khác nhưng nó lại giúp khuôn mặt bạn gái thêm phần mềm mại, nhẹ nhàng và quyến rũ hơn hẳn, không còn lo lộ khuyết điểm với những vầng trán cao sáng bóng, mang lại ngoại hình bắt mắt, ưa nhìn hơn hẳn. 

Tóc mái rẽ ngôi đẹp cho người trán dô

Tóc mái rẽ ngôi hai bên đẹp khắc phục nhược điểm trán cao
Tóc mái rẽ ngôi hai bên đẹp khắc phục nhược điểm trán cao

Tóc mái rẽ ngôi giữa dáng tự nhiên giúp các bạn gái che đi vầng trán cao mà lại cực kì nhẹ nhàng, mềm mại và nữ tính. Tóc mái rẽ ngôi giữa hợp với tóc dài, thẳng hoặc kết hợp xoăn nhẹ. 

Tóc mái dài rẽ ngôi hai bên đẹp cho bạn gái trán hói
Tóc mái dài rẽ ngôi hai bên đẹp cho bạn gái trán hói

Một mẹo nhỏ nữa có thể giúp các bạn hack trán hói

Trán hói là nhược điểm ngoại hình không ai mong muốn, các bạn có thể che nó đi bằng mẹo nhỏ sau đây: 

Bước 1: Chải tóc ngược về phía sau không rối, thật gọn, xác định chính xác khu vực bị hói trên trán.

Chải gọn tóc xác định khu vực hói trên trán
Chải gọn tóc xác định khu vực hói trên trán

Bước 2: Một tay giữ tóc phía trên, một tay dùng lược gạt bớt một hàng tóc lưa thưa ở sát chân trán xuống. Hàng tóc này sẽ có nhiệm vụ che bớt đi khu vực trống trên trán.

Dùng lược gạt bớt phần tóc mỏng xuống
Dùng lược gạt bớt phần tóc mỏng xuống

Bước 3: Đề hàng tóc thêm phần mềm mại và tự nhiên, các bạn dùng kéo tỉa nhẹ như tóc mọc tự nhiên. 

Lấy kéo tỉa hàng tóc trông sao thật tự nhiên
Lấy kéo tỉa hàng tóc trông sao thật tự nhiên

Bước 4: Bạn đã có ngay hàng tóc ngụy trang tự nhiên, khó lòng nhận ra rồi.

Tạo tóc mai đơn giản cho những ai bị hói
Tạo tóc mai đơn giản cho những ai bị hói

Các bạn đã chọn được kiểu tóc mái đẹp cho người trán hói hợp với bản thân chưa? Thử ngay các kiểu tóc mái đẹp trong bài để thay đổi bản thân thật tươi mới, thời trang và khác lạ nhé.

Nàng nào đang khổ sở vì trán hói phải thử ngay chiêu "hack" tóc dày dặn này, đảm bảo nhan sắc thăng ngay vài bậc

Nàng nào đang khổ sở vì trán hói phải thử ngay chiêu "hack" tóc dày dặn này, đảm bảo nhan sắc thăng ngay vài bậc

Phần tóc trụi sát vùng trán hết sức mất mỹ quan có thể được cải thiện chỉ với vài nhát kéo.

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