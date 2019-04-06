Chế độ ăn kiêng Whole30 cực hot này tuân theo nguyên tắc trong 30 ngày tập trung sử dụng các thực phẩm chưa qua chế biến, tránh xa đường, rượu, ngũ cốc, sữa, các loại đậu, phụ gia như bột ngọt, đồ nướng. Bạn có thể ăn bao nhiêu tùy muốn thực phẩm được phép ăn trong danh sách như rau, các loại hạt, trái cây, thịt, hải sản, trứng, khoai tây, khoai lang... Nhưng nếu bạn vi phạm loại thực phẩm nào bị cấm thì bạn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.

Hiện nay, các chế độ ăn kiêng đã trở thành phương pháp giúp đẹp da hoàn toàn tự nhiên và an toàn được truyền bá rộng rãi, nhất là với những người gặp vấn đề mụn trứng cá và lão hóa da. Nhưng những chế độ ăn kiêng phổ biến có thật sự cải thiện làn da của chị em không? Các phương pháp ăn kiêng này có đang bị cường điệu hóa tác dụng?

Có thể thấy, một số phần của chế độ ăn kiêng Whole30 có lợi cho làn da khi đường dưới mọi hình thức được cắt giảm. Khi bạn sử dụng carbohydrate tinh chế và đường trắng, lượng đường trong máu tăng cao, tuyến tụy phản ứng bằng cách giải phóng insulin. Bằng việc giảm đường, bạn sẽ giảm insulin (Insunlin góp phần khiến da tiết dầu và sinh ra mụn trứng cá) do cơ thể tạo ra.

Về việc loại bỏ sữa trong thực đơn hàng ngày cũng giúp da khỏe mạnh hơn khi loại bỏ được nhân tố khiến tình trạng mụn trứng cá thêm trầm trọng, vì sữa có chứa tiền chất testosterone và các androgen khác, ảnh hưởng đến các thụ thể hoóc môn trên da gây ra mụn trứng cá.

Về việc loại bỏ rượu trong chế độ ăn kiêng Whole30 cũng khiến da thư giãn hơn vì dù uống quá nhiều rượu không trực tiếp gây ra mụn trứng cá, nhưng một số hormone steroid, chẳng hạn như glucocorticoids và adrenal androgen, được giải phóng trong thời gian căng thẳng. (Uống rượu cũng được coi là một dạng căng thẳng của cơ thể). Những hormone này kích thích các tuyến dầu trên da, bắt đầu quá trình xuất hiện mụn trứng cá.

Chốt: Chế độ ăn kiêng Whole30 có thể có tác động tích cực đến làn da, nhưng nguyên nhân chính là do giảm đường, rượu, sữa và Carbohydrate đơn giản với chỉ số Glycemia cao. Việc kiêng khem quá độ khi cắt giảm các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, vốn là nguồn cung cấp chất xơ, canxi và protein lành mạnh và chế độ ăn chính là thịt, sữa chính là nguồn cung cấp protein cao, có thể không tốt cho cơ thể.

Chế độ ăn chay có giúp làm đẹp da

Đối với việc ăn chay, đây là chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt không có thịt và sản phẩm phụ từ động vật. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, hầu hết các chế độ ăn chay đều giảm chất béo, chất béo bão hòa và cholesterol. Tiêu thụ ít calo hơn sẽ làm giảm tiết dầu trên da, do đó giảm mụn trứng cá.

Ngoài ra, thay thế chất béo bão hòa bằng chất béo không bão hòa lành mạnh hơn có thể chống viêm cho cơ thể và cho da, do đó dẫn đến ít mụn trứng cá hơn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng axit béo omega-6 và omega-3, thuộc nhóm chất béo không bão hòa, đóng một vai trò lớn trong cải thiện khỏe mạnh, hồng hào và mịn màng của da.

Việc ăn chay kiêng sữa cũng giống như Whole30 loại bỏ sữa, nên cũng có tác dụng giảm mụn trứng cá. Như đã nói ở trên, mối liên hệ giữa mụn trứng cá và sữa là sự tăng nồng độ insulin-1 của cơ thể. IGF-1 có mặt trong tất cả các loại sữa, thậm chí là hữu cơ và cũng có thể được hấp thụ hoặc kích thích khi tiêu thụ sữa.

Có thể thấy, việc ăn chay sẽ cải thiện làn da khỏe mạnh và đẹp hơn là hoàn toàn có cơ sở, tuy nhiên, nếu quyết định ăn, hãy nhờ thêm sự giúp đỡ của một chuyên gia dinh dưỡng để bổ sung những dinh dưỡng dễ dàng bị thiếu hụt khi ăn chay như là vitamin B, D và canxi. Hơn nữa, ở chế độ ăn chay, có thể bạn sẽ nạp thực phẩm nhiều đường như bánh mỳ, gạo, mì và các loại các loại carbohydrate khác với mật độ dinh dưỡng thấp có thể khiến cơ thể thiếu chất và tăng lượng đường trong máu.

