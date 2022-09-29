Nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng mùi hôi chân

Mỗi người sẽ có một cơ chế tiết mồ hôi chân khác nhau. Các bạn gái ở tuổi dậy thì và phụ nữ mang thai thường đổ mồ hôi chân nhiều hơn bình thường vì khi đó, cơ thể của họ sản xuất nhiều hormone hơn. Ngoài ra, những người có tính chất công việc phải đi đứng nhiều, thường xuyên bị căng thẳng, áp lực cũng có xu hướng tiết nhiều mồ hôi chân hơn những người khác.

Bàn chân là nơi có nhiều tuyến tiết mồ hôi hơn bất cứ bộ phận nào khác trên cơ thể. Các tuyến này tiết mồ hôi suốt cả ngày giúp làm mát cơ thể và giữ cho da bạn ẩm ướt.

Có nhiều lợi khuẩn sống trên bàn chân bạn. Các vi khuẩn này giúp làm bay hơi mồ hôi chân. Nếu vi khuẩn kết hợp với mồ hôi chân sẽ rất dễ gây ra mùi hôi chân. Tình trạng này sẽ nặng thêm khi một người đổ mồ hôi chân không thường xuyên chà rửa chân và giữ giày, dép khô ráo.

Ngoài ra, mùi hôi chân có thể là triệu chứng của bệnh nấm móng chân và tình trạng tăng tiết mồ hôi.

Các vi khuẩn này giúp làm bay hơi mồ hôi chân. Nếu vi khuẩn kết hợp với mồ hôi chân sẽ rất dễ gây ra mùi hôi chân. Ảnh minh họa: Internet

2. Làm thế nào để cải thiện bệnh hôi chân?

Rửa chân sạch sẽ và lau chân khô

Chủ yếu mùi hôi ở chân đến từ vệ sinh kém, tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi nảy nở. Giữ cho đôi chân sạch sẽ là bước đầu tiên để khử mùi hôi chân hiệu quả tại nhà, lại là cách thức không hề phức tạp.

Chủ yếu, bạn cần rửa sạch và lau khô chân để ngăn chặn mùi hôi tối thiểu một lần/ngày. Hãy làm sạch các kẽ ngón chân, sau đó lau thật khô không để đọng lại nước. Quan trọng, bạn phải lau khô ngay cả những kẽ móng chân, vì chúng có thể gây ra vi khuẩn và mùi hôi.

Chăm sóc giày dép

Bạn nên tránh đi cùng một đôi giày 2 ngày liên tiếp để chúng thoát khí. Ngoài ra, bạn có thể giặt tấm lót trong giày để giúp chúng thơm hơn. Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên tránh đi cùng một đôi giày 2 ngày liên tiếp để chúng thoát khí. Ngoài ra, bạn có thể giặt tấm lót trong giày để giúp chúng thơm hơn. Một cách khác để giúp giảm mùi hôi chân là dùng bình xịt khử trùng xịt vào giày và để khô trong không khí. Điều này sẽ tiêu diệt mọi vi khuẩn sống trong đôi giày của bạn.

Vệ sinh chân

Vệ sinh chân tuyệt vời là yếu tố then chốt để điều trị và ngăn ngừa bàn chân có mùi. Điều này không chỉ đơn thuần là rửa chân hàng ngày bằng xà phòng diệt khuẩn mà còn chú ý đến các khu vực giữa các ngón chân và phối hợp thêm các biện pháp khắc phục tại nhà khác:

Vệ sinh chân tuyệt vời là yếu tố then chốt để điều trị và ngăn ngừa bàn chân có mùi. Điều này không chỉ đơn thuần là rửa chân hàng ngày bằng xà phòng diệt khuẩn Ảnh minh họa: Internet

- Tẩy tế bào chết cho bàn chân: Dùng bàn chải chà hoặc đá bọt có thể giúp loại bỏ các tế bào da chết mà vi khuẩn thích ăn. Những người có bàn chân đặc biệt nặng mùi có thể sử dụng đá bọt 2-3 lần mỗi tuần để tránh tích tụ tế bào chết.

- Ngâm muối: Muối cũng là một tác nhân hữu ích giúp tiêu diệt vi khuẩn trên da. Chuẩn bị một bát nước ấm và hòa tan nửa cốc muối. Sau đó ngâm chân từ 10 - 20 phút rồi lau khô chân thật sạch.

- Ngâm giấm: Cho 2 phần nước ấm và 1 phần giấm (giấm táo hoặc giấm trắng đều được) vào bát và ngâm chân trong 15-20 phút. Tuy nhiên, không nên ngâm giấm nếu da bàn chân có bất kỳ vết cắt, vết loét hoặc vết xước nào, vì giấm có khả năng gây kích ứng các vùng da hở.