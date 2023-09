Những sự thật không phải ai cũng nói cho bạn biết về tiêm Botox

Nhưng thật ra, đối với hầu hết người đã từng sử dụng phải thừa nhận rằng, Botox có tác dụng phòng ngừa sự xuất hiện nếp nhăn hơn là phục hồi hay trẻ hóa làn da. Botox hoạt động theo cơ chế làm cứng các cơ mặt, giữ chúng không hoạt động nhiều (cơ hoạt động nhiều là nguyên nhân gây ra những rãnh nếp nhăn trên mặt). Và với các nếp nhăn sâu, rãnh sâu thì nó cũng sẽ không thể biến mất hoàn toàn sau khi tiêm Botox.

Hiểu chính xác tác dụng và ý nghĩa phòng ngừa của việc tiêm Botox nên sẽ nhiều người không cảm thấy ngạc nhiên khi xu hướng tiêm Botox càng ngày càng được trẻ hóa ở độ tuổi 20-30.

2. Hiệu quả của tiêm Botox chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn

Khi chưa hiểu rõ về Botox, hẳn các bạn cho rằng tác dụng kỳ diệu của nó sẽ kéo dài mãi mãi hoặc là trong thời gian dài khoảng vài năm. Nhưng không phải là vậy.

Thời gian tác dụng trung bình khi tiêm Botox khu vực đường giữa lông mày, trán và hai bên má ít là ba đến bốn tháng, dài khoảng 5-6 tháng. Và có một số yếu tố có thể khiến Botox tan đi nhanh hơn như những người tập thể dục nhiều hoặc hay biểu khuôn mặt cảm có thể cảm thấy tác dụng của việc tiêm Botox chỉ kéo dài gần ba tháng.

3. Tiêm Botox đau (ít nhất là trong một thời gian ngắn)

Nếu muốn tiêm Botox bạn phải chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ đau, cường độ đau kha khá và kéo dài ít nhất là nửa giờ sau tiêm (có kèm theo chườm túi đá để giảm đau).

Một điểm nữa cần lưu ý là cũng nên chuẩn bị tinh thần cho âm thanh của ống tiêm tạo ra khi tiêm các chất vào da, dù là vấn đề bất ngờ gây ám ảnh thính giác này chỉ kéo dài trong vòng vài giây.

4. Nên hỏi kĩ bác sĩ những việc cần chú ý sau khi tiêm Botox



Kiêng hoạt động mạnh sau khi tiêm Botox là việc các bạn nên làm để tránh tụ, bầm máu

Một số hoạt động nhất định được khuyến cáo không nên thực hiện trước và sau khi vừa tiêm Botox xong, cụ thể như trong sáu giờ tiếp theo không được tập thể dục, nằm sấp hoặc uống thuốc có thành phần làm loãng máu như aspirin hay ibuprofen, chúng có thể làm tăng vết bầm tím tại các vị trí tiêm. Về chế độ ăn uống cũng có một loạt danh sách dài kèm theo như kiêng dầu cá, vitamin tổng hợp, trà xanh, quế, gừng và rượu vang đỏ một tuần trước và sau khi tiêm bởi lẽ các chất chống oxy hóa có thể làm mỏng mạch máu và làm loãng máu.

Ngay sau khi tiêm Botox, hãy giữ đầu thẳng, không quay hay cúi đầu về phía trước trong hai giờ, không thực hiện các bài tập nặng nào trong 1 ngày tiếp theo.

5. Tiêm Botox không quá tốn kém chi phí

Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người rằng tiêm Botox là đắt đỏ, chỉ có các sao, người nổi tiếng, có tiền mới đủ chi trả. Với sự tiến bộ của khoa học, công nghệ thẩm mỹ hiện nay, giá tiêm Botox cũng hợp túi tiền với nhiều người, về so sánh giá thì so ra nó còn tiết kiệm hơn so với việc tiêm chất làm đầy như filler.

Hơn nữa, bạn sẽ trả tiền theo lượng botox được tiêm vào chứ không phải là theo khu vực. Cũng như bạn không cần phải tiêm toàn bộ khu vực trên mặt, các cơ trên khuôn mặt đều có sự liên kết với nhau nên chỉ cần tiêm các khu vực dễ xuất hiện nếp nhăn như khu vực giữa hai lông mày, trán hay khóe miệng.

Điểm cần lưu ý ở đây là nên lựa chọn các địa chỉ làm đẹp an toàn và uy tín, đảm bảo chất lượng tiêm botox vào khuôn mặt bạn không phải hàng kém chất lượng hay bị pha loãng như tiêm silicon, đây là loại không thể chuyển hóa và tích tụ lại trên mặt, gây những nốt phồng dưới da không đều và rất mất thẩm mỹ.

Tham khảo: 8 loại thực phẩm giúp trẻ hóa da hữu hiệu hơn tiêm botox

6. Cảm giác "liệt cơ mặt" không hẳn là rất tồi tệ

Nếu có một điều mà mọi người sợ về Botox, thì nó chính là việc khiến không thể biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt, các bạn sẽ trông giống như một con robot vô cảm. Nhiều bạn nói rằng chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy rất kì quặc khi không thể nhăn mày hay cười tự nhiên như bình thường.



6 điểm quan trọng bạn cần biết trước khi tiêm botox

Nhưng theo chia sẻ của những người đã tiêm Botox thì nó lại khá bình thường. Khuôn mặt thường biểu lộ cảm xúc, hẳn bạn được nghe rằng chỉ cần cười thôi cũng có thể khiến bản thân hạnh phúc hơn - và hóa ra việc không thể cau mày hay biểu lộ tức giận cũng có thể có tác dụng tương tự.

Một nghiên cứu năm 2009 trên Tạp chí Da liễu thẩm mỹ cho thấy rằng khi mọi người tiêm Botox ngăn ngừa nếp nhăn, họ cũng đã giảm tâm trạng tiêu cực theo thời gian.

Hy vọng bài viết đã giúp các chị em hiểu thêm về phương pháp thẩm mỹ tiêm Botox trẻ hóa làn da cũng như ra quyết định chính xác có nên áp dụng phương pháp này không. Chúc các chị em luôn xinh đẹp, rạng ngời và tự tin nhất.