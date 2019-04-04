Xử lý mụn trong 5 phút, 8 tiếng hay cả cuộc đời, bạn chọn cách nào?

Chườm đá viên là cách trị mụn dễ làm tại nhà

Mụn trứng cá luôn là vị khách mà chúng ta không muốn xuất hiện trên khuôn mặt của mình nhưng nó vẫn luôn bất chấp mọi thứ mà đến. Vậy đâu là cách trị mụn hiệu quả? Xử lý mụn trong 5 phút, 8 tiếng hay cả cuộc đời, trong các cách điều trị mụn giới thiệu dưới đây, bạn sẽ chọn cách nào?

Những nốt mụn sẽ giảm viêm, sưng tấy đỏ chỉ sau 6 giờ sử dụng miếng dán mụn. Nhược điểm là thời gian sử dụng miếng dán mụn không lâu, thường chỉ từ 12-24 tiếng là phải thay miếng dán mụn khác.

Sử dụng miếng dán mụn là một cách khá đơn giản để xử lý các nốt mụn khi vừa kích thích giúp nhanh chín cồi mụn, dễ nặn lại đảm bảo không để nốt mụn bị nhiễm trùng nặng hơn. Thật ngạc nhiên khi những miếng dính nhỏ bé như thế lại thực sự có thể lôi được nhân mụn cứng đầu, dù có thể mất nhiều thời gian vì phụ thuộc vào từng loại mụn.

Hướng dẫn sử dụng miếng dán mụn để trị mụn:

- Làm sạch khu vực xung quanh mụn.

- Nếu cần, hãy nặn hay gắp nhẹ đầu mụn bằng dụng cụ tiệt trùng.

- Áp trực tiếp miếng dán mụn lên và chờ đợi.

Điều quan trọng cần lưu ý là giống như bất kỳ phương pháp điều trị mụn trứng cá nào, miếng dán mụn có thể không mang lại kết quả như nhau cho tất cả mọi người, nhất là với nốt mụn nhân sâu quá thì tác dụng kích thích nhân mụn trồi lên của miếng dán mụn khó có thể làm bạn vừa ý.

Trị mụn nhanh chóng bằng chườm đá viên: Thực hiện trong 5-10 phút

Dùng đá viên là cách trị mụn khá có hiệu quả với các loại mụn viêm bùng phát dưới da mặt - bao gồm cả mụn mủ, mụn nang, mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn đầu trắng.

Phương pháp trị mụn đơn giản bằng chườm đá: Đầu tiên làm sạch da sau đó bọc viên đá lạnh vào một khăn (vải sạch), áp lên vùng da bị mụn chườm trong 3-4 phút sau đó bỏ ra.

Bạn có thể lặp đi lặp lại cách này nhiều lần, mỗi lần chườm nên cách nhau 5 phút. Thực hiện hàng ngày cho đến khi sạch mụn.

Nặn mụn trực tiếp: Thực hiện trong 15-20 phút

Các bác sĩ da liễu chắc chấn có cảnh báo các biến chứng nghiêm trọng có thể phát sinh trong quá trình tự nặn mụn tại nhà, nhất là các mụn viêm, mụn nang to, sưng đau. Nhưng có nhiều chị em không tiện đi khám bác sĩ ngay hay nặn mụn tại các trung tâm cũng như sốt ruột khi thấy mụn cứ chình ình trên mặt thì rất dễ táy máy mà nặn mụn.

Thế nên, nếu đã quyết nặn mụn tại nhà, các bạn có thể tham khảo một số hướng dẫn nặn mụn dưới đây:

- Bắt đầu bằng việc làm sạch da mặt và tay, có thể kết hợp thêm mát xa để kích thích tuần hoàn máu tốt hơn, da đàn hồi hơn.

- Sau khi làm sạch da, tiến hành mở lỗ chân lông bằng chườm khăn ấm sạch hoặc xông hơi 5-10 phút.

- Với mụn nang, mụn viêm, bạn nên chuẩn bị thêm viên đá lạnh để chườm đúng nốt mụn giữa các lần xông hơi hoặc chườm ấm để giảm sưng mụn trước và sau khi nặn.

- Khi xông hơi hay chườm khăn nóng xong, bạn dùng tay hoặc dùng cụ nặn mụn nhẹ nhàng kéo căng da quanh nốt mụn để nhân mụn tự ra.

Trị mụn bằng mặt nạ: Thời gian thực hiện từ 15-20 phút

Mụn có thể giảm sưng viêm cũng như lên cồi mụn nhanh hơn khi sử dụng mặt nạ đúng loại. Với làn da bị mụn nên tiến hành đắp các loại mặt nạ than đá, đất sét, đất sét lưu huỳnh giúp giảm viêm, sạch mụn trứng cá đáng kể. Tuy nhiên đừng quên trước khi đắp mặt nạ các bạn phải làm sạch da và tẩy da chết cẩn thận.