Chế độ ăn kiêng Low-carb (Keto) có thể thể cải thiện và làm đẹp da?

Chế độ ăn low-carb đã trở thành một xu hướng trong những năm gần đây, với những câu chuyện về việc đo đếm lượng calo nạp vào cơ thể, cơ bản là cắt giảm carbohydrat đến mức thấp nhất, khiến cơ thể phải lấy năng lượng dự trữ dưới dạng mỡ, từ đó giảm béo và đẹp da.



Thực đơn giảm cân Low-Carb có giúp đẹp da thật sự?

Vậy chế độ ăn low-carb này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến làn da của bạn?

Khi bạn loại bỏ tất cả carbs, bao gồm cả những người tinh chế và chế biến, bạn cũng có thể bỏ qua các thực phẩm chế biến sẵn nhiều đường, dầu mỡ,.. kích thích mụn phát triển, vì thế tình hình mụn trứng cá sẽ cải thiện tích cực. Tuy nhiên bạn không nên áp dụng chế độ ăn low-carb nếu chỉ vì muốn đẹp da vì low-carb là chế độ ăn kiêng giàu chất béo, giàu protein, ít carbohydrate rất cứng nhắc, bạn bắt buộc phải tuân theo, áp dụng lâu dài sẽ dẫn đến việc cơ thể thiếu chất dinh dưỡng. Nhất là với các bạn đang mang thai hay cho con bú.

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Chế độ ăn kiêng loại bỏ đường và sữa có giúp cải thiện làn da?

Với lượng đường trong máu cao và dùng các sản phẩm từ sữa đều nằm trong danh sách nguyên nhân gây ra mụn trứng cá, thế nên: Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tập trung vào việc loại bỏ chỉ hai thủ phạm khỏi chế độ ăn uống?

Có thể thấy rõ mối liên quan giữa sử dụng đường và sự tiết dầu trên da: Tăng đường có thể ảnh hưởng đến sản xuất insulin, làm tăng sản xuất dầu và xuất hiện mụn trứng cá và mối liên quan giữa sữa và hormone: Sữa có thể ảnh hưởng đến hormone của bạn và ảnh hưởng đến quá trình gây ra mụn trứng cá.

Do đó việc không dung nạp đường sữa thực sự sẽ mang đến một làn da đẹp và khỏe mạnh hơn hẳn. Nếu không tin, bạn hãy thử ngừng tiêu thụ các sản phẩm từ sữa như sữa tươi, sữa chua, phô mai, bơ, kem trong tối thiểu hai tuần để kiểm chứng.

Chế độ ăn Eat-Clean thậm chí còn phổ biến hơn cả chế độ ăn Low-carb, trở thành một xu hướng đi đầu trong giảm cân và đẹp da trong những năm gần đây.



Làn da đẹp, sạch mụn ẩn với chế độ ăn Eat-Clean?

Chế độ ăn Eat-Clean nghe qua thì có vẻ rất đơn giản và hấp dẫn: Ăn thực phẩm protein sạch, carbs nguyên chất và thực phẩm tươi.

Tuy nhiên, chế độ Eat-Clean cũng tương tự như Whole30, bỏ qua các loại thực phẩm chế biến sẵn, các loại phụ gia nhân tạo,.. với một danh sách rất dài các loại thực phẩm nên - không nên ăn và bắt buộc phải tuân theo. Về lý thuyết chế độ ăn nhiều rau và chất béo không bão hòa và ít sữa và đường có thể giúp làn da khỏe mạnh hơn nhưng để kiểm chứng bạn phải theo một thời gian dài mới có thể thấy kết quả.

Chế độ Eat-Clean với chế độ ăn nhiều thịt, rau, trái cây cũng có tác động tiêu cực, một chế độ ăn nhiều thịt có thể làm tăng nguy cơ ung thư da, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến lão hóa da. Có thể thấy Eat-Clean chuyên về giảm cân nhiều hơn.

Có thể thấy, các chế độ ăn kiêng đều có các tác động tích cực đến làn da dù nhiều hay ít nhưng để có thể chăm sóc làn da đẹp, thật sự khỏe mạnh, hồng hào và căng bóng, các bạn nên có một chế độ dinh dưỡng cân bằng, giảm đường và sữa, tăng cường vận động, ngủ nghỉ tốt và lành mạnh. Chúc các chị em luôn xinh đẹp rạng ngời.