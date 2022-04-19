Những điều bình thường trong cuộc sống hàng ngày này lại vô tình là tác nhân gây hại cho tuổi trẻ và sắc đẹp

Đây là những vật dụng chính trong nhà mà bạn có thể không biết đang làm tổn hại đến sự trẻ trung của bạn.

Không khí bên ngoài càng lạnh thì khả năng giữ ẩm càng ít. Khi trời lạnh vào bên trong, không khí nóng lên, nhưng lượng hơi nước không tăng. Đó là cách không khí trong nhà trở nên khô. Da và niêm mạc của chúng ta là những thứ đầu tiên phải chịu đựng. Da mặt và cơ thể của chúng ta trở nên rất nhạy cảm, bắt đầu ngứa và có thể bắt đầu bong tróc. Điều này khiến bạn phải đối mặt với làn da xỉn màu và nếp nhăn.

Giải pháp: sử dụng máy làm ẩm không khí, mua một số loại kem siêu dưỡng ẩm và luôn mang theo bình xịt nước giữ nhiệt bên mình.

2. Xà phòng

Thế kỷ 21, là thế kỷ của vệ sinh. Mọi người chỉ phát cuồng với việc giữ cho cơ thể của họ mịn màng, sạch sẽ và có mùi thơm. Nhưng việc làm sạch da hàng ngày bằng các sản phẩm làm sạch có thể khiến hàng rào bảo vệ tự nhiên của da bị rửa trôi. Hàng rào này giúp chúng ta tránh khỏi vi khuẩn và thậm chí ngăn ngừa lão hóa da sớm.

Giải pháp: luôn đọc nhãn thành phần của xà phòng hoặc sữa tắm của bạn. Và, bạn vẫn nên tránh rửa mặt hàng ngày bằng sữa rửa mặt khắc nghiệt quá với làn da.

3. Gối ngủ

Hầu hết mọi người chọn vải cotton hoặc lanh vì chúng khá rẻ, không trượt và dễ giặt.

Nhưng vỏ gối làm bằng những chất liệu này có thể gây hại cho những người quan tâm đến vẻ ngoài. Đầu tiên, điều này chủ yếu dành cho những người thích ngủ nghiêng hoặc nằm sấp. Chất liệu cotton dày có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện nếp nhăn trên da, sau này sẽ biến thành nếp nhăn vĩnh viễn. Ngoài ra, những chất liệu này là môi trường tốt cho vi khuẩn phát triển.

Giải pháp: thay bông bằng lụa. Lụa tơ tằm đắt hơn nhưng nó có rất nhiều ưu điểm: bền, không gây nếp nhăn trên da vì mịn và ngăn vi khuẩn phát triển.

4. Điện thoại thông minh và máy tính

Màn hình xanh theo hầu hết mỗi chúng ta từ sáng cho đến tối mịt. Nhiều người biết rằng viết tin nhắn qua điện thoại với tư thế cúi đầu xuống có thể gây ra hiện tượng đau cổ vai gáy.

Ngoài ra, có nghiên cứu cho rằng ánh sáng xanh của màn hình có thể gây hại như tia UVA và UVB.

Giải pháp: nếu không có cách nào để giảm thời gian ngồi trước máy tính, bạn có thể lắp một tấm bảo vệ màn hình chống ánh sáng xanh đặc biệt.

5. Mở cửa sổ

Gần đây, các nhà khoa học đã tìm thấy mối tương quan trực tiếp giữa ô nhiễm không khí và lão hóa sớm. Nhưng các cơ sở công nghiệp không phải là lý do duy nhất gây ô nhiễm không khí. Cuộc sống ở các thành phố lớn, gần đường cao tốc, hàng xóm có khói thuốc và nhiều thực tế khác có thể gây ô nhiễm môi trường.

Giải pháp: nếu căn hộ hoặc nơi làm việc của bạn quá gần nguồn ô nhiễm, hãy cố gắng tránh mở cửa sổ. Ngày nay, bạn có thể có một thiết bị làm sạch không khí trong nhà để loại bỏ các hạt ô nhiễm và thậm chí giúp kiểm soát mức độ ẩm.

6. Áo ngực

Ngực săn chắc gắn liền với tuổi trẻ. Có một giả thuyết cho rằng áo ngực chống lại trọng lực và giữ cho ngực luôn nở nang. Nhưng không có bất kỳ lý thuyết khoa học nào cho lý thuyết này. Cũng có giả thuyết ngược lại cho rằng áo ngực khiến cơ ngực yếu đi và nó đã được chứng minh. Các bác sĩ chuyên khoa chắc chắn rằng chỉ những phụ nữ có một số đặc điểm nhất định (ví dụ, tuyến vú lớn) mới phải mặc áo ngực để cảm thấy thoải mái.

Giải pháp: chỉ mặc áo ngực nếu cần thiết hoặc tránh mặc một chiếc.

7. Đường

Như chúng ta đã biết, đường làm tăng cân quá mức. Nhưng nghiên cứu mới nhất cho thấy nó cũng gây lão hóa sớm và viêm da. Bên trong cơ thể, đường bắt đầu tạo ra các phân tử tấn công collagen và elastin chịu trách nhiệm cho làn da đẹp và mịn màng.

Giải pháp: ngừng tiêu thụ đường, thay thế bằng mật ong, cỏ ngọt, cây phong, cây thùa hoặc xi-rô topinambur.

8. Sản phẩm thịt đã qua chế biến

Các sản phẩm thịt (chẳng hạn như xúc xích và bánh mì kẹp thịt) chứa nhiều chất béo và các chất bổ sung khác nhau: ví dụ, phốt pho và sulfit. Những hóa chất này làm trầm trọng thêm tình trạng của da và đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể.

Giải pháp: giảm tiêu thụ thực phẩm này.

9. Xả bồn cầu

Thật không may, không phải ai cũng biết rằng có một số quy tắc cần lưu ý khi xả bồn cầu. Tất nhiên, chúng ta đều biết rằng điều quan trọng là phải giữ cho khu vực vệ sinh sạch sẽ và rửa tay. Nhưng nhiều người không biết rằng có một phương pháp xả nước chính xác. Nếu chúng ta không đậy nắp bồn cầu, vi khuẩn và vi sinh vật gây bệnh sẽ bay vào không khí và có thể bám vào tóc, quần áo và da.

Giải pháp: hạ nắp mỗi lần trước khi xả.

Theo Brightside