Tiêm Cortisone: Thời gian thực hiện dưới 15 phút

Trong trường hợp mụn trứng cá nghiêm trọng và gây đau, bạn có thể lên lịch khám với bác sĩ để được tư vấn có nên tiêm cortisone hay không. Mũi tiêm sẽ được tiêm trực tiếp dưới da, nhanh chóng giảm sưng viêm và tốc độ hồi phục của làn da được tăng tốc nhanh hơn hẳn.

Trị mụn với các sản phẩm trị mụn đặc trị: Thời gian thực hiện 15-20 phút

Với các bạn bị mụn nặng thì cách trị mụn bằng mặt nạ, miếng dán mụn sẽ không mang lại hiệu quả cao. Đây chính là lúc nên cân nhắc các sản phẩm trị mụn đặc trị có thể kể đến như tinh dầu tràm tra, tea tree oil, kem hoặc dung dịch bôi nguồn gốc lưu huỳnh, peroxit benzoyl, axit salicylic,..thường được bôi trực tiếp lên nốt mụn hoặc sau khi nặn mụn, nên bôi vào buổi tối và sau một đêm tình hình cũng đã diễn biến theo hướng tích cực hơn thấy rõ.

2. Cách chăm sóc da, trị mụn trong 3 ngày



Trị mụn, chăm sóc da đẹp mịn màng với lối sống khoa học

Bên cạnh kiên trì áp dụng các cách trị mụn tích cực nhanh chóng thì đừng quên để xử lý mụn hiệu quả thì phải chăm sóc cả bên ngoài và bên trong đúng cách, giúp da nhanh chóng sạch mụn, hồi phục lại sự mịn màng, trơn láng như xưa.

Để tăng cường sức khỏe cho làn da thì nên áp dụng thêm:

- Ngủ đủ giấc và ngủ sớm

- Luôn giữ da mặt sạch, hạn chế sờ vào mụn

- Uống nước nhiều, ăn nhiều rau xanh và hoa quả.

- Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tránh xa đồ uống có cồn, gas, đồ dầu mỡ, cay, nóng, chiên xào, hạn chế đồ từ sữa, tình bột.

- Tăng cường vận động cơ thể.

- Giữ đầu tóc sạch sẽ, chăn màn gối được thay thường xuyên.

Dù các cách này có thể mất nhiều thời gian nhưng bạn cần phải hiểu rằng nhiều phần trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đều là những nhân tố gây mụn tiềm năng. Muốn sạch mụn, da đẹp thì phải cố sức tránh xa tác động của các phần này.

3. Điều trị mụn, chăm sóc da đúng cách hiệu quả dài lâu



Tìm hiểu các phương pháp trị mụn, chăm sóc da đẹp hiệu quả dài lâu

Hãy cố gắng hết sức để loại bỏ mụn trứng cá không mong muốn bằng việc kiên trì áp dụng các phương pháp chăm sóc da dưới đây.

Dùng ánh sáng đèn LED xanh chăm sóc da tại nhà (1 đến 4 tuần)

Đây là phương pháp chăm sóc da không gây đau đớn, được chia thành nhiều loại: Mặt nạ chiếu ánh sáng đỏ (chống lão hóa), xanh dương (diệt khuẩn, trị mụn), xanh lá (làm dịu da, làm liền các tổn thương trên da) mà bạn cân nhắc lựa chọn. Thực hiện 10-20 phút mỗi lần, làm 2-4 lần/tháng.

Lưu ý khi chiếu nhớ che chắn mắt kĩ càng để các tia sáng không làm hại giác mạc.

Chăm sóc da, trị mụn bằng Retinoid (2 đến 4 tuần)

Trong cuộc chiến chống lại mụn trứng cá, retinoids (nguồn gốc từ vitamin A) vốn rất tốt cho việc giảm sẹo, nhanh lên cồi mụn và làm mịn da. Bạn sẽ bắt đầu nhận thấy sự thay đổi của làn da sau khi thoa sản phẩm mỗi ngày trong hai đến bốn tuần.

Bổ sung kẽm để điều trị mụn hiệu quả (3 tháng)

Được biết đến với khả năng chống viêm, kẽm có thể giúp bạn giảm mụn trứng cá mãn tính. Tuy nhiên vẫn có những tác dụng phụ và rủi ro khi bổ sung kẽm, tùy vào thể trạng và tình trạng mụn mỗi người nên các bạn đừng quên tham khảo bác sĩ khi sử dụng những sản phẩm trị mụn từ kẽm, bao gồm cả sản phẩm uống bên trong và bôi bên ngoài.

Sắp xếp đi khám bác sĩ da liễu thường xuyên

Bạn nên theo một bác sĩ da liễu đáng tin cậy để có các lời khuyên và hướng điều trị mụn, chăm sóc da tối ưu và an toàn nhất.

Chúc các bạn luôn trẻ đẹp, tự tin, thổi bay nỗi lo về mụn.