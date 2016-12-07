Ngậm 1 ngụm nước này 2 phút, răng từ ố vàng chuyển thành trắng bóng một cách khó tin

Làm đẹp 07/12/2016 14:54

Tạm biệt hàm răng ố vàng khó chịu, chỉ với hỗn hợp có cách chế biến cực dễ sau, bạn sẽ có ngay hàm răng trắng không thua kém các ngôi sao hay hot girl nào.

Hàm răng trắng bóng là mơ ước của nhiều người, giúp họ cảm thấy tự tin hơn vào nụ cười của mình. Răng trắng giúp bạn dễ dàng lấy được thiện cảm của người đối diện hơn khi nói, khi cười và cho thấy bạn đang có sức khỏe tốt. Tuy nhiên, có nhiều nguyên nhân khiến cho răng chúng ta trở nên vàng ố khó kiểm soát như rượu bia, thuốc lá, các thực phẩm có màu đậm hay do kháng sinh, thói quen chăm sóc răng miệng chưa tốt.

Có nhiều cách giúp răng trắng lên, như dùng kem tẩy răng, miếng dán trắng răng hay dùng các biện pháp tự nhiên. Trong đó, việc làm sạch răng bằng các phương pháp không hóa chất độc hại vẫn được nhiều người ưu tiên sử dụng vì nó lành tính và hiệu quả cao. Một trong những biện pháp đó là dùng soda, kết hợp với axit trái cây để làm trắng răng.

Nguyên liệu:

- 1 lon soda không đường

- 1 quả chanh

- 1 muỗng cafe muối

- 1 miếng thơm (dứa)

Cách làm:

Soda bạn mua loại lon đóng sẵn, không đường tại các siêu thị, tạp hóa. Dứa cắt miếng nhỏ, xay nhuyễn, lọc lấy khoảng 20ml nước ép.

Đổ soda ra 1 cái ly 250ml, thêm vào 20ml nước ép dứa, nước cốt nửa quả chanh, 1 muỗng cafe muối, khuấy đều cho đến khi muối tan hết.

Súc miệng với hỗn hợp trên nhiều lần trước khi đánh răng, ở lần súc cuối, ngậm trong miệng 2 phút rồi mới nhổ. Sau đó đánh răng bình thường.

Làm mỗi ngày 1 lần trước khi đánh răng buổi tối, bạn sẽ thấy răng mình trắng lên chỉ sau 1 tuần sử dụng.

 

